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最受歡迎 最近新增 貨運管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

貨運管理軟體可協助公司選擇最適合其需求的運送選項。對於沒有自己的車隊並需要與貨運服務提供者合作的企業來說，這尤其有價值。該軟體可幫助公司收集有關各種承運商及其服務的信息，評估他們的選擇，並選擇最適合其運輸需求的服務。它通常由負責確保及時向客戶交付貨物的物流和供應鏈專業人員使用。 貨運管理軟體可以作為獨立解決方案提供，也可以作為綜合供應鏈套件或運輸管理系統的一部分提供。也可能需要與其他物流工具集成，例如運輸軟體、堆場管理系統和供應鏈規劃解決方案。