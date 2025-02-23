貨運管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 列支敦斯登

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
貨運管理軟體可協助公司選擇最適合其需求的運送選項。對於沒有自己的車隊並需要與貨運服務提供者合作的企業來說，這尤其有價值。該軟體可幫助公司收集有關各種承運商及其服務的信息，評估他們的選擇，並選擇最適合其運輸需求的服務。它通常由負責確保及時向客戶交付貨物的物流和供應鏈專業人員使用。 貨運管理軟體可以作為獨立解決方案提供，也可以作為綜合供應鏈套件或運輸管理系統的一部分提供。也可能需要與其他物流工具集成，例如運輸軟體、堆場管理系統和供應鏈規劃解決方案。
提議新的應用程式
Zencargo
zencargo.com
Zencargo 是一家數位貨運代理商和物流提供商。我們的平台允許客戶預訂、管理和追蹤他們的國際貨運，並使用分析來推動智慧供應鏈決策，幫助他們的業務蓬勃發展。
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo 是專為運輸和物流行業量身定制的首屈一指的人工智慧驅動的 FMS（貨運管理系統）。透過 SpotGo，貨運代理商和運輸經理可以使用強大的工具，旨在簡化和加快各個貨運交易所的貨運發布或輸入其自己的 TMS 系統的自動訂單。透過利用人工智慧驅動的解決方案，使用者體驗到效率的顯著提高，使他們的操作速度比傳統方法快 30-35%，效率更高。 SpotGo則聚焦在這3個問題： 1.實際上，貨運交易所90%以上的貨物都是人工管理的。 2. 公司內部沒有簡單且專用的貨運請求收集和分配解決方案 3. 市場上超過 90% 的 SPOT 貨運訂單都是手動輸入管理系統的。
SeaRates
searates.com
SeaRates.com 於 2005 年推出，是一個數位平台，使客戶能夠透過幾個簡單的步驟在全球範圍內運輸貨物。 SeaRates 於 2020 年成為 DP World 大家庭的一部分。我們幫助客戶提高效率，同時提高供應鏈的可見度和可預測性。我們正在透過數位技術實現更智慧的貿易。 SeaRates.com 提供廣泛的交付選項 - 從貨櫃運輸和貨物拼運到大型船舶運輸。我們提供來自世界領先的物流提供者、航運公司和其他供應商至世界各地目的地的運費。
Cargoson
cargoson.com
托運人的貨運管理軟體 - SAAS。這是您每天輕鬆與許多運營商合作所需的唯一工具。無需從不同的承運商入口網站或電子郵件追蹤您的貨物。所有運輸資訊、價目表、價格比較運輸時間、二氧化碳排放量計算、追蹤、相關文件、統計數據和通知都集中在一款基於雲端的智慧軟體（網路和行動應用程式）中。即插即用運營商整合 - 您可以擁有所有您喜歡合作的當前運營商，並根據您未來的需求添加更多運營商。
Beebolt
beebolt.com
Beebolt 是一個供應鏈平台，提供統一、集中的中心，提供無與倫比的透明度和效率，使企業能夠熟練地應對全球貿易的複雜性，確保敏捷性和精確性。
Cargofive
cargofive.com
費率管理平台可全面了解海運費率、即時追蹤和追蹤貨物貨櫃、建立報價等。
Enqlare
enqlare.com
Enqlare 是管理散裝貨運工作流程的現代方式。使用我們基於雲端的軟體將數據轉化為利潤，降低風險並獲得見解。
FreightPath
freightpath.io
FreightPath 是 3PL 或貨運經紀公司的一個集中式 TMS 平台，可在整個網路中實現端對端貨運可視性、協作和自動化。 1 |客戶入口網站和貨運網路為托運人提供自助線上預訂、即時追蹤和追踪，同時為承運人提供自動承運人登記的能力以及用於追蹤和捕獲 PoD 的強大駕駛員行動應用程式。 2 |即時追蹤與追蹤可見度 利用 FreightPath 強大的追蹤和追蹤解決方案，為您的客戶提供 24/7 自助式貨運可見度。體驗真正無限的服務，沒有任何隱藏費用或每次運輸費用。 3 | 2 分鐘內發貨 FreightPath 的發貨軟體簡化了複雜的工作，透過自動化和集成，您的團隊可以更快地預訂和發貨複雜的多站貨運。 4 |數位文書工作自動化 您的 3PL 或貨運經紀公司可以利用 FreightPath 的數位提貨單和費率確認、自動發票以及透過掃描、上傳或電子簽名捕獲的 PoD，每週節省數百個小時。
