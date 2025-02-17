自由工作者平台 - 最受歡迎的應用程式 - 敘利亞

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自由工作者平台將公司與獨立專業人員聯繫起來，擔任臨時角色或特殊專案。這些平台提供了一個市場，企業可以根據技能、經驗、位置和其他標準瀏覽自由工作者的資料。公司還可以發布專案描述以接收自由工作者的建議。這使得各種規模的公司都可以外包需要專業技能或額外人力的任務，使全職員工能夠專注於其他業務活動。有些平台專門針對具有寫作、設計或程式設計等特定技能的自由工作者，而有些平台則提供廣泛的專業技能。 企業經常將自由工作者平台與自由工作者管理系統一起使用，這有助於管理與他們合作的所有自由工作者的付款、可用性和專案完成情況。需要更多幫助尋找自由工作者的公司可能會選擇招聘或人才中介機構，而不是直接在自由工作者平台上與候選人互動。
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Fiverr
fiverr.com
Fiverr 是一個提供自由職業服務的線上市場。該公司為自由工作者提供了一個為全球客戶提供服務的平台。 Fiverr 隨時為您提供協助。憑藉領先的數位自由工作者服務線上市場，Fiverr 提供對遠端自由工作者全球網路的即時存取。 Fiverr 將企業家與專家聯繫起來，幫助他們實現每一個偉大的想法。無論您是需要各種服務來從頭開始建立您的業務，還是需要一位專家來完成一項完美的工作，Fiverr 都能為您提供充滿創意的自由工作者的世界。這是按需優質工作，觸手可及。 歡迎來到世界上最實惠、最高效的數位自由工作者社群。 從 400 多個不同服務類別的數千名自由工作者中搜尋、篩選和選擇： * 程式設計與技術：程式設計服務、網站創建者、行動應用程式開發人員 * 圖形與設計：應用程式設計師、圖形設計師、標誌創作者、插畫家、傳單和橫幅設計 * 數位行銷：社群媒體行銷、搜尋引擎優化、加速您業務發展的虛擬助理 * 寫作和翻譯：翻譯、部落格和文章寫作、校對和編輯 * 影片與動畫：動畫設計影片、3D動畫、影片編輯、配音 * 音樂與音訊歌曲創作、音樂錄影帶、製作 * 業務運營：業務推廣與規劃、財務策略、用戶數據、品牌推廣 無論您需要什麼 - 在 Fiverr 上找到合適的自由職業服務！ 對於企業家和企業： * 在您的預算範圍內按時交付您的項目 * 立即找到自由工作者，並在準備好後僱用 * 閱讀 Fiverr 賣家評分和客戶評論，為您的專案選擇完美匹配 * 隨時在各方面享受開放的溝通 對於自由工作者： * 接觸不斷增長的渴望新鮮人才的企業家和全球企業 * 透過增加您在數位市場的曝光度來獲得關注 * 透過行動可用性獲得更多訂單，同時提高您的服務品質、評級和回應率 特徵： 尋找自由工作者從未如此簡單。 * 從 400 多個服務類別中進行選擇 * 在全球範圍內尋找數千名具有前瞻性思維的自由工作者 * 取得推播和收件匣通知，讓您在旅途中保持最新狀態 * 利用買家與賣家之間的溝通 24/7/365 * 透過我們安全、高效的系統輕鬆付款 * 提供多種語言版本：義大利語、荷蘭語、法語、德語、西班牙語
Gigged AI
gigged.ai
以技能為基礎的人才市場透過內部流動和開放人才解決技術技能短缺問題。我們的開放人才市場 (OTM) 使用人工智慧為您的數位專案創建基於結果或時間和材料的工作說明書 (SOW)，並立即將您與我們全球人才庫中經過驗證的自由工作者配對。我們的內部人才市場 (ITM) 提供勞動力內部的技能分析，並將其與正確的專案相匹配，從而減少對昂貴的外部招聘的需求並提高員工保留率。我們的產品旨在幫助降低成本和人員數量，同時推動專案工作向前發展。鑑於持續的市場動盪和日益靈活的方法，我們的工具使客戶能夠透過更靈活、敏捷的資源配置方法來提高效率。
