貨運管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴哈馬

Shipwell

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Shipwell 的 TMS 平台是一個全面的運輸管理解決方案，可協助各種規模的企業簡化運輸營運、降低成本並提高效率。借助 Shipwell 的 TMS，企業可以在單一平台上管理所有運輸模式，包括卡車運輸、鐵路、空運和海運，從而提供供應鏈的統一視圖。 Shipwell 的 TMS 平台提供廣泛的功能，包括： 承運商管理：根據承運商的費率、容量和服務水平，輕鬆管理和從綜合承運商網路中選擇承運商。路線優化：根據成本、運輸時間和交貨要求等各種標準優化運輸路線。貨件可見性：即時了解您的貨件，從提貨到交付，並追蹤所有運輸方式的貨件。運費審核和付款：自動化貨運發票審核和付款流程，確保開立發票準確，降低多收費用的風險。報告和分析：存取全面的報告和分析以監控運輸支出、承運商績效和其他關鍵指標。 Shipwell 的 TMS 平台還具有高度可自訂性，可讓企業根據其特定需求客製化平台並與其現有系統（例如 WMS 和 ERP）整合。透過 Shipwell 的 TMS 平台，企業可以： 提高效率：自動化手動流程、減少錯誤並優化路線，從而實現更快、更有效率的運輸營運。降低成本：優化承運商選擇，減少運輸錯誤，實現運費審核和支付自動化，進而降低運輸成本。增強可見性：即時了解所有運輸方式的所有出貨情況，從而對供應鏈提供更好的控制和透明度