WebCargo
webcargo.co
WebCargo® by Freightos 是連接承運商和貨運代理商的全球領先貨運平台。尤其是，它是最大的航空貨運電子訂艙平台，可在數千家貨運代理（包括全球排名前二十的貨運代理）以及數百家航空公司、遠洋班輪和卡車運輸公司之間實現簡單高效的貨運定價和預訂。該平台上的航空公司佔全球航空貨運能力的三分之一以上。 WebCargo 也為貨運代理提供軟體即服務，以促進數位貨運管理、報價和線上銷售。
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk 專注於自動化和改進 buy Button™ 背後的世界，讓企業能夠使用與世界上最大的公司相同的工具和效率。 ShipHawk 與使用 ERP 的大量零售、批發和電子商務公司合作。 ShipHawk 提供的不僅是倉庫和履行解決方案。我們提供熟練的行業專業知識，以顯著改善您的營運和成果。我們透過了解您的業務並提供實用的自動化和效率來實現這一目標，從而節省時間、降低成本並改善勞動力複雜性。
DrayNow
draynow.com
現在貨運需要承運人。承運商現在需要負載。進入 DrayNow，這是業界第一個滿足當今快節奏的多式聯運市場需求的貨運匹配平台。 DrayNow 是第一個無縫連接多式聯運貨運和承運商的即時市場。 DrayNow 提供了機會。
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub 透過數位化流程、提供即時洞察並為客戶提供透明度，徹底改變了國際貨運代理。
Logipulse
logipulse.com
Logipulse 是貨運代理業的軟體解決方案。它使貨運代理能夠端到端地管理其業務，同時提供良好的商業利益。
OnTruck
ontruck.com
Ontruck 的成立是為了開發技術，使卡車司機和貨運公司的公路貨運體驗更加順暢和有效率。
OpenTug
opentug.com
OpenTug 是一個數位航運網絡，旨在將貨運與全國範圍內的駁船和碼頭連接起來。該平台使托運人可以透過在美國水道上可持續運輸來輕鬆節省資金，同時簡化營運商的銷售。 OpenTug 提供品牌套件，為駁船、海運和碼頭營運商提供預訂、排程和客戶管理。
Owlery
owlery.ai
Owlery 使供應鏈團隊能夠更快地工作，具有更高的可靠性，並能夠降低 COGS，同時保持較高的 OTIF。 Owlery 受到快速發展品牌的信賴和喜愛，是一個完整的供應鏈平台- 提供免費的供應商集成和從訂單到收貨的一切簡單配置，您可以為您的供應鏈獲得定制的感覺，而無需花太多錢。
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager 是一個端到端散貨運輸營運管理平台，可協助租船人、經紀人和製造商降低成本、風險和複雜性。 Koch Industries、GE、Equinor、OMV、Suzano 和Gyxis 等客戶以及超過180 家公司正在統一的環境中與內部和外部利益相關者協作管理其運營，Voyager 簡化了跨組織的海事運營和數據流，實現了手動流程的自動化，並提供了真實的服務。
Ofload
ofload.com.au
國內貨運的端到端供應鏈合作夥伴。提供創新的運輸解決方案
Truckstop
truckstop.com
連接到您可以信賴的貨運合作夥伴，對每批貨物進行定價以獲得盈利，並以前所未有的速度和信心完成您的工作。在 Truckstop，我們致力於建立一個值得您信賴的網絡，從我們的裝載板開始，一直到為您提供創新的解決方案，幫助您運營、發展和保護盈利的貨運業務。當涉及到您的安全時，我們會加倍努力，投資於增強功能的工具，以幫助您避免詐欺行為。我們力爭在每一個環節都領先於不良行為者及其日益複雜的策略，以便您在整個貨運生命週期中得到更好的保護。無論您是剛起步還是經驗豐富的專業人士，請查看我們的負載板選項，找到滿足您需求的計劃。我們易於使用的解決方案可協助您簡化業務的各個方面，包括後台組織和簿記、風險緩解等，所有這些都是為了節省您的時間和金錢。
