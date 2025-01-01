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最受歡迎 最近新增 自由工作者管理系統 - 最受歡迎的應用程式

自由工作者管理系統幫助企業組織其自由工作者和合約工。這些系統處理自由工作者和僱用他們的公司之間關係的各個方面，包括入職、合約、專案管理和付款。透過使用這些系統，企業可以追蹤臨時工的數據以及分配給他們的任務，從而有效監控外包專案。此外，自由工作者管理系統簡化了向自由工作者支付已完成工作費用的流程。 公司經常將自由工作者管理系統與自由工作者平台結合使用，自由工作者平台是人才市場，允許雇主找到可用的自由工作者。任何僱用多名自由工作者的企業都可以從這些系統中受益，因為它們取代了管理臨時工的手動方法。這些解決方案通常與 CRM 和會計軟體整合。