自由工作者管理系統 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

Field Nation

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Field Nation 是 IT 現場服務的勞動力市場，它將公司和熟練的技術人員聯繫起來，在全國範圍內完成出色的工作。 我們的平台使服務交付團隊能夠識別和他們一樣關心結果的獨立專業人士並與之合作。借助 Field Nation，公司可以建立和部署值得信賴的隨選勞動力，而技術人員可以選擇符合自己興趣、技能和日程安排的工作。 建立更好的工作方式。與 Field Nation 一起建造它。 挑戰： 對熟練技術人員的需求空前高漲。有工作要做，但工人不夠。由於過時的人才策略，公司越來越厭倦了犧牲控制權並使客戶關係面臨風險。 然而，擁有 IT 現場服務技能和熱情的人仍然存在，他們仍然致力於自己的職業，但不是您期望的地方。他們想要一種新的工作方式——彈性、自主性和自由。 Field Nation 幫助現場服務領導者： 改善成果 >> 直接與代表您品牌的技術人員聯繫，並確保他們的工作按照您的規格完成，然後再點擊「批准」。 + 與第三方相比，網站重新造訪次數減少 40% + 透過 Field Nation 完成工作的成功率達 98% 快速回應 >> Field Nation 市場上熟練技術人員的廣度和深度使您能夠對客戶說“是”，因為您知道您可以快速擴大規模以滿足需求。 + 採購技術和派遣工作比第三方快 80% + 在主要城市首次要求的平均時間為 12 分鐘 + 在美國超過 29K 個郵遞區號中完成了 WO + 每年在 425,000 個站點完成 100 萬個 WO + 擁有 20 多種服務類型經驗的熟練技術人員 降低成本 >> 消除第三方保證金堆疊和額外費用，同時保持對工資率的控制。 + 依工作類型和地理位置了解當前市場價格 + 與第三方相比可節省高達 20% 的勞動成本，與 W2 相比可節省高達 30% 的勞動成本