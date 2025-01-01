自由工作者管理系統 - 最受歡迎的應用程式

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自由工作者管理系統幫助企業組織其自由工作者和合約工。這些系統處理自由工作者和僱用他們的公司之間關係的各個方面，包括入職、合約、專案管理和付款。透過使用這些系統，企業可以追蹤臨時工的數據以及分配給他們的任務，從而有效監控外包專案。此外，自由工作者管理系統簡化了向自由工作者支付已完成工作費用的流程。 公司經常將自由工作者管理系統與自由工作者平台結合使用，自由工作者平台是人才市場，允許雇主找到可用的自由工作者。任何僱用多名自由工作者的企業都可以從這些系統中受益，因為它們取代了管理臨時工的手動方法。這些解決方案通常與 CRM 和會計軟體整合。
提議新的應用程式
Upwork
upwork.com
Upwork是一個自由職業者與企業連接的平台，提供各種遠程工作機會和專業服務，支持全球客戶。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation是一個將企業與熟練技術人員連接的實體服務市場，提供工作訂單管理和及時溝通的功能。
Contra
contra.com
Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一個管理獨立承包商和自由職業者的綜合平台，提供工人驗證、工作管理及自動付款等功能，幫助企業合規高效地擴展人力資源。
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR是一款簡化項目管理的工具，讓項目擁有者與解決方案提供者能在共同平台上跟蹤進度，並確保溝通透明。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry 是一個市場與自由職業管理系統結合的平台，幫助公司和自由職業者更有效地尋找與合作。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是一個管理和雇用自由職業者的平台，提供篩選、合規檢查、付款等功能，幫助企業簡化招聘流程。
Rymotely
rymotely.co
Rymotely 是一款商務管理軟體，幫助自由工作者、自雇人士和小型企業管理專案、提案、合約、發票、收入和支出。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款自由職業者管理系統，用於管理及支付全球承包商和自由職業者，確保合規性並簡化流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Ruul
ruul.io
Ruul 為企業提供與自由職業者及獨立承包商合作時的行政管理解決方案，包括發票及付款管理，幫助企業專注核心業務。
Optymize
optymize.io
Optymize 是一個幫助您招聘新興技術開發者的應用，提供無風險的兩週試用期，讓您輕鬆擴展團隊。
Xolo
xolo.io
Xolo是一款為自由職業者與企業家提供的商業管理工具，支援財務管理、發票生成、時間跟踪及其他業務功能。
Native Teams
nativeteams.com
Native Teams應用程式讓僱主輕鬆在全球聘用人才，或讓自由工作者獲得僱用身份，支持合規的國際EOR和PEO服務。
Flextribe
flextribe.io
Flextribe是一款雲端自由職業者管理系統，幫助企業通過單一平台管理靈活工作人力的全過程，包括招聘、分析、管理和支付。
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss是一個自由職業者和承包商管理平台，幫助公司建立、管理和協作臨時勞動力。