第一線員工溝通平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿富汗

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第一線員工溝通平台提高了在傳統辦公室或辦公桌環境之外工作的員工的效率、連結性和參與度。這些平台旨在滿足分散員工的獨特溝通和協作需求，滿足零售、製造、醫療保健、現場服務營運等領域的需求。 這些平台使企業能夠透過直接訊息、公告和文件共享與員工保持聯繫。因此，它們可以彌合溝通差距，提高生產力，並增強無法持續使用傳統辦公室溝通工具的員工的整體工作體驗。 第一線員工溝通工具通常整合在綜合員工溝通平台中，促進自上而下和自下而上的溝通。一些公司可能會選擇專門為第一線員工和無辦公桌員工量身定制的解決方案，其功能可滿足特定行業的營運需求。
提議新的應用程式
Connecteam
connecteam.com
使用一種解決方案管理您的員工。 使用 Connecteam 的一體化公司應用程式來溝通、管理和培訓非辦公桌員工。易於使用、易於自訂、易於擴充。
Element
element.io
Element 是一款安全的群組視訊通訊應用程序，具有高級群聊隱私設定、團隊溝通和生產力功能，同時使用 Matrix 開放網路在家工作。與強大的端對端加密進行協作。群組即時通訊 Riot.im 現已更名為 Element
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
WorkJam
workjam.com
對齊前線。事實證明，最完整的前線數位化工作場所可以為您的組織帶來突破性成果。
Workvivo
workvivo.com
透過 Workvivo™ 激發、吸引並無縫連接您的公司。旨在培養豐富的公司文化的員工敬業度軟體。在這裡預訂您的演示！
Legion
legion.co
Legion 業界領先的勞動力管理平台可同時最大限度地提高勞動效率和員工敬業度。
Beekeeper
beekeeper.io
第一線員工的必備平台 適合行動員工的行動平台。更好地溝通。協調得更快。完成更多工作。
Speakap
speakap.com
您的集中式內部通訊中心，用於在最重要的時候連接、培訓和吸引分散的員工。
Zello
zello.com
一體化商業通訊解決方案，連結全球 1.5 億用戶。為您的員工提供即時、可重播的語音。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一個員工體驗平台，讓每位員工無論身在何處或語言如何，都可以進行個人化溝通，並讓他們能夠做到最好的工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Simpplr
simpplr.com
使用內部網路軟體轉變內部通訊。了解 Simplrr 如何聯繫員工並吸引員工參與，以提高生產力和留任率。
WorkStep
workstep.com
對於雇主：WorkStep 的軟體可以幫助公司僱用和留住整個供應鏈的第一線員工。對於求職者：針對製造、交付、裝載、維修和完成工作的人員的工作網絡。受僱。學習新技能。開創事業。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy 正在徹底改變雇主與第一線員工溝通和互動的方式，為他們提供有史以來最具包容性和最簡單易用的無應用技術。在當今世界，與第一線員工的持續溝通至關重要，goHappy 意識到基於應用程式的解決方案、日常聚會和看板上的訊息根本行不通。 goHappy 成功的關鍵是使雇主能夠透過簡訊聯繫 100% 的第一線員工。來自雇主記錄系統的自動回饋意味著他們的活躍員工總是可以在幾秒鐘內收到即時通訊。他們能夠透過標準文字或包括影片、圖像、連結、調查等來接觸所有員工或特定群體 - 所有這些都可以翻譯成他們選擇的語言。 goHappy 由Shawn Boyer 創立，他還創立了Snagajob（美國最大的...
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 簡介：與無辦公桌員工的聯繫是一項重大挑戰，您可能不會感到驚訝。他們分佈在多個地點，不坐在電腦後面，沒有企業電子郵件地址，而且通常只是兼職工作，等等。內部網路、電子郵件群發、紙本指南和公告板等老派方法已經不再有效。他們創造了我們所說的
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
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吸引非辦公桌員工和承包商並為其提供支援。 透過一款可以完成這一切的應用程式來團結您的員工。