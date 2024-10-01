自由工作者管理系統 - 最受歡迎的應用程式 - 蒙古

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自由工作者管理系統幫助企業組織其自由工作者和合約工。這些系統處理自由工作者和僱用他們的公司之間關係的各個方面，包括入職、合約、專案管理和付款。透過使用這些系統，企業可以追蹤臨時工的數據以及分配給他們的任務，從而有效監控外包專案。此外，自由工作者管理系統簡化了向自由工作者支付已完成工作費用的流程。 公司經常將自由工作者管理系統與自由工作者平台結合使用，自由工作者平台是人才市場，允許雇主找到可用的自由工作者。任何僱用多名自由工作者的企業都可以從這些系統中受益，因為它們取代了管理臨時工的手動方法。這些解決方案通常與 CRM 和會計軟體整合。
提議新的應用程式
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一個美國自由職業平台，企業和個人在該平台上進行聯繫以開展業務。 2015 年，Elance 與 oDesk 合併後更名為 Upwork，公司現全名為 Upwork Global Inc。 Upwork 擁有超過 1,200 萬名註冊自由工作者和 500 萬名註冊客戶。每年發布 300 萬個價值超過 10 億美元的職位，使 Upwork 成為全球最大的自由工作者市場。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股...
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation 是排名第一的 IT 現場服務勞動力市場，將公司和熟練的技術人員聯繫起來，在全國範圍內完成出色的工作。我們的平台使服務交付團隊能夠識別和他們一樣關心結果的獨立專業人士並與之合作。借助 Field Nation，公司可以建立和部署值得信賴的隨選勞動力，而技術人員可以選擇符合自己興趣、技能和日程安排的工作。建立更好的工作方式。與 Field Nation 一起建造它。挑戰：對熟練技術人員的需求空前高漲。有工作要做，但工人不夠。由於過時的人才策略，公司越來越厭倦了犧牲控制權並使客戶關係面臨風險。然而，擁有 IT 現場服務技能和熱情的人仍然存在，他們仍然致力於自己的職業，但不是...
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
WorkMarket
workmarket.com
ADP 的 WorkMarket 提供了最先進的技術平台，使您的企業能夠在當今的競爭格局中擴展。我們的平台使公司能夠有效率、合規地組織、管理和支付其擴展的勞動力。 WorkMarket 位於紐約州紐約市，成立於 2010 年，2018 年被 ADP 收購。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR 是一個專案管理工具，可以簡化所有相關方的流程。它使專案所有者、解決方案提供者（軟體開發人員、撰稿人、設計師等）、利害關係人和貢獻者能夠在通用平台上追蹤專案的進度。 MaestroCR 與其他專案管理工具的區別在於，它使您能夠控制專案從估算到交付的每個階段。 MaestroCR 將專案級聯為提案、估價、工作量、交付、批准和發票。在每個階段，專案所有者和解決方案提供者必須就期望達成一致。因此，可以防止因錯過電子郵件、電話或訊息而導致的通訊故障，並確保透明的通訊。運行多個項目可能會導致截止日期被忽視、訊息遺失或請求被忽略。 MaestroCR 的創建是為了幫助您克服這些挑戰。從儀...
Contra
contra.com
Contra 是一個網路平台，為使用者提供獨立工作的自由和機會。它透過專屬社區和推薦網絡向人們提供靈活的工作機會，展示工作組合，使自由工作者和其他獨立專業人士能夠以自己的方式謀生。
Rymotely
rymotely.co
Rymotely 是一款企業管理軟體，旨在幫助自由工作者、自僱人士和小型企業經營業務。它是一站式管理項目、提案、合約、發票、收入和支出的平台。
Worksome
worksome.com
強大的外部勞動力管理：重新定義承包商體驗。 使用唯一用於管理獨立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部勞動力，並具有強大的合規性和快速的付款能力。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry 將市場和自由工作者管理系統 (FMS) 結合，以簡化公司和自由工作者相互查找和合作的方式。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是企業尋找、僱用、管理和支付承包商費用所需的唯一平台。 YunoJuno 將自由工作者管理系統與由 100,000 多個經過行業審查的承包商組成的精英市場相結合，將人力資源、招聘經理、財務和法律團隊集中到一個地方。從人才招募到合規性檢查、文件、付款和見解，我們的平台幫助全球領先的公司在 150 多個國家/地區降低成本、縮短招募時間並防止錯誤分類。立即免費探索該平台或預訂演示 - 了解 PepsiCo、Depop 和 12,000 多家全球領先公司如何使用 YunoJuno 輕鬆與承包商合作。
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，無需設立商業實體即可合規招聘，並透過單一自動化平台處理所有僱用功能。 Oyster 比傳統的有記錄的雇主更好，部署了深入的就業洞察力以及法律和人力資源專家團隊，以確保 180 多個國家的合規性。
Xolo
xolo.io
Xolo 是一款全功能型業務引擎，可為業務組建、增值稅合規發票、會計、稅務報告、業務費用等提供本地和全球解決方案。
Ruul
ruul.io
Ruul 為企業提供全面的解決方案，以簡化與自由工作者和獨立承包商合作時的營運。透過處理發票和管理分包商付款等各種管理任務，Ruul 使企業能夠專注於其核心活動。 Ruul 非常適合一系列企業，特別是數位經濟領域的企業。它非常適合： - 尋求高效分包和財務管理解決方案的新創公司和中小型企業 (SME)。 - 需要靈活的人才管理和支付解決方案的數位機構和媒體公司。 - 定期與自由工作者和獨立承包商合作的平台和社區。全球有超過 10,000 家企業和 70,000 名自由工作者依靠 Ruul 以無縫且合規的方式管理他們的工作和財務關係。
Native Teams
nativeteams.com
透過 Native Teams 平台，您可以輕鬆地僱用任何地方的任何人作為雇主，或者如果您是自由工作者，則可以獲得就業身分。探索我們的國際 EOR 和 PEO 服務，並開始在完全合規的情況下遠距工作。
Optymize
optymize.io
僱用新興技術開發人員並在一夜之間擴大您的團隊。 Optymize 為您處理遠端招募的繁重工作。僱用遠端開發人員，保證兩週無風險試用期，不問任何問題。
Flextribe
flextribe.io
我們的軟體是基於雲端的自由管理系統，使企業能夠透過單一平台端到端管理靈活的員工隊伍。充分利用該系統使企業能夠識別、入職、分析、管理、支付、評級和離職外部勞動力。
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss 是一個自由工作者和承包商管理平台，允許公司建立、管理臨時員工並與其協作。比 VMS 簡單，比任務管理工具更具協作性。 JobBliss 讓您的公司與承包商和自由工作者「合作」。
TalentDesk
talentdesk.io
用於管理和支付承包商和自由工作者費用的軟體。無論他們在哪裡。 TalentDesk.io 是一個端到端自由工作者管理系統 (FMS)，由領先市場 PeopleHour.com 背後的團隊建構。憑藉在自由職業經濟領域 15 年以上的經驗，我們是唯一專為嚴重依賴外部資源的公司打造的平台。合規地招募最優秀的自由工作者人才，使用客製化目錄即時分配工作，並自動向任何地方的承包商進行多幣種付款。受到全球電子學習、製作/媒體、諮詢和高成長科技公司的信賴。