自由工作者平台 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
自由工作者平台將公司與獨立專業人員聯繫起來，擔任臨時角色或特殊專案。這些平台提供了一個市場，企業可以根據技能、經驗、位置和其他標準瀏覽自由工作者的資料。公司還可以發布專案描述以接收自由工作者的建議。這使得各種規模的公司都可以外包需要專業技能或額外人力的任務，使全職員工能夠專注於其他業務活動。有些平台專門針對具有寫作、設計或程式設計等特定技能的自由工作者，而有些平台則提供廣泛的專業技能。 企業經常將自由工作者平台與自由工作者管理系統一起使用，這有助於管理與他們合作的所有自由工作者的付款、可用性和專案完成情況。需要更多幫助尋找自由工作者的公司可能會選擇招聘或人才中介機構，而不是直接在自由工作者平台上與候選人互動。
提議新的應用程式
Fiverr
fiverr.com
Fiverr是一個在線市場，連接自由職業者與客戶，提供各種專業服務，支持用戶發布工作以獲得所需人才。
Upwork
upwork.com
Upwork是一個自由職業者與企業連接的平台，提供各種遠程工作機會和專業服務，支持全球客戶。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble是一個設計師展示作品、獲得靈感、反饋及找工作的平臺，讓使用者能夠連接全球設計師社群。
Freelancer
freelancer.com
Freelancer是一個平台，連結自由職業者與雇主，便於尋找和招聘各類專業人才，如網頁開發和設計。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour是一個平臺，連結企業與全球自由職業者，讓用戶可以免費發布工作並尋找專業人才。
Airtasker
airtasker.com
Airtasker 是一個在澳洲的線上平台，連結需要服務的人與提供服務的專業人士，用戶可發佈任務並接收報價。
Malt
malt.com
麥芽是一個連接自由職業者與企業的平台，提供技能展示、項目管理工具及安全支付系統。
Bark.com
bark.com
Bark.com 評價當地商家，幫助用戶快速找到合適的專業人士，以完成所需的工作。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一個連接企業與頂尖無代碼和低代碼開發者的平台，可在48小時內建立聯繫，並提供無風險的試用。
Contra
contra.com
Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
notch
notch.financial
Notch 是一款應收帳款自動化軟體，幫助企業管理發票、付款和對帳，提高收款速度和現金流。
Alura Market
alura.io
Alura Market是為Etsy賣家提供自由職業服務的市場，幫助他們優化清單、提高商店可見性和銷售效率。
Comeup
comeup.com
Comeup 是一個 100% 在線的服務平台，成立於2013年。用戶可以瀏覽、選擇合適的服務並輕鬆下單。
Anytask
anytask.com
Anytask是一個全球自由職業市場，利用區塊鏈付款技術，讓自由工作者無需銀行賬戶並免收手續費，提供各類服務。
Arc
arc.dev
Arc 是一個遠程職業平台，幫助開發者在任何地方建立職業生涯，並提供大量遠程開發工作機會。
Andela
andela.com
安德拉是一個連接企業與全球技術人員的平台，幫助迅速尋找和雇用合格的工程師，並管理整個人才生命週期。
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius是一個自由職業招聘及管理平台，利用AI技術快速尋找和管理人才，提供自動化的工作流程和篩選工具。
talent.io
talent.io
talent.io 是一個連接技術人才與公司雇主的平台，提供工作機會發布、招聘管理和簡歷提交功能，支持尋找全職和自由職業工作。
Fastwork
fastwork.id
透過 Fastwork 應用程式，您可以尋找專業的自由職業者來協助工作或業務，或在印尼的自由工作網站上尋找兼職工作。
Turing
turing.com
Turing 建立及部署生成式 AI 產品及解決方案，幫助企業處理複雜數據，解決人類智慧商業挑戰，提高生產力。
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess是一個內容創建平台，連接企業和專業作家，提供工具和資源以提高內容質量和管理流程。
Proxify
proxify.io
Proxify 是一個連接全球優秀開發者與遠端全職工作機會的平台，致力於幫助開發者實現職業目標。
Truelancer
truelancer.com
Truelancer是一個線上自由職業平台，讓雇主尋找專業人士，自由職業者可以尋找工作並發布項目，支持各種職業領域。
Codementor
codementor.io
Codementor是一個連接開發者與導師的平台，提供個性化指導與實時反饋，幫助開發者提高編碼技能和解決問題能力。
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote是一個AI驅動的專業協作網絡，幫助自由職業者建立團隊、管理項目及簡化合作以提升生產力和收入。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD人群是一個連接用戶與CAD設計師的平台，提供3D建模、設計和原型製作等專業服務。
OpenTalent
opentalent.co