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaarindia.com 正在徹底改變人們的工作方式。我們比以往更快地將世界與經過驗證的才華橫溢的自由工作者聯繫起來，進行協作，並在安全可靠的線上環境中完成工作。我們的使命是簡化自由工作者和遠距招聘，為一天、一個月或一年提供最一致的自由工作者，以滿足您的專業需求。我們易於使用的平台使您能夠充滿信心和信任地單擊即可管理資產負債表外的優秀員工，這樣您就可以節省時間並專注於您的成功。我們將專業的自由工作者與最高的自由職業要求相匹配，使自由職業的遠距工作比以往任何時候都更有效率。我們的目標是透過將雇主與最優秀的自由工作者聯繫起來，使僱用遠距員工的過程變得更加容易，這些自由工作者可以與他們一起工作一天、一個月或一年。我們用戶友好的平台使客戶只需單擊即可充滿信心和信任地管理表外人才，從而節省他們的時間並讓他們專注於自己的成功。此外，創業是一種生活方式；你必須不分時間地工作。這是承擔風險的能力和意願，因為這不是任何人的天生屬性，所以我需要學會相信自己並簡單地去追求它。
Anytask
anytask.com
AnyTask.com 是一個全球自由工作者市場，利用Electroneum Ltd. 基於區塊鏈的支付技術來消除自由工作者擁有銀行帳戶的需要，同時也承諾零賣家費用- 與其他自由工作者相比，他們可以節省高達20% 的費用市場。從買方的角度來看，一切照舊。來自世界各地的自由工作者願意透過外包您的工作來幫助您和您的企業節省時間和金錢。從設計和行銷服務，到寫作和個人協助，您都可以在 AnyTask.com 上找到所需的一切。
Ithire
ithire.com
我們是誰？ ITHIRE 是一個連結技術領域客戶和開發人員的市場和招聘平台。我們的應用內訊息和視訊通訊、工作追蹤和監控系統提供無縫的工作流程和高品質的結果。我們的主要服務包括： 為客戶和自由工作者提供的一體化平台；透過IThire智慧時間追蹤器控制工作流程；由 Itire 認證和控制的專案經理機會；安全支付；每小時保護保單/託管；使用者友善的介面可實現有效協作。欲了解更多信息，請訪問 itire.com
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD 人群 |按需聘請設計師進行 3D 建模、CAD 設計和工業設計。服務：產品設計、原型和 3D 動畫。
Gun.io
gun.io
Gun.io 是一家全球軟體人才機構，為優秀的公司提供獨家、經過審查的人才，而這些人才是在招募網站的一堆履歷中找不到的。對於招聘公司，Gun.io 的高級開發人員團隊會在其經過審查的人才網絡中確定理想的候選人，組織面試，並啟動每次合作。公司可以與開發人員進行自由職業或受薪工作，Gun.io 處理所有帳單、付款和合同，因此工作可以無縫開始。此外，僱用後支援意味著公司和開發人員都可以在需要時獲得幫助。
Truelancer
truelancer.com
在 Truelancer.com，我們的使命是建立一個由值得信賴的自由工作者組成的全球社群。 Truelancer.com 是一個線上平台，供雇主僱用專業人士來完成工作，自由工作者和專業人士可以透過與世界各地的真實客戶合作來搜尋工作並賺錢。客戶可以找到開發人員、設計師、內容編寫者、虛擬助理、行動應用程式開發人員和許多其他專業人士。 IT 與程式設計、平面設計、內容寫作、資料輸入、財務、銷售、行銷等各種類別的專案都可以在 Truelancer.com 上發布和找到。在 Truelancer.com 上建立帳戶、尋找工作或發布專案都是免費的。
nDash
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nDash 為世界領先的品牌和機構提供內容創建軟體和服務。立即造訪 nDash.com 免費註冊並開始建立您的內容社群。
