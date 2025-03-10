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自由工作者平台將公司與獨立專業人員聯繫起來，擔任臨時角色或特殊專案。這些平台提供了一個市場，企業可以根據技能、經驗、位置和其他標準瀏覽自由工作者的資料。公司還可以發布專案描述以接收自由工作者的建議。這使得各種規模的公司都可以外包需要專業技能或額外人力的任務，使全職員工能夠專注於其他業務活動。有些平台專門針對具有寫作、設計或程式設計等特定技能的自由工作者，而有些平台則提供廣泛的專業技能。 企業經常將自由工作者平台與自由工作者管理系統一起使用，這有助於管理與他們合作的所有自由工作者的付款、可用性和專案完成情況。需要更多幫助尋找自由工作者的公司可能會選擇招聘或人才中介機構，而不是直接在自由工作者平台上與候選人互動。
提議新的應用程式
Salesfolks
salesfolks.com
銷售人員是尋找和僱用銷售專業人員的主要目的地。立即利用我們超過 500 萬名銷售專業人員的數據來發展您的銷售團隊。使用最先進的數位聯合技術填充您的銷售招聘管道、邀請銷售候選人並推銷您的空缺銷售職位。簡而言之，銷售人員是擴大銷售團隊規模的最佳方式。
Anytask
anytask.com
Anytask是一個全球自由職業市場，利用區塊鏈付款技術，讓自由工作者無需銀行賬戶並免收手續費，提供各類服務。
Ithire
ithire.com
ITHIRE是一個招聘平台，連接客戶和科技領域的開發人員，提供信息交流、工作追蹤和安全支付功能。
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD人群是一個連接用戶與CAD設計師的平台，提供3D建模、設計和原型製作等專業服務。
Gun.io
gun.io
Gun.io 是一家全球軟體人才機構，為優秀的公司提供獨家、經過審查的人才，而這些人才是在招募網站的一堆履歷中找不到的。對於招聘公司，Gun.io 的高級開發人員團隊會在其經過審查的人才網絡中確定理想的候選人，組織面試，並啟動每次合作。公司可以與開發人員進行自由職業或受薪工作，Gun.io 處理所有帳單、付款和合同，因此工作可以無縫開始。此外，僱用後支援意味著公司和開發人員都可以在需要時獲得幫助。
Truelancer
truelancer.com
Truelancer是一個線上自由職業平台，讓雇主尋找專業人士，自由職業者可以尋找工作並發布項目，支持各種職業領域。
nDash
ndash.com
nDash 為世界領先的品牌和機構提供內容創建軟體和服務。立即造訪 nDash.com 免費註冊並開始建立您的內容社群。
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp 是一個快速發展的自由工作者市場，將企業主與來自世界各地經過預先審查的自由工作者聯繫起來。 FreeeUp 與其他自由職業市場的不同之處在於，它將面試並審查所有想要加入市場的自由工作者，然後只允許前 1% 的申請者進入市場。自由工作者透過該平台設定自己的小時費率或固定費率，目前提供超過 85 種不同的技能組合，從電子商務到數位行銷再到網路開發。自由工作者主要分佈在美國和菲律賓，其中 20% 的自由工作者分佈在 25 個以上的國家。企業可以免費建立帳戶，沒有月費或最低限額。企業可以快速存取經過預先審查的自由工作者網路。企業可以提交其所需自由工作者的請求，並在 1 個工作天內滿足預先審查的配對要求。 FreeeUp 軟體可讓企業主輕鬆僱用和管理自由工作者的工時追蹤和計費。在極少數情況下，自由工作者會辭職，FreeeUp 會立即替換他們，並承擔所有替換費用。此外，FreeeUp 擁有一支出色的客戶服務團隊，全天候為客戶提供協助，協助他們使用該平台並解決客戶遇到的任何問題。
Notchup
notchup.com
Notchup（以前稱為 CodeMonk.ai）不僅僅為您與頂尖人才建立聯繫。我們專注於團隊分析、準確的時間表管理和人工智慧驅動的技能差距識別，確保您不僅能夠建立而且還能維持高績效和協作的團隊。我們提供從團隊組建到專案完成的無縫體驗，使我們成為尋求高效優化技術團隊的公司的理想選擇。 Notchup 獨有的功能： 透過 AI 識別技能差距：我們的 AI 驅動工具可協助您識別專案中的技能差距，使您能夠建立完全符合專案需求的團隊。時間表功能：透過我們全面的時間表功能確保準確及時的付款。透過徹底審查人才時間表，我們可以防止出現差異並進行必要的更正。獨特的團隊分析功能：我們先進的團隊分析功能由 DiSC 評估提供支援，使您能夠分析團隊溝通風格和個性。透過我們的數據驅動方法優化您團隊的協同作用和生產力。在一個地方建立、組建和優化客製化敏捷技術團隊。
Gigged AI
gigged.ai
