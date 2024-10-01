自由工作者平台 - 最受歡迎的應用程式 - 奈及利亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
自由工作者平台將公司與獨立專業人員聯繫起來，擔任臨時角色或特殊專案。這些平台提供了一個市場，企業可以根據技能、經驗、位置和其他標準瀏覽自由工作者的資料。公司還可以發布專案描述以接收自由工作者的建議。這使得各種規模的公司都可以外包需要專業技能或額外人力的任務，使全職員工能夠專注於其他業務活動。有些平台專門針對具有寫作、設計或程式設計等特定技能的自由工作者，而有些平台則提供廣泛的專業技能。 企業經常將自由工作者平台與自由工作者管理系統一起使用，這有助於管理與他們合作的所有自由工作者的付款、可用性和專案完成情況。需要更多幫助尋找自由工作者的公司可能會選擇招聘或人才中介機構，而不是直接在自由工作者平台上與候選人互動。
提議新的應用程式
Fiverr
fiverr.com
Fiverr 是一個提供自由職業服務的線上市場。該公司為自由工作者提供了一個為全球客戶提供服務的平台。
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一個美國自由職業平台，企業和個人在該平台上進行聯繫以開展業務。 2015 年，Elance 與 oDesk 合併後更名為 Upwork，公司現全名為 Upwork Global Inc。 Upwork 擁有超過 1,200 萬名註冊自由工作者和 500 萬名註冊客戶。每年發布 300 萬個價值超過 10 億美元的職位，使 Upwork 成為全球最大的自由工作者市場。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble 是設計師獲得靈感、回饋、社群和工作的地方，也是您發現世界各地設計師並與他們聯繫的最佳資源。
Freelancer
freelancer.com
以低廉的價格尋找和僱用頂級自由工作者、網頁開發人員和設計師。世界上最大的50m市場。在幾秒鐘內收到報價。立即在線上發布您的工作。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
在 PeoplePerHour 上完成任何工作。免費發布職缺尋找專業自由工作者，分分鐘找到自由工作！ PeoplePerHour 是一個將世界各地的小型企業、新創公司、企業家、公司、企業、中小企業和自由工作者連接在一個值得信賴的環境中購買和銷售服務的市場。
Proxify
proxify.io
Proxify 的使命是將世界各地的頂級開發者與他們應得的機會聯繫起來。自推出以來，Proxify 的開發人員已成功與 1,200 多家滿意的客戶合作，建立他們的產品和成長功能。 3500 多名才華橫溢的開發人員信任 Proxify 及其網路來實現他們的夢想和目標。 Proxify 是由對遠端全職工作感興趣的才華橫溢的開發人員組成的全球網路打造的。
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote 是一個由人工智慧驅動的專業協作網絡，它將自由工作者連接起來，建立團隊，在複雜的項目上進行協作，分包，共享資源，並一起賺更多的錢，同時使用內建的項目管理工具在一個地方管理一切。我們精心策劃的自由工作者網路與內建專案管理工具結合，可以對抗經濟孤立，提高使用者的生產力和收入潛力。我們的使命是幫助全球 15 億自由工作者共同繁榮發展他們的業務。我們正在透過集中生產力工具並利用社區的力量實現無縫協作來重塑自由職業。
Vicoland
vicoland.com
Vicoland 讓 SAP Fieldglass 客戶能夠透過新型供應商：虛擬公司（又稱「Vicos」）提高專業服務 SOW 專案的成本、品質和速度。 Vicos 是像真正的公司一樣運作的自由團隊，但具有 0 管理費用和 100% 的靈活性，可以聘請最好的專家。該解決方案由 SAP.iO 孵化和/或資助，SAP.iO 是 SAP 的策略業務部門，負責投資和加速新創公司創新。
WittyPen
wittypen.com
WittyPen 是一個幫助個人、新創公司和企業從其行業中可靠的作家那裡獲取內容的平台。
Twine
twine.net
Twine 將公司與 190 多個國家/地區的超過 50 萬名自由專家聯繫起來。我們為眾多人才提供彈性的工作機會。 Twine 涵蓋數位、創意和人工智慧——軟體開發、圖形設計、動畫、行銷、視訊產品以及其間的一切。
Airtasker
airtasker.com
Airtasker（ASX：ART）是澳洲領先的本地服務線上市場，將需要完成工作的個人和企業與想要工作的人聯繫起來。 Airtasker 的使命是讓人們充分發揮其技能的價值，旨在透過創造真正靈活的工作和賺取收入的機會，對未來的工作產生積極影響。自 2012 年推出以來，Airtasker 已創造了超過 20 億美元的工作機會，並為全球超過 130 萬名獨立付費客戶提供服務。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一個旨在將企業與其專業網路中的頂級無程式碼和低程式碼開發人員聯繫起來的平台。 Conneciton 只需 48 小時即可完成，因此可以在幾週內驗證並發布最小可行產品 (MVP)。 開發人員經過專業審查，使其成為關鍵任務項目的可靠選擇。在參與之前，企業可以進行無風險試用，只有在滿意後才付款。 Toptal 擁有各種角色的專業人員，能夠開發客製化應用程式、建立自動化工作流程、整合第三方 API 以及最佳化資料庫效能。 他們還提供跨多個平台的專業知識，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backend...