OpenTalent是一個招聘平台，提供候選人篩查、招聘營銷工具及工作流程自動化，幫助企業簡化招聘流程和提高效率。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一個匯聚頂尖 1% 自由職業開發者和設計師的網絡，時薪範圍為 30 到 100 美元。
Worksible
worksible.com
Worksible 是一款連接自由工作者和企業的平台，提供學習、創業和合作的工具，使用者可註冊上傳服務並申請專案。
Codeable
codeable.io
Codeable是專為企業與WordPress專家配對的平台，幫助解決WordPress相關問題，並提供網站建設與自定義服務。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry 是一個市場與自由職業管理系統結合的平台，幫助公司和自由職業者更有效地尋找與合作。
Designhill
designhill.com
Designhill是一個在線設計平台，幫助用戶創建和定制各類設計，包括標誌、網站和包裝設計，並提供設計比賽和協作工具。
Revelo
revelo.com
Revelo 是一個線上平台，幫助美國公司從拉丁美洲聘用遙距軟件開發者，提供薪資、福利和合規解決方案。
Crowdspring
crowdspring.com
Crowdspring是一個可靠的設計市場，提供標誌設計、網站設計等服務，確保用戶的創意得到實現，並提供100%退款保證。
Contently
contently.com
Contently是一個內容營銷平台，幫助品牌創建、管理和分析數字內容，以提升品牌影響力和業務成果。
Contentoo
contentoo.com
Contentoo是一個連結頂尖自由內容創作者的平台，幫助企業生成高質量的個性化內容，提高內容營銷效率。
Toogit
toogit.com
Toogit是一個在線平台，幫助自由職業者與雇主有效合作，利用AI評估候選人以簡化招聘過程。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是一個管理和雇用自由職業者的平台，提供篩選、合規檢查、付款等功能，幫助企業簡化招聘流程。
Useme
useme.com
Useme 是一個平台，幫助企業支付自由職業者並生成發票，簡化國際合作和交易管理，無需自由職業者擁有公司。
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain 是一個AI數據標注市場，連接全球超過110個國家的AI訓練師與數據標注者，提供安全的支付系統和多元化的專業選擇。
Zoopup
zoopup.com
Zoopup是一個平台，讓企業與自由職業者聯繫，自由職業者可以報價參加項目或提供技能培訓。
LaborX
laborx.com
LaborX 是一個全球招聘平台，連結個人與工作機會，並允許他們以加密貨幣支付。使用智能合約確保聲譽和爭議解決系統。
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer 是一個自由職業平台，企業可以在此雇用各類專業自由工作者，如作家、設計師和開發者。手續費為 0%，並提供現金回饋。
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp是一個快速成長的自由職業市場，連接業主和經過審核的自由職業者，支持靈活的收費和管理，提供24小時客戶服務。
Skyword360
skyword.com
Skyword360是一個內容營銷平台，旨在協助品牌制定和執行一致的內容策略，以提升營銷效果和客戶體驗。
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar India是一個連接自由職業者與雇主的平台，提供靈活的遠程工作機會，讓用戶輕鬆找到合適的項目和技能。
Pangea.app
about.pangea.app
Pangea.app 讓企業先與人才合作後再決定全職雇用，無額外收費，並提供多種專業背景的契約人才。
Zerys
zerys.com
Zerys是一個內容創建平台，幫助企業計劃和生產優質內容，並提供寫作人才及分析工具，以提升內容績效和線上可見性。
Cinode
cinode.com
Cinode是一個整合平台，提供專業網絡、技能管理和項目協作的工具，幫助用戶有效地管理人才和增強業務增長。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper是一個AI驅動的內容營銷平台，提供創建、管理和分發內容的工具，協助企業提升內容質量與效率。
Wripple
wripple.com
Wripple是一個按需人才平台，連接品牌與高技能自由職業者，提供管理關係的軟件及多種專案類型的團隊。
Vicoland
vicoland.com
Vicoland 讓 SAP Fieldglass 客戶透過虛擬公司提升專業服務合約專案的成本、品質與速度，虛擬公司如同自由團隊，靈活且無 overhead。
WittyPen
wittypen.com
WittyPen 是一個平台，幫助個人和企業獲得行業內可靠作家的內容，以滿足營銷需求。
Ithire
ithire.com
ITHIRE是一個招聘平台，連接客戶和科技領域的開發人員，提供信息交流、工作追蹤和安全支付功能。
Notchup
notchup.com
Notchup 是一款專注於團隊分析和時數管理的應用，使用 AI 辨識技能差距，協助企業組建和優化技術團隊。
Twine
twine.net
Twine 連結超過 190 個國家的 500,000 名自由專家，提供數位、創意和 AI 相關的靈活工作機會，包括軟體開發、設計及行銷等。
YouTeam
youteam.io
YouTeam 是一款應用程式，讓企業輕鬆整合或縮減團隊，快速接觸來自歐洲和拉丁美洲的 50,000 多名專業人才。