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp 是一個快速發展的自由工作者市場，將企業主與來自世界各地經過預先審查的自由工作者聯繫起來。 FreeeUp 與其他自由職業市場的不同之處在於，它將面試並審查所有想要加入市場的自由工作者，然後只允許前 1% 的申請者進入市場。自由工作者透過該平台設定自己的小時費率或固定費率，目前提供超過 85 種不同的技能組合，從電子商務到數位行銷再到網路開發。自由工作者主要分佈在美國和菲律賓，其中 20% 的自由工作者分佈在 25 個以上的國家。企業可以免費建立帳戶，沒有月費或最低限額。企業可以快速存取經過預先審查的自由工作者網路。企業可以提交其所需自由工作者的請求，並在 1 個工作天內滿足預先審查的配對要求。 FreeeUp 軟體可讓企業主輕鬆僱用和管理自由工作者的工時追蹤和計費。在極少數情況下，自由工作者會辭職，FreeeUp 會立即替換他們，並承擔所有替換費用。此外，FreeeUp 擁有一支出色的客戶服務團隊，全天候為客戶提供協助，協助他們使用該平台並解決客戶遇到的任何問題。
Notchup
notchup.com
Notchup（以前稱為 CodeMonk.ai）不僅僅為您與頂尖人才建立聯繫。我們專注於團隊分析、準確的時間表管理和人工智慧驅動的技能差距識別，確保您不僅能夠建立而且還能維持高績效和協作的團隊。我們提供從團隊組建到專案完成的無縫體驗，使我們成為尋求高效優化技術團隊的公司的理想選擇。 Notchup 獨有的功能： 透過 AI 識別技能差距：我們的 AI 驅動工具可協助您識別專案中的技能差距，使您能夠建立完全符合專案需求的團隊。時間表功能：透過我們全面的時間表功能確保準確及時的付款。透過徹底審查人才時間表，我們可以防止出現差異並進行必要的更正。獨特的團隊分析功能：我們先進的團隊分析功能由 DiSC 評估提供支援，使您能夠分析團隊溝通風格和個性。透過我們的數據驅動方法優化您團隊的協同作用和生產力。在一個地方建立、組建和優化客製化敏捷技術團隊。
WittyPen
wittypen.com
WittyPen 是一個幫助個人、新創公司和企業從其行業中可靠的作家那裡獲取內容的平台。
Salesfolks
salesfolks.com
銷售人員是尋找和僱用銷售專業人員的主要目的地。立即利用我們超過 500 萬名銷售專業人員的數據來發展您的銷售團隊。使用最先進的數位聯合技術填充您的銷售招聘管道、邀請銷售候選人並推銷您的空缺銷售職位。簡而言之，銷售人員是擴大銷售團隊規模的最佳方式。
hackajob
hackajob.com
hackajob 是一個技術人才市場，幫助美國、英國和印度的企業組織更有效地招募優質人才。公司根據技能和偏好與高意圖的求職者進行匹配，而候選人則透過接受或拒絕面試請求私下探索工作機會 - 85% 的人在 48 小時內回覆。透過 Hackajob，領先的科技雇主將節省的時間重新投入採購中，透過量身定制的雇主品牌以及強大的多樣性和市場洞察來推動他們的科技招聘策略。 hackajob 由五個核心模組組成： 資料來源：在我們的私人人才市場中快速、大規模地尋找高品質的技術人才。隨選：快速、靈活、合規的合約招募。品牌：戰術性雇主品牌內容，可提高您對更廣泛科技受眾的吸引力。 DE&I：全面的內建解決方案可協助您實現 DE&I 目標。見解：獨特的市場數據和見解，可協助您制定技術招募策略。
Twine
twine.net
Twine 將公司與 190 多個國家/地區的超過 50 萬名自由專家聯繫起來。我們為眾多人才提供彈性的工作機會。 Twine 涵蓋數位、創意和人工智慧——軟體開發、圖形設計、動畫、行銷、視訊產品以及其間的一切。
YouTeam
youteam.io
回應市場浪潮：無縫插入與拔出工程師。 兩週重新調整您的團隊：借助 YouTeam，輕鬆提升或精簡團隊，訪問由來自歐洲和拉丁美洲的 50,000 多名頂尖人才組成的獨特網絡。
Contra
contra.com
Contra 是一個網路平台，為使用者提供獨立工作的自由和機會。它透過專屬社區和推薦網絡向人們提供靈活的工作機會，展示工作組合，使自由工作者和其他獨立專業人士能夠以自己的方式謀生。
Designhill
designhill.com
Designhill.com 是一個線上設計市場，可幫助企業主以實惠的價格獲得高品質的客製化設計。有特定設計需求的企業，如標誌設計、網頁設計、文具設計、包裝設計（超過35+設計類別）等，可以舉辦設計競賽，並從來自世界各地的設計師提交的數十種設計中進行選擇。
Popular Pays
popularpays.com