Shiprocket
shiprocket.in
最好的電子商務物流和運輸軟體解決方案之一。超過 24000 種 COD 服務並使用印度多個快遞合作夥伴按時交付您的產品。無運輸限制。
Forto
forto.com
貨運代理和數位物流服務採用富有遠見的技術，可提升您的供應鏈營運。
Emerge
emergemarket.com
Emerge 與其他貨運採購技術的不同之處在於，Emerge 培育了一個獨特的市場，允許托運人和承運人直接互動，並了解整個流程，使他們能夠就現貨和合約貨運做出最有影響力的決策。 Emerge 平台鼓勵各方建立和發展持久、有意義的關係，同時提供簡化採購流程的最佳工具。
uShip
uship.com
uShip 將您與我們的承運商網路連接起來，為您的貨件提供競爭，從而使摩托車、船隻和其他大型物品的運輸變得快速且經濟實惠。
GoRamp
goramp.com
數位化和簡單的供應鏈管理軟體解決方案。 GoRamp 的綜合軟體解決方案透過將數位創新與無與倫比的簡單性融為一體，重新定義了物流、倉庫和堆場管理。體驗整個供應鏈物流效率的新標準。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon 是運輸和物流的生命、呼吸和夢想。我們的運輸管理平台為世界上最有經驗的托運人、貨運代理、承運人、零售商和收件者網路提供支援。借助我們的應用中心，您可以數位化端到端運輸管理流程（從採購到結算）以及其間的一切。加入最全面的物流網絡，擁有 1,300 多家互聯托運商、145,000 多家承運商和 100 多家零售商。
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket 是貨運公司的 ERP 軟體。 Rose Rocket 是排名第一、屢獲殊榮的一體化運輸管理系統 (TMS)，可協助數千家卡車運輸和物流公司（經紀人、承運商和托運人）簡化和自動化其業務。 Rose Rocket 是Unigroup、United Van Lines、Gulf Relay、Canada Cartage、Mayflower 等數千家公司的首選運輸管理軟體(TMS)，可最大限度地提高收入和訂單效率、為客戶提供最優惠的價格、無縫調度、最大化ELD 追蹤和追蹤可見性，最大限度地縮短兌現時間，並與現有的工作流程整合安全地整合。
Convoy
convoy.com
我們利用科技提高貨運效率，降低托運人的成本，增加承運人的收入，並消除地球的碳排放。
Cargobase
cargobase.com
Cargobase 成立於 2013 年，是一家全球物流軟體公司，其使命是簡化所有人的物流。解決方案：「有效的物流軟體」。 Cargobase 提供TMS lite，這是一種運輸管理系統(TMS)，它能夠滿足物流專業人士的核心需求——端到端管理各種供應鏈流程的多功能性，以及從第一天起就可以做出更好決策的可見性。 TMS lite 已在 50 個國家/地區被汽車、電子、半導體、時尚、石油和天然氣、航空和農業領域的上市公司和領導者托運人使用。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell 的 TMS 平台是一個全面的運輸管理解決方案，可協助各種規模的企業簡化運輸營運、降低成本並提高效率。借助 Shipwell 的 TMS，企業可以在單一平台上管理所有運輸模式，包括卡車運輸、鐵路、空運和海運，從而提供供應鏈的統一視圖。 Shipwell 的 TMS 平台提供廣泛的功能，包括： 承運商管理：根據承運商的費率、容量和服務水平，輕鬆管理和從綜合承運商網路中選擇承運商。路線優化：根據成本、運輸時間和交貨要求等各種標準優化運輸路線。貨件可見性：即時了解您的貨件，從提貨到交付，並追蹤所有運輸方式的貨件。運費審核和付款：自動化貨運發票審核和付款流程，確保開立發票準確，降低多收費用的風險。報告和分析：存取全面的報告和分析以監控運輸支出、承運商績效和其他關鍵指標。 Shipwell 的 TMS 平台還具有高度可自訂性，可讓企業根據其特定需求客製化平台並與其現有系統（例如 WMS 和 ERP）整合。透過 Shipwell 的 TMS 平台，企業可以： 提高效率：自動化手動流程、減少錯誤並優化路線，從而實現更快、更有效率的運輸營運。降低成本：優化承運商選擇，減少運輸錯誤，實現運費審核和支付自動化，進而降低運輸成本。增強可見性：即時了解所有運輸方式的所有出貨情況，從而對供應鏈提供更好的控制和透明度
