貨運管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澤西島

FreightPath

freightpath.io

FreightPath 是 3PL 或貨運經紀公司的一個集中式 TMS 平台，可在整個網路中實現端對端貨運可視性、協作和自動化。 1 |客戶入口網站和貨運網路為托運人提供自助線上預訂、即時追蹤和追踪，同時為承運人提供自動承運人登記的能力以及用於追蹤和捕獲 PoD 的強大駕駛員行動應用程式。 2 |即時追蹤與追蹤可見度 利用 FreightPath 強大的追蹤和追蹤解決方案，為您的客戶提供 24/7 自助式貨運可見度。體驗真正無限的服務，沒有任何隱藏費用或每次運輸費用。 3 | 2 分鐘內發貨 FreightPath 的發貨軟體簡化了複雜的工作，透過自動化和集成，您的團隊可以更快地預訂和發貨複雜的多站貨運。 4 |數位文書工作自動化 您的 3PL 或貨運經紀公司可以利用 FreightPath 的數位提貨單和費率確認、自動發票以及透過掃描、上傳或電子簽名捕獲的 PoD，每週節省數百個小時。