Pope Pays 是適合各種規模品牌的一體化影響者行銷和視覺內容創建平台。旨在讓協作變得簡單直觀，Popular Pays 讓您能夠擴展內容創建工作並發起可推動業務影響的行銷活動，而無需兼顧多個平台或創作者接觸點。我們的創作者市場可讓您輕鬆尋找與您的品牌價值觀和受眾相符的影響者和創作者。 Pope Pays 是 Meta、TikTok、Amazon 和 Pinterest 的官方合作夥伴，並與 Kelloggs、Kraft、Delta 和 Lyft 等品牌合作。
Contentoo
contentoo.com
與排名前 10% 的自由內容創作者結合無與倫比的技術和世界一流的營運支援來創作高端內容。 Contentoo 成立於 2017 年，是一個將排名前 10% 的內容創作者與（國際）公司的行銷部門聯繫起來的平台。如今，我們的自由職業社群包括內容行銷策略師、SEO 專家、成長行銷人員和其他自由工作者，他們可以透過我們的平台幫助您進行內容行銷。
SolveCube
solvecube.com
尖端人工智慧人才市場，旨在為全球 14 個以上領域的公司尋找兼職、短期或永久職位的領域專家。
Wripple
wripple.com
Wripple 是一個面向現代行銷人員的隨選人才平台，提供經過審查的人才和軟體的私人市場，可在一個地方管理自由工作者關係。該平台的市場將品牌和廣告代理商與高技能的按需人才聯繫起來，以提高速度、效率和靈活性。客戶可以找到並僱用跨 45 個以上角色的個人自由工作者以及跨 25 個以上專案類型（從策略到設計到媒體和技術）的現成團隊。 Wripple 由數位巨頭 Razorfish 的高層於 2018 年創立。身為傳統機構和數位公司的資深人士，共同創辦人意識到科技顛覆可能會永遠改變數位服務，而且會變得更好。透過 Wripple，客戶可以快速且經濟高效地獲得精英代理人才。人才可以在開放、靈活的環境中更好地工作。
Vicoland
vicoland.com
Vicoland 讓 SAP Fieldglass 客戶能夠透過新型供應商：虛擬公司（又稱「Vicos」）提高專業服務 SOW 專案的成本、品質和速度。 Vicos 是像真正的公司一樣運作的自由團隊，但具有 0 管理費用和 100% 的靈活性，可以聘請最好的專家。該解決方案由 SAP.iO 孵化和/或資助，SAP.iO 是 SAP 的策略業務部門，負責投資和加速新創公司創新。
QwidPro
qwidpro.com
獲得靈活的人才並建立遠端團隊 QwidPro 是一個靈活的人才市場，可讓您的企業立即僱用人才並為短期或關鍵專案建立遠端團隊，以便您可以根據需要擴大或縮小勞動力規模。 24/7 人才獲取：隨時獲取 3000 多名熟練的專業人員。多元化人才：網路開發人員、創意人員、行銷人員或財務專家 快速且經濟高效的人才：快速、經濟地尋找人才。安全支付：保護您的金融交易。即時專家配對：在幾分鐘內找到專家。無與倫比的人才價值：獲得頂尖、具成本效益的人才。降低管理費用：降低營運成本。輕鬆發布職缺：輕鬆發布職缺。客製化：根據您的特定專案要求建立量身定制的團隊。在您需要時獲得您需要的人才！
OpenTrain
opentrain.ai
AI 數據標籤市場：尋找、僱用並安全支付來自 110 多個國家/地區經過審查的 AI 培訓師/數據標籤師以及任何領域的專業知識。 OpenTrain AI - 全球網路的主要特點：訪問來自 110 多個國家/地區的人工智慧培訓師和資料標籤員的 #1 開放網絡，他們在眾多領域、語言和資料註釋學科中擁有不同的專業知識。 - 全面的人才解決方案：尋找自由人工智慧培訓師和外包資料標籤供應商，以找到適合任何專案規模或複雜性的合適人選。 -安全的全球支付：利用我們的託管里程碑支付系統在全球範圍內向您的人工智慧培訓師付款。客戶可以透過所有主要信用卡付款，資金安全地託管，直到專案里程碑成功完成並獲得批准。 -高效的支付系統：我們的系統支援 110 多個國家/地區的自動支付，讓您可以輕鬆地從單一平台僱用多樣化的全球人才來滿足任何人工智慧培訓要求。 OpenTrain AI：AI 建構者和 AI 培訓師連結共創未來
OpenTalent
opentalent.co
