自由工作者管理系統 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞比索

Field Nation

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Field Nation 是排名第一的 IT 現場服務勞動力市場，將公司和熟練的技術人員聯繫起來，在全國範圍內完成出色的工作。我們的平台使服務交付團隊能夠識別和他們一樣關心結果的獨立專業人士並與之合作。借助 Field Nation，公司可以建立和部署值得信賴的隨選勞動力，而技術人員可以選擇符合自己興趣、技能和日程安排的工作。建立更好的工作方式。與 Field Nation 一起建造它。挑戰：對熟練技術人員的需求空前高漲。有工作要做，但工人不夠。由於過時的人才策略，公司越來越厭倦了犧牲控制權並使客戶關係面臨風險。然而，擁有 IT 現場服務技能和熱情的人仍然存在，他們仍然致力於自己的職業，但不是...