Andela
andela.com
我們的人才社群包括 77K 多種軟體和 100 多種技能，遍佈 60 多個國家。我們為您尋找、評估、配對和僱用工程師。
Alura Market
alura.io
Etsy 賣家排名第一的自由職業服務市場。我們將 Etsy 企業與經過審查的自由工作者聯繫起來，提供幫助 Etsy 賣家成功的服務。
WorkGenius
workgenius.com
快速有效率地尋找和聘用傑出人才。 WorkGenius 提供市場上領先的端到端自由職業招募和管理解決方案。我們提供基於創新技術的人員配置方法，以業界領先的價格更快地獲得經過審查的人才，同時減少付款和合規問題。
talent.io
talent.io
Talent.io 是技術人才找到自己喜歡的工作以及公司建立優秀技術團隊的最簡單方法。我們的精選平台擁有一個由 10 萬名合格技術專業人士和歐洲 7,000 家公司組成的社群。我們支持長期和自由職業、現場和遠距工作，並已幫助 6,000 多名候選人找到了他們應得的工作。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
Anytask
anytask.com
AnyTask.com 是一個全球自由工作者市場，利用Electroneum Ltd. 基於區塊鏈的支付技術來消除自由工作者擁有銀行帳戶的需要，同時也承諾零賣家費用- 與其他自由工作者相比，他們可以節省高達20% 的費用市場。從買方的角度來看，一切照舊。來自世界各地的自由工作者願意透過外包您的工作來幫助您和您的企業節省時間和金錢。從設計和行銷服務，到寫作和個人協助，您都可以在 AnyTask.com 上找到所需的一切。
WriterAccess
writeraccess.com
僱用最好的自由工作者並簡化您的工作流程。 我們的內容創建平台為您提供擴展內容行銷、發展業務或代理商以及掌握內容行銷以贏得線上勝利所需的人才、工具和培訓。
Contra
contra.com
Contra 是一個網路平台，為使用者提供獨立工作的自由和機會。它透過專屬社區和推薦網絡向人們提供靈活的工作機會，展示工作組合，使自由工作者和其他獨立專業人士能夠以自己的方式謀生。
Worksible
worksible.com
想要改變傳統工作和培訓方式的新創公司。獲得個人和專業成長所需的所有工具。註冊 Worksible 並上傳您作為自由工作者的服務，以便客戶或公司可以找到您並僱用您。您也可以與其他使用者建立聯繫，向他們學習、共同進行專案等等。公司將能夠發布自由工作者必須申請並發送報價的項目。
Contentoo
contentoo.com
與排名前 10% 的自由內容創作者結合無與倫比的技術和世界一流的營運支援來創作高端內容。 Contentoo 成立於 2017 年，是一個將排名前 10% 的內容創作者與（國際）公司的行銷部門聯繫起來的平台。如今，我們的自由職業社群包括內容行銷策略師、SEO 專家、成長行銷人員和其他自由工作者，他們可以透過我們的平台幫助您進行內容行銷。
Zerys
zerys.com
Zerys 是一個簡單、強大、屢獲殊榮的內容規劃和製作平台。它允許您規劃您的內容，找到頂尖的寫作人才，並創建您的讀者想要點擊、閱讀和分享的客製化、優化的部落格、白皮書和電子書！
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry 將市場和自由工作者管理系統 (FMS) 結合，以簡化公司和自由工作者相互查找和合作的方式。
Toogit
toogit.com
Toogit.com 是一個供自由工作者和雇主協作和智慧工作的線上平台。
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