您是否厭倦了傳統人才池解決方案的限制？ OpenTalent 提供了一種創新且易於使用的方法來捕捉和維護即將擔任的職位的潛在候選人庫。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一個由排名前 1% 的自由開發人員和設計師組成的網絡，每小時費率從 30 美元到 100 美元不等
Zoopup
zoopup.com
關於我們 走進 Zoop Plaza – 技能至關重要 ZoopUp 是一個虛擬廣場，人們走進一家商店，透過為其服務定價來競標項目。自由工作者開設自己的商店，以他們報價的價格銷售他們的產品或服務，客戶可以訪問、瀏覽和購買。然後是一個遊樂場，在那裡舉行比賽，每個人都可以自由參與，客戶選擇最好的項目並頒發獎品。與任何尊重自由市場和貿易的繁榮市場一樣，ZoopUp 廣場歡迎擁有交易技能的各行各業的交易者以及正在尋找交易者必須提供的特殊商品（即技能）的客戶。 ZoopUp 的成立是為了滿足市場日益增長的需求，即為自由職業創建一個基於透明度和穩定性的市場結構。該平台的目的是創造機會，將人才與有意義且利潤豐厚的機會聯繫起來。我們為客戶和自由工作者帶來穩定性、多樣性和機會，幫助他們駕馭零工經濟的獨立參與模式。 ZoopUp 廣場內有一些途徑，自由工作者可以為那些尋求正式指導的人提供技能課程。整個系統由無限的關係和參與線索所支撐，這將增強每個人的可行前景。您成長，我們與您一起成長自由職業市場為大型跨國公司、新創企業和中小企業創造了大量機會，讓他們與市場上最優秀的人才合作，創造優質的產品和服務體驗。無論是長期開發專案、短期任務或快速的一次性設計要求，我們都會將人才和客戶聚集在一起，並就他們的願景進行合作。 ZoopUp 平台旨在促進協作——無論是透過參加競賽、透過瀏覽作品集並為專案找到合適的人員組合來創建自己的團隊、透過發布培訓計劃並訂閱這些計劃，還是透過簡單地銷售和購買工作。我們超越地理、行業、專業知識和經驗所造成的界限，重寫完全由人才和需求管理的參與規則。 ZoopUp 是一個強大的參與平台，可以不斷探索以尋找新的商機和技能發展途徑。 ZoopUp 您的員工隊伍無論您的專案單一、參與時間有限、在進入新市場之前需要專家諮詢還是需要臨時人員配置解決方案，您都可以探索ZoopUp 的獨立人才庫，并快速、順利地滿足您的要求。我們預先設計的參與模式可促進更快的招募流程，以確保您通過行政障礙並立即投入業務。邁向動態參與 是什麼促進動態參與？跨產業和企業的技能組合的動態應用運用一個人擁有的每一項技能，無論它們有多麼多樣化探索新的技能培養機會技能共享建立互惠互利的聯盟及時了解最新發展ZoopUp 是一個可以體驗動態參與的平台並從無限的卓越機會中受益。
Worksible
worksible.com
想要改變傳統工作和培訓方式的新創公司。獲得個人和專業成長所需的所有工具。註冊 Worksible 並上傳您作為自由工作者的服務，以便客戶或公司可以找到您並僱用您。您也可以與其他使用者建立聯繫，向他們學習、共同進行專案等等。公司將能夠發布自由工作者必須申請並發送報價的項目。
Cinode
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誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
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LaborX 是一個全球招聘平台，將個人與工作機會聯繫起來，並使他們能夠以加密貨幣獲得報酬。智能合約是聲譽和爭議解決系統的基礎，確保雙方的義務得到執行。
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote 是一個由人工智慧驅動的專業協作網絡，它將自由工作者連接起來，建立團隊，在複雜的項目上進行協作，分包，共享資源，並一起賺更多的錢，同時使用內建的項目管理工具在一個地方管理一切。我們精心策劃的自由工作者網路與內建專案管理工具結合，可以對抗經濟孤立，提高使用者的生產力和收入潛力。我們的使命是幫助全球 15 億自由工作者共同繁榮發展他們的業務。我們正在透過集中生產力工具並利用社區的力量實現無縫協作來重塑自由職業。
Fastwork
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讓專業的自由工作者來幫助您的工作或業務，或在印尼自由職業網站上尋找線上工作！
