貨運管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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Cargo.one 在一個平台上將貨運代理與航空公司和其他貨運代理商連接起來，使他們能夠在幾分鐘（而不是幾小時）內對貨運進行報價，並贏得更多業務。借助Cargo.one，貨運代理可以立即比較100 多家航空公司的空運費率，從全球值得信賴的代理處獲取適用於任何國際貿易術語解釋通則的始發地或目的地費用，並輕鬆為客戶創建專業報價。一旦贏得貨物，cargo.one 用戶只需一鍵點擊即可預訂，立即確保運力和價格。我們的產品套件還包括數位店面（允許貨運代理向其合作夥伴提供銷售價格並贏得新業務）、現成分析以了解報價獲勝或失敗的原因、TMS 集成方法以簡化運營，為企業貨運代理提供定制解決方案，以加速其數位轉型。超過 20,000 家貨運代理（包括全球前 20 名中的 19 家）和數千家中小型企業選擇 Cargo.one 來報價和預訂其空運貨物。多年來，該平台的易用性、可靠的費率數據和世界一流的客戶服務贏得了廣泛的信任和多項獎項。其中包括 2023 年「年度國際 IT 系統供應商」獎、2023 年 Payload Asia 獎中的「年度貨運預訂平台」獎以及 2022 年和 2021 年世界航空貨運獎中的「航空貨運業資訊科技」獎。 .one 是贏得出貨的地方。今天免費開始。