Skyword360
skyword.com
Skyword360平台將內容置於所有行銷活動的核心。 Skyword360 旨在確保所有跨通路規劃、內容創建和激活與企業的整體內容策略和行銷目標保持一致。透過這種以內容為中心的方法，行銷領導者能夠創造獨特且一致的客戶體驗，從而使他們的品牌脫穎而出並推動可衡量的結果。 Skyword360 為內容運作的所有基本要素提供工具：策略、規劃、創建、收集、啟動、個人化和最佳化。憑藉來自超過 46 個國家的國際自由職業社群以及將平台翻譯成 14 種語言的能力，內容營運可以大規模無縫執行。
OpenTalent
opentalent.co
您是否厭倦了傳統人才池解決方案的限制？ OpenTalent 提供了一種創新且易於使用的方法來捕捉和維護即將擔任的職位的潛在候選人庫。
Wripple
wripple.com
Wripple 是一個面向現代行銷人員的隨選人才平台，提供經過審查的人才和軟體的私人市場，可在一個地方管理自由工作者關係。該平台的市場將品牌和廣告代理商與高技能的按需人才聯繫起來，以提高速度、效率和靈活性。客戶可以找到並僱用跨 45 個以上角色的個人自由工作者以及跨 25 個以上專案類型（從策略到設計到媒體和技術）的現成團隊。 Wripple 由數位巨頭 Razorfish 的高層於 2018 年創立。身為傳統機構和數位公司的資深人士，共同創辦人意識到科技顛覆可能會永遠改變數位服務，而且會變得更好。透過 Wripple，客戶可以快速且經濟高效地獲得精英代理人才。人才可以在開放、靈活的環境中更好...
Zoopup
zoopup.com
關於我們 走進 Zoop Plaza – 技能至關重要 ZoopUp 是一個虛擬廣場，人們走進一家商店，透過為其服務定價來競標項目。自由工作者開設自己的商店，以他們報價的價格銷售他們的產品或服務，客戶可以訪問、瀏覽和購買。然後是一個遊樂場，在那裡舉行比賽，每個人都可以自由參與，客戶選擇最好的項目並頒發獎品。與任何尊重自由市場和貿易的繁榮市場一樣，ZoopUp 廣場歡迎擁有交易技能的各行各業的交易者以及正在尋找交易者必須提供的特殊商品（即技能）的客戶。 ZoopUp 的成立是為了滿足市場日益增長的需求，即為自由職業創建一個基於透明度和穩定性的市場結構。該平台的目的是創造機會，將人才與有意義且利潤...
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis 是一種技術招聘解決方案，用於招聘、補償和管理來自拉丁美洲的近岸開發商。公司可以從我們由 5000 多名英語流利的遠端開發人員組成的網路中尋找專業人才，這些開發人員以全職模式工作。我們的客戶通常可以減少 60% 以上的招募時間和費用，同時透過文化契合、美國時區一致和專業技術專業知識的人才來擴大他們的團隊。
nDash
ndash.com
nDash 為世界領先的品牌和機構提供內容創建軟體和服務。立即造訪 nDash.com 免費註冊並開始建立您的內容社群。
Notchup
notchup.com
Notchup（以前稱為 CodeMonk.ai）不僅僅為您與頂尖人才建立聯繫。我們專注於團隊分析、準確的時間表管理和人工智慧驅動的技能差距識別，確保您不僅能夠建立而且還能維持高績效和協作的團隊。我們提供從團隊組建到專案完成的無縫體驗，使我們成為尋求高效優化技術團隊的公司的理想選擇。 Notchup 獨有的功能： 透過 AI 識別技能差距：我們的 AI 驅動工具可協助您識別專案中的技能差距，使您能夠建立完全符合專案需求的團隊。時間表功能：透過我們全面的時間表功能確保準確及時的付款。透過徹底審查人才時間表，我們可以防止出現差異並進行必要的更正。獨特的團隊分析功能：我們先進的團隊分析功能由 DiS...