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry 將市場和自由工作者管理系統 (FMS) 結合，以簡化公司和自由工作者相互查找和合作的方式。
Alura Market
alura.io
Etsy 賣家排名第一的自由職業服務市場。我們將 Etsy 企業與經過審查的自由工作者聯繫起來，提供幫助 Etsy 賣家成功的服務。
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toogit.com
Toogit.com 是一個供自由工作者和雇主協作和智慧工作的線上平台。
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis 是一種技術招聘解決方案，用於招聘、補償和管理來自拉丁美洲的近岸開發商。公司可以從我們由 5000 多名英語流利的遠端開發人員組成的網路中尋找專業人才，這些開發人員以全職模式工作。我們的客戶通常可以減少 60% 以上的招募時間和費用，同時透過文化契合、美國時區一致和專業技術專業知識的人才來擴大他們的團隊。
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer 是一個自由工作者平台，企業可以在其中聘請專業自由工作者，如作家、設計師、開發人員、行銷人員等，並取得進步。這是一個新的自由職業網站，0％交易費，沒有任何服務費或其他隱藏費用。他們還有一個有吸引力的現金回饋系統。客戶在平台上消費的任何金額都將獲得 2% 的積分返還。與其他競爭平台相比，自由工作者也有很多好處。 Perfectlancer 每月為其自由工作者提供 20 次免費投標。這是對新自由工作者的 50 個歡迎投標的補充。此外，佣金僅 14%，明顯低於主要競爭平台。
Malt
malt.com
Malt 是歐洲自由工作者的創新市場。 麥芽是基於國家的。我們完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷蘭） - BE：fr.malt.be Belgique（法語） - 德國：www.malt.de Deutschland（德文） - DE：en.malt.de 德國（英文） - ES：www.malt.es España (español) - 法國：www.malt.fr 法國 (français) - FR：en.malt.fr 法國（英文） - NL：www.malt.nl Nederland（荷蘭）
WorkGenius
workgenius.com
快速有效率地尋找和聘用傑出人才。 WorkGenius 提供市場上領先的端到端自由職業招募和管理解決方案。我們提供基於創新技術的人員配置方法，以業界領先的價格更快地獲得經過審查的人才，同時減少付款和合規問題。
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一個美國自由職業平台，企業和個人在該平台上進行聯繫以開展業務。 2015 年，Elance 與 oDesk 合併後更名為 Upwork，公司現全名為 Upwork Global Inc。 Upwork 擁有超過 1,200 萬名註冊自由工作者和 500 萬名註冊客戶。每年發布 300 萬個價值超過 10 億美元的職位，使 Upwork 成為全球最大的自由工作者市場。
Turing
turing.com
圖靈為管理複雜資料的組織建構和部署生成式人工智慧產品和解決方案。我們深受全球商業企業的信賴，協助他們解決人力智慧業務挑戰並提高生產力。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一個旨在將企業與其專業網路中的頂級無程式碼和低程式碼開發人員聯繫起來的平台。 Conneciton 只需 48 小時即可完成，因此可以在幾週內驗證並發布最小可行產品 (MVP)。 開發人員經過專業審查，使其成為關鍵任務項目的可靠選擇。在參與之前，企業可以進行無風險試用，只有在滿意後才付款。 Toptal 擁有各種角色的專業人員，能夠開發客製化應用程式、建立自動化工作流程、整合第三方 API 以及最佳化資料庫效能。 他們還提供跨多個平台的專業知識，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backendless、Bubble、FlutterFlow、Glide 等。 該平台提供了一個選項來客製化您的團隊以滿足特定的專案需求。
