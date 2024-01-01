第一線員工溝通平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

goHappy

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goHappy 正在徹底改變雇主與第一線員工溝通和互動的方式，為他們提供有史以來最具包容性和最簡單易用的無應用技術。在當今世界，與第一線員工的持續溝通至關重要，goHappy 意識到基於應用程式的解決方案、日常聚會和看板上的訊息根本行不通。 goHappy 成功的關鍵是使雇主能夠透過簡訊聯繫 100% 的第一線員工。來自雇主記錄系統的自動回饋意味著他們的活躍員工總是可以在幾秒鐘內收到即時通訊。他們能夠透過標準文字或包括影片、圖像、連結、調查等來接觸所有員工或特定群體 - 所有這些都可以翻譯成他們選擇的語言。 goHappy 由Shawn Boyer 創立，他還創立了Snagajob（美國最大的...