以技能為基礎的人才市場透過內部流動和開放人才解決技術技能短缺問題。我們的開放人才市場 (OTM) 使用人工智慧為您的數位專案創建基於結果或時間和材料的工作說明書 (SOW)，並立即將您與我們全球人才庫中經過驗證的自由工作者配對。我們的內部人才市場 (ITM) 提供勞動力內部的技能分析，並將其與正確的專案相匹配，從而減少對昂貴的外部招聘的需求並提高員工保留率。我們的產品旨在幫助降低成本和人員數量，同時推動專案工作向前發展。鑑於持續的市場動盪和日益靈活的方法，我們的工具使客戶能夠透過更靈活、敏捷的資源配置方法來提高效率。
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar India是一個連接自由職業者與雇主的平台，提供靈活的遠程工作機會，讓用戶輕鬆找到合適的項目和技能。
hackajob
hackajob.com
hackajob 是一個技術人才市場，幫助美國、英國和印度的企業組織更有效地招募優質人才。公司根據技能和偏好與高意圖的求職者進行匹配，而候選人則透過接受或拒絕面試請求私下探索工作機會 - 85% 的人在 48 小時內回覆。透過 Hackajob，領先的科技雇主將節省的時間重新投入採購中，透過量身定制的雇主品牌以及強大的多樣性和市場洞察來推動他們的科技招聘策略。 hackajob 由五個核心模組組成： 資料來源：在我們的私人人才市場中快速、大規模地尋找高品質的技術人才。隨選：快速、靈活、合規的合約招募。品牌：戰術性雇主品牌內容，可提高您對更廣泛科技受眾的吸引力。 DE&I：全面的內建解決方案可協助您實現 DE&I 目標。見解：獨特的市場數據和見解，可協助您制定技術招募策略。
Twine
twine.net
Twine 將公司與 190 多個國家/地區的超過 50 萬名自由專家聯繫起來。我們為眾多人才提供彈性的工作機會。 Twine 涵蓋數位、創意和人工智慧——軟體開發、圖形設計、動畫、行銷、視訊產品以及其間的一切。
YouTeam
youteam.io
回應市場浪潮：無縫插入與拔出工程師。 兩週重新調整您的團隊：借助 YouTeam，輕鬆提升或精簡團隊，訪問由來自歐洲和拉丁美洲的 50,000 多名頂尖人才組成的獨特網絡。
Contra
contra.com
Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。
Designhill
designhill.com
Designhill是一個在線設計平台，幫助用戶創建和定制各類設計，包括標誌、網站和包裝設計，並提供設計比賽和協作工具。
Popular Pays
popularpays.com
Pope Pays 是適合各種規模品牌的一體化影響者行銷和視覺內容創建平台。旨在讓協作變得簡單直觀，Popular Pays 讓您能夠擴展內容創建工作並發起可推動業務影響的行銷活動，而無需兼顧多個平台或創作者接觸點。我們的創作者市場可讓您輕鬆尋找與您的品牌價值觀和受眾相符的影響者和創作者。 Pope Pays 是 Meta、TikTok、Amazon 和 Pinterest 的官方合作夥伴，並與 Kelloggs、Kraft、Delta 和 Lyft 等品牌合作。
Contentoo
contentoo.com
Contentoo是一個連結頂尖自由內容創作者的平台，幫助企業生成高質量的個性化內容，提高內容營銷效率。
ClearVoice
clearvoice.com
ClearVoice 透過結合我們由數千名經過審查的自由工作者組成的網路、我們的端到端製作能力以及強大的內容平台，消除了內容製作的麻煩。在過去的十年中，我們為從財富 500 強公司到中小企業的客戶製作了數十萬條內容，因此我們了解優質內容，並建立了平台和工作流程來證明這一點。創建能夠帶來結果的內容需要時間和專注，我們的團隊將幫助您的品牌更快、一致、大規模地創建優質內容，同時提供由合適的作家製作的合適的作品，讓您能夠專注於其他行銷需求。準備好以更好的內容推動成果了嗎？信任 ClearVoice 的品牌包括： CARFAX Esurance McKesson Cox Intuit Cisco Intel Cabela’s
LaborX
laborx.com
LaborX 是一個全球招聘平台，將個人與工作機會聯繫起來，並使他們能夠以加密貨幣獲得報酬。智能合約是聲譽和爭議解決系統的基礎，確保雙方的義務得到執行。
Wripple
wripple.com
Wripple 是一個面向現代行銷人員的隨選人才平台，提供經過審查的人才和軟體的私人市場，可在一個地方管理自由工作者關係。該平台的市場將品牌和廣告代理商與高技能的按需人才聯繫起來，以提高速度、效率和靈活性。客戶可以找到並僱用跨 45 個以上角色的個人自由工作者以及跨 25 個以上專案類型（從策略到設計到媒體和技術）的現成團隊。 Wripple 由數位巨頭 Razorfish 的高層於 2018 年創立。身為傳統機構和數位公司的資深人士，共同創辦人意識到科技顛覆可能會永遠改變數位服務，而且會變得更好。透過 Wripple，客戶可以快速且經濟高效地獲得精英代理人才。人才可以在開放、靈活的環境中更好地工作。
Vicoland
vicoland.com
Vicoland 讓 SAP Fieldglass 客戶能夠透過新型供應商：虛擬公司（又稱「Vicos」）提高專業服務 SOW 專案的成本、品質和速度。 Vicos 是像真正的公司一樣運作的自由團隊，但具有 0 管理費用和 100% 的靈活性，可以聘請最好的專家。該解決方案由 SAP.iO 孵化和/或資助，SAP.iO 是 SAP 的策略業務部門，負責投資和加速新創公司創新。