talent.io
talent.io
Talent.io 是技術人才找到自己喜歡的工作以及公司建立優秀技術團隊的最簡單方法。我們的精選平台擁有一個由 10 萬名合格技術專業人士和歐洲 7,000 家公司組成的社群。我們支持長期和自由職業、現場和遠距工作，並已幫助 6,000 多名候選人找到了他們應得的工作。
Skyword360
skyword.com
Skyword360平台將內容置於所有行銷活動的核心。 Skyword360 旨在確保所有跨通路規劃、內容創建和激活與企業的整體內容策略和行銷目標保持一致。透過這種以內容為中心的方法，行銷領導者能夠創造獨特且一致的客戶體驗，從而使他們的品牌脫穎而出並推動可衡量的結果。 Skyword360 為內容運作的所有基本要素提供工具：策略、規劃、創建、收集、啟動、個人化和最佳化。憑藉來自超過 46 個國家的國際自由職業社群以及將平台翻譯成 14 種語言的能力，內容營運可以大規模無縫執行。
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在 PeoplePerHour 上完成任何工作。免費發布職缺尋找專業自由工作者，分分鐘找到自由工作！ PeoplePerHour 是一個將世界各地的小型企業、新創公司、企業家、公司、企業、中小企業和自由工作者連接在一個值得信賴的環境中購買和銷售服務的市場。
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了解某人是否合適的最佳方法是在全職僱用他們之前與他們一起完成一個專案。在 Pangea，我們使僱傭合約變得簡單、輕鬆——如果您僱用全職人員，則無需加價或轉換費用。按角色、行業經驗和過去的專案瀏覽我們精選的人才。我們的人才在設計、開發、營運、產品和工程方面平均擁有 2-5 年以上的經驗，並且主要駐紮在美國。
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Notch 是一款應收帳款自動化軟體，旨在幫助您更快獲得付款、改善現金流量並提高營運效率。借助 Notch，您可以：1) 在一個平台上管理所有 AR 任務——發票、付款和對帳。 2) 透過自動化重複的 AR 任務來消除手動工作，從而節省時間並減少錯誤。 3) 以最少的干預保持營運順利，以便您的團隊可以專注於高價值的任務。 4) 透過彈性的季節性定價降低成本，無需額外人員。 5) 即時了解付款狀態和未清帳戶。 Notch 平台提供了一套專為簡化整個AR 流程而客製化的產品，包括收款、處理和對帳、發票管理、客戶支付入口網站和OCR 發票掃描，從而簡化企業處理應收帳款的方式，以便他們能夠集中精力關於成長和效率。詳細了解 Notch 如何幫助您將付款速度提高 3 倍。
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Zerys 是一個簡單、強大、屢獲殊榮的內容規劃和製作平台。它允許您規劃您的內容，找到頂尖的寫作人才，並創建您的讀者想要點擊、閱讀和分享的客製化、優化的部落格、白皮書和電子書！
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Proxify
proxify.io
Proxify 的使命是將世界各地的頂級開發者與他們應得的機會聯繫起來。自推出以來，Proxify 的開發人員已成功與 1,200 多家滿意的客戶合作，建立他們的產品和成長功能。 3500 多名才華橫溢的開發人員信任 Proxify 及其網路來實現他們的夢想和目標。 Proxify 是由對遠端全職工作感興趣的才華橫溢的開發人員組成的全球網路打造的。
Andela
andela.com
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