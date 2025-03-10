Notchup

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Notchup（以前稱為 CodeMonk.ai）不僅僅為您與頂尖人才建立聯繫。我們專注於團隊分析、準確的時間表管理和人工智慧驅動的技能差距識別，確保您不僅能夠建立而且還能維持高績效和協作的團隊。我們提供從團隊組建到專案完成的無縫體驗，使我們成為尋求高效優化技術團隊的公司的理想選擇。 Notchup 獨有的功能： 透過 AI 識別技能差距：我們的 AI 驅動工具可協助您識別專案中的技能差距，使您能夠建立完全符合專案需求的團隊。時間表功能：透過我們全面的時間表功能確保準確及時的付款。透過徹底審查人才時間表，我們可以防止出現差異並進行必要的更正。獨特的團隊分析功能：我們先進的團隊分析功能由 DiSC 評估提供支援，使您能夠分析團隊溝通風格和個性。透過我們的數據驅動方法優化您團隊的協同作用和生產力。在一個地方建立、組建和優化客製化敏捷技術團隊。