QwidPro
qwidpro.com
獲得靈活的人才並建立遠端團隊 QwidPro 是一個靈活的人才市場，可讓您的企業立即僱用人才並為短期或關鍵專案建立遠端團隊，以便您可以根據需要擴大或縮小勞動力規模。 24/7 人才獲取：隨時獲取 3000 多名熟練的專業人員。多元化人才：網路開發人員、創意人員、行銷人員或財務專家 快速且經濟高效的人才：快速、經濟地尋找人才。安全支付：保護您的金融交易。即時專家配對：在幾分鐘內找到專家。無與倫比的人才價值：獲得頂尖、具成本效益的人才。降低管理費用：降低營運成本。輕鬆發布職缺：輕鬆發布職缺。客製化：根據您的特定專案要求建立量身定制的團隊。在您需要時獲得您需要的人才！
OpenTrain
opentrain.ai
AI 數據標籤市場：尋找、僱用並安全支付來自 110 多個國家/地區經過審查的 AI 培訓師/數據標籤師以及任何領域的專業知識。 OpenTrain AI - 全球網路的主要特點：訪問來自 110 多個國家/地區的人工智慧培訓師和資料標籤員的 #1 開放網絡，他們在眾多領域、語言和資料註釋學科中擁有不同的專業知識。 - 全面的人才解決方案：尋找自由人工智慧培訓師和外包資料標籤供應商，以找到適合任何專案規模或複雜性的合適人選。 -安全的全球支付：利用我們的託管里程碑支付系統在全球範圍內向您的人工智慧培訓師付款。客戶可以透過所有主要信用卡付款，資金安全地託管，直到專案里程碑成功完成並獲得批准。 -高效的支付系統：我們的系統支援 110 多個國家/地區的自動支付，讓您可以輕鬆地從單一平台僱用多樣化的全球人才來滿足任何人工智慧培訓要求。 OpenTrain AI：AI 建構者和 AI 培訓師連結共創未來
OpenTalent
opentalent.co
OpenTalent是一個招聘平台，提供候選人篩查、招聘營銷工具及工作流程自動化，幫助企業簡化招聘流程和提高效率。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一個由排名前 1% 的自由開發人員和設計師組成的網絡，每小時費率從 30 美元到 100 美元不等
Zoopup
zoopup.com
Zoopup是一個平台，讓企業與自由職業者聯繫，自由職業者可以報價參加項目或提供技能培訓。
Worksible
worksible.com
想要改變傳統工作和培訓方式的新創公司。獲得個人和專業成長所需的所有工具。註冊 Worksible 並上傳您作為自由工作者的服務，以便客戶或公司可以找到您並僱用您。您也可以與其他使用者建立聯繫，向他們學習、共同進行專案等等。公司將能夠發布自由工作者必須申請並發送報價的項目。
SolveCube
solvecube.com
尖端人工智慧人才市場，旨在為全球 14 個以上領域的公司尋找兼職、短期或永久職位的領域專家。
Cinode
cinode.com
Cinode是一個整合平台，提供專業網絡、技能管理和項目協作的工具，幫助用戶有效地管理人才和增強業務增長。
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote是一個AI驅動的專業協作網絡，幫助自由職業者建立團隊、管理項目及簡化合作以提升生產力和收入。
Fastwork
fastwork.id
透過 Fastwork 應用程式，您可以尋找專業的自由職業者來協助工作或業務，或在印尼的自由工作網站上尋找兼職工作。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry 將市場和自由工作者管理系統 (FMS) 結合，以簡化公司和自由工作者相互查找和合作的方式。
Alura Market
alura.io
Alura Market是為Etsy賣家提供自由職業服務的市場，幫助他們優化清單、提高商店可見性和銷售效率。
Toogit
toogit.com
Toogit是一個在線平台，幫助自由職業者與雇主有效合作，利用AI評估候選人以簡化招聘過程。
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis 是一種技術招聘解決方案，用於招聘、補償和管理來自拉丁美洲的近岸開發商。公司可以從我們由 5000 多名英語流利的遠端開發人員組成的網路中尋找專業人才，這些開發人員以全職模式工作。我們的客戶通常可以減少 60% 以上的招募時間和費用，同時透過文化契合、美國時區一致和專業技術專業知識的人才來擴大他們的團隊。
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer 是一個自由工作者平台，企業可以在其中聘請專業自由工作者，如作家、設計師、開發人員、行銷人員等，並取得進步。這是一個新的自由職業網站，0％交易費，沒有任何服務費或其他隱藏費用。他們還有一個有吸引力的現金回饋系統。客戶在平台上消費的任何金額都將獲得 2% 的積分返還。與其他競爭平台相比，自由工作者也有很多好處。 Perfectlancer 每月為其自由工作者提供 20 次免費投標。這是對新自由工作者的 50 個歡迎投標的補充。此外，佣金僅 14%，明顯低於主要競爭平台。
WittyPen
