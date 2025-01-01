貨運管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

貨運管理軟體可協助公司選擇最適合其需求的運送選項。對於沒有自己的車隊並需要與貨運服務提供者合作的企業來說，這尤其有價值。該軟體可幫助公司收集有關各種承運商及其服務的信息，評估他們的選擇，並選擇最適合其運輸需求的服務。它通常由負責確保及時向客戶交付貨物的物流和供應鏈專業人員使用。 貨運管理軟體可以作為獨立解決方案提供，也可以作為綜合供應鏈套件或運輸管理系統的一部分提供。也可能需要與其他物流工具集成，例如運輸軟體、堆場管理系統和供應鏈規劃解決方案。
提議新的應用程式
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket是一款電子商務物流和運輸解決方案，支持多家快遞合作夥伴，提供訂單管理、裝運跟踪和準確報價等功能。
Truckstop
truckstop.com
Truckstop是一個運輸管理平台，幫助運營商、經紀人和托運人連接，簡化物流流程並提高安全性和效率。
SeaRates
searates.com
SeaRates是一個數字物流平台，簡化國際運輸，提供貨運費率比較、在線預訂和貨物實時跟踪等功能。
Cargobase
cargobase.com
Cargobase是一款基於雲端的運輸管理系統，旨在簡化物流流程，提供貨運管理、實時可見性及效率提升。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell是一個綜合運輸管理平台，幫助企業簡化運輸運營、降低成本並提高運作效率，支持多種運輸模式的管理與可見性。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。
Zencargo
zencargo.com
Zencargo是一款數字貨運代理和物流平台，幫助用戶預訂、管理和追蹤國際貨運，並提供數據分析以優化供應鏈決策。
Convoy
convoy.com
車隊應用程序透過數字平台連接運營商與托運人，簡化物流流程，提供直接預訂和支付功能，並提高運營效率。
GoComet
gocomet.com
GoComet是一個自動化的物流可見性平台，提供實時運輸跟蹤，簡化全球企業的物流管理和成本優化。
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket是一款運輸管理軟體，幫助貨運公司簡化和自動化物流運營，提供實時跟蹤、報價、發票管理等功能。
WebCargo
webcargo.co
WebCargo是一個連接貨運代理和航空公司的數字平台，提供實時空運費率、預訂和付款管理功能。
Alvys
alvys.com
Alvys是一款基於雲的運輸管理系統，幫助用戶無縫管理車隊、調度及會計，提升物流業務的效率與協同運作。
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo 是一款專為運輸與物流行業設計的 AI 驅動貨運管理系統，能加快貨運發布及自動化訂單處理，提升效率。
uShip
uship.com
uShip 是一個促進大型物品運輸的應用程式，連接用戶與競爭的承運人，以獲得最佳運費和服務。
FreightPath
freightpath.io
FreightPath是一個集中式物流管理平台，提供端到端的貨運可見性、自动化和協作工具。
OnTruck
ontruck.com
OnTruck是一個數位平台，連接運營商與托運人，簡化貨運管理，提供即時可見性和靈活性以提升物流效率。
Cargoson
cargoson.com
Cargoson是一款貨運管理軟件，集成多個運營商工具，便於運費管理、訂單追蹤、CO2排放計算與文件處理。
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP是一款雲端貨運管理系統，簡化運輸流程，整合各種物流操作，提供即時跟踪和成本分析功能，支持多種承運商。
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager 是一個端對端的集裝箱運輸管理平台，幫助用戶降低成本、風險與複雜性，並自動化流程、提供即時洞察。
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk是一款履行管理解決方案，旨在自動化和優化高批量企業的運輸流程，並與ERP系統進行整合。
Forto
forto.com
Forto是一個數字物流平台，提供運輸管理工具，簡化貨物跟踪和協調流程，提高供應鏈效率。
GoRamp
goramp.com
GoRamp是一款基於雲的運輸管理系統，簡化並優化物流運營，提供實時跟踪和端到端可見性。
Cargofive
cargofive.com
Cargofive是一個管理貨運的應用程式，提供實時跟蹤、報價創建及自動化文檔，協助用戶簡化物流操作。
cargo.one
cargo.one
cargo.one 是一個連接貨運代理與航空公司和轉運代理的平台，提供即時報價和簡化空運預訂流程。
OpenTug
opentug.com
OpenTug是一個海洋物流平台，提高貨運公司與驛站的連接，簡化預訂與管理過程，並提供實時追蹤及數據管理功能。
Logipulse
logipulse.com
Logipulse是一個針對貨運行業的軟件解決方案，幫助用戶管理物流操作，提供集中式跟踪與數據分析功能。
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub是一個物流平台，簡化國際貨運管理流程，提供實時追蹤、文檔管理和物流優化工具，支持多種行業的需求。
Bridge LCS
lcsbridge.com
Bridge LCS 是針對海灣地區物流產業的完整解決方案，幫助貨運代理、報關公司和運輸商管理貨物物流流程。
Emerge
emergemarket.com
Emerge 是一款貨運採購應用程式，促進貨主與承運商之間的直接互動，提供整個過程的可見性，簡化購買流程。
Owlery
owlery.ai
Owlery 是一款供應鏈平台，幫助團隊提高效率與可靠性，降低成本並維持高準時交付率，提供免費供應商整合及簡易配置。
DrayNow
draynow.com
DrayNow是一個數字平台，旨在簡化物流運營，提供實時貨物跟蹤、自動調度和簡便的通信工具，以提高效率和可見性。
Enqlare
enqlare.com
Enqlare 是一款現代化的雲端軟體，用於管理散貨運輸工作流程，降低風險，並將數據轉化為利潤。
Beebolt
beebolt.com
Beebolt 是一個供應鏈平台，提供統一的中心，幫助企業提高全球貿易的透明度和效率，應對貿易複雜性。
Ofload
ofload.com.au
Ofload 是一個端對端的供應鏈夥伴，專注於國內貨運，提供創新的運輸解決方案。
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