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP 讓物流變得簡單，只需登入一次即可進行所有運輸管理，包括包裹、零擔、TL、海運和國際空運的入庫和出庫貨運管理。 FreightPOP 可以無縫整合到您目前的技術堆疊（ERP、WMS、CRM），並且可以根據您現有的工作流程和流程進行高度可配置，無需數月的上手時間。透過與 300 多家承運商、ERP、WMS 和費率市場的連接，輕鬆獲得最佳費率並優化運輸流程。一流的客戶支援 - 透過聊天、電子郵件和電話提供。深受 Forever21、NewEgg、東芝等用戶以及全球最大的汽車製造商的信賴。
Alvys
alvys.com
Alvys 是一款功能強大的雲端原生運輸管理系統，由產業專家設計，旨在徹底改變承運商、經紀人和混合型公司的效率。這一一體化平台簡化了從負載和駕駛員管理到調度和會計的一切工作。憑藉 100 多個無縫整合（包含在每個訂閱中），Alvys 將您的所有系統統一到一個直觀的工作流程中，消除了碎片、錯誤和不斷切換應用程式的需要。主要特點： - 無縫EDI 連接- 透過自動電子支票進行一鍵記帳- 自動建立負載- 先進的詐欺防護和安全工具- 全面的分析和報告- 靈活的合約和免費的入職培訓真實用戶的驗證結果： - 平均負載量增加22% 4 個月內- 每個負載的負載創建時間減少了12 分鐘以上- 每年節省的管理費用超過12 萬美元- 新員工在短短1 週內入職通過結合尖端的雲技術、輕鬆的EDI 整合和數十年的行業專業知識，Alvys 能夠貨運公司可以透過統一、經濟高效的解決方案來優化營運並加速成長。體驗運輸管理的未來。立即在 Alvys.com 上要求免費的 Alvys 演示！
GoComet
gocomet.com
GoComet 是一個由人工智慧驅動的運輸視覺性平台，可為全球企業實現端到端物流自動化。憑藉一系列由人工智慧驅動、基於雲端的產品，GoComet 涵蓋了從倉庫到最終收貨人家門口的單一運輸的多種模式。 GoComet 解決了四大物流問題：運價採購缺乏透明度、貨物運輸缺乏端到端可見性、溝通碎片化以及因發票不準確而導致的多付款項。 GoComet 受到 35 個國家/地區 230 多個全球品牌的信賴，其客戶包括 Sun Pharma、Sapmer、Glenmark 和 Unilever 等領先的國際公司。其開源參與應用程式（例如港口擁堵工具和智慧調度工具）可免費訪問，並提供即時港口擁堵狀態、基準運費和承運人績效。 GoComet 總部位於新澤西州紐瓦克，業務遍及東南亞大部分地區、美國和歐洲，自 2016 年成立以來迅速發展，在全球多個地點擁有 200 多名員工。
cargo.one
cargo.one
Cargo.one 在一個平台上將貨運代理與航空公司和其他貨運代理商連接起來，使他們能夠在幾分鐘（而不是幾小時）內對貨運進行報價，並贏得更多業務。借助Cargo.one，貨運代理可以立即比較100 多家航空公司的空運費率，從全球值得信賴的代理處獲取適用於任何國際貿易術語解釋通則的始發地或目的地費用，並輕鬆為客戶創建專業報價。一旦贏得貨物，cargo.one 用戶只需一鍵點擊即可預訂，立即確保運力和價格。我們的產品套件還包括數位店面（允許貨運代理向其合作夥伴提供銷售價格並贏得新業務）、現成分析以了解報價獲勝或失敗的原因、TMS 集成方法以簡化運營，為企業貨運代理提供定制解決方案，以加速其數位轉型。超過 20,000 家貨運代理（包括全球前 20 名中的 19 家）和數千家中小型企業選擇 Cargo.one 來報價和預訂其空運貨物。多年來，該平台的易用性、可靠的費率數據和世界一流的客戶服務贏得了廣泛的信任和多項獎項。其中包括 2023 年「年度國際 IT 系統供應商」獎、2023 年 Payload Asia 獎中的「年度貨運預訂平台」獎以及 2022 年和 2021 年世界航空貨運獎中的「航空貨運業資訊科技」獎。 .one 是贏得出貨的地方。今天免費開始。
Bridge LCS
lcsbridge.com
適用於海灣合作委員會國家（海灣地區）所有物流行業的完整解決方案。幫助管理和控制物流業務。 Bridge LCS 軟體是為協助貨運代理、清關、運輸商管理其貨物物流流程而開發的 SAAS 解決方案。