wittypen.com
WittyPen 是一個平台，幫助個人和企業獲得行業內可靠作家的內容，以滿足營銷需求。
Laksie
laskie.com
加入數千家公司和求職者的行列，更快、更有效率地獲得高品質的配對。對於人才：有優秀的公司向您申請。 Laskie 的免費工具旨在讓您更快、更有效率、更輕鬆地尋找工作。對於公司：更快找到高品質的候選人。透過比簡歷更多的數據立即存取數千名候選人。需要幾分鐘才能開始。立即在 laskie.com 註冊！
Upwork
upwork.com
Upwork是一個自由職業者與企業連接的平台，提供各種遠程工作機會和專業服務，支持全球客戶。
Turing
turing.com
Turing 建立及部署生成式 AI 產品及解決方案，幫助企業處理複雜數據，解決人類智慧商業挑戰，提高生產力。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一個連接企業與頂尖無代碼和低代碼開發者的平台，可在48小時內建立聯繫，並提供無風險的試用。
talent.io
talent.io
talent.io 是一個連接技術人才與公司雇主的平台，提供工作機會發布、招聘管理和簡歷提交功能，支持尋找全職和自由職業工作。
Skyword360
skyword.com
Skyword360是一個內容營銷平台，旨在協助品牌制定和執行一致的內容策略，以提升營銷效果和客戶體驗。
PeoplePerHour
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PeoplePerHour是一個平臺，連結企業與全球自由職業者，讓用戶可以免費發布工作並尋找專業人才。
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了解某人是否合適的最佳方法是在全職僱用他們之前與他們一起完成一個專案。在 Pangea，我們使僱傭合約變得簡單、輕鬆——如果您僱用全職人員，則無需加價或轉換費用。按角色、行業經驗和過去的專案瀏覽我們精選的人才。我們的人才在設計、開發、營運、產品和工程方面平均擁有 2-5 年以上的經驗，並且主要駐紮在美國。
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Notch 是一款應收帳款自動化軟體，幫助企業管理發票、付款和對帳，提高收款速度和現金流。
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麥芽是一個連接自由職業者與企業的平台，提供技能展示、項目管理工具及安全支付系統。
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Freelancer是一個平台，連結自由職業者與雇主，便於尋找和招聘各類專業人才，如網頁開發和設計。
Fiverr
fiverr.com
Fiverr是一個在線市場，連接自由職業者與客戶，提供各種專業服務，支持用戶發布工作以獲得所需人才。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble是一個設計師展示作品、獲得靈感、反饋及找工作的平臺，讓使用者能夠連接全球設計師社群。
Crowdspring
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Crowdspring是一個可靠的設計市場，提供標誌設計、網站設計等服務，確保用戶的創意得到實現，並提供100%退款保證。
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Contently是一個內容營銷平台，幫助品牌創建、管理和分析數字內容，以提升品牌影響力和業務成果。
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Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Bark.com
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Bark.com 評價當地商家，幫助用戶快速找到合適的專業人士，以完成所需的工作。
Arc
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Arc 是一個遠程職業平台，幫助開發者在任何地方建立職業生涯，並提供大量遠程開發工作機會。
YunoJuno
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YunoJuno 是一個管理和雇用自由職業者的平台，提供篩選、合規檢查、付款等功能，幫助企業簡化招聘流程。
Quickly Hire
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與經過審查的自由工作者配對進行正在進行的工作。 Quickly Hire 可以輕鬆建立一支由經過審查的自由工作者組成的全球團隊，而無需擔心財務、法律和行政方面的麻煩。
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