Gigged AI
gigged.ai
以技能為基礎的人才市場透過內部流動和開放人才解決技術技能短缺問題。我們的開放人才市場 (OTM) 使用人工智慧為您的數位專案創建基於結果或時間和材料的工作說明書 (SOW)，並立即將您與我們全球人才庫中經過驗證的自由工作者配對。我們的內部人才市場 (ITM) 提供勞動力內部的技能分析，並將其與正確的專案相匹配，從而減少對昂貴的外部招聘的需求並提高員工保留率。我們的產品旨在幫助降低成本和人員數量，同時推動專案工作向前發展。鑑於持續的市場動盪和日益靈活的方法，我們的工具使客戶能夠透過更靈活、敏捷的資源配置方法來提高效率。
Malt
malt.com
Malt 是歐洲自由工作者的創新市場。 麥芽是基於國家的。我們完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷蘭） - BE：fr.malt.be Belgique（法語） - 德國：www.malt.de Deutschland（德文） - DE：en.malt.de 德國（英文） - ES：www.malt.es España (español) - 法國：www.malt.fr 法國 (français) - FR：en.malt.fr 法國（英文） - NL：www.malt.nl Nederland（荷蘭）
Bark.com
bark.com
Bark.com 審查當地企業並協助您找到最好的專業人員來快速完成您的工作。
Arc
arc.dev
Arc 是一個遠端職業平台，可協助開發人員在任何地方建立令人驚嘆的職業生涯。一站式在線查找數千個頂級遠端開發人員職位！
notch
notch.financial
Notch 是一款應收帳款自動化軟體，旨在幫助您更快獲得付款、改善現金流量並提高營運效率。借助 Notch，您可以：1) 在一個平台上管理所有 AR 任務——發票、付款和對帳。 2) 透過自動化重複的 AR 任務來消除手動工作，從而節省時間並減少錯誤。 3) 以最少的干預保持營運順利，以便您的團隊可以專注於高價值的任務。 4) 透過彈性的季節性定價降低成本，無需額外人員。 5) 即時了解付款狀態和未清帳戶。 Notch 平台提供了一套專為簡化整個AR 流程而客製化的產品，包括收款、處理和對帳、發票管理、客戶支付入口網站和OCR 發票掃描，從而簡化企業處理應收帳款的方式，以便他們能夠集中精力關於...
Turing
turing.com
圖靈為管理複雜資料的組織建構和部署生成式人工智慧產品和解決方案。我們深受全球商業企業的信賴，協助他們解決人力智慧業務挑戰並提高生產力。
Comeup
comeup.com
2013 年創建的 100% 線上服務交付平台。
Codeable
codeable.io
Codeable 是唯一的 WordPress 自由工作者平台。我們將客戶與最好的 WordPress 專家相匹配。我們幫助客戶解決任何 WordPress 問題。
Codementor
codementor.io
透過從事實際專案來提高您的程式設計技能。加入我們的免費社群討論專案、審查代碼並向同行和導師學習。
Fastwork
fastwork.id
讓專業的自由工作者來幫助您的工作或業務，或在印尼自由職業網站上尋找線上工作！
Contently
contently.com
內容豐富地幫助品牌講述精彩的故事。我們強大的企業內容行銷平台、數據驅動的策略服務和世界一流的自由工作者網路為世界頂級品牌提供了創建取悅受眾並推動績效的內容所需的一切。平均而言，我們的客戶透過 Contently 創建的內容每年為其業務帶來的價值超過 1,300 萬美元，投資回報率高達 6 倍以上。創建精彩的內容很困難，但 Contently 讓它變得容易得多。我們強大的技術會告訴您要創作哪些故事，並將您與屢獲殊榮的創意團隊聯繫起來，將這些故事變為現實。智慧工作流程和人工智慧支援的建議可以節省您團隊的時間和精力，我們世界一流的分析套件可以揭示哪些內容表現最佳，並指導您下一步該做什麼。我們甚至會告...
Crowdspring
crowdspring.com
世界上最值得信賴的平面設計市場，包括標誌設計、網站設計、產品設計和企業命名。 100%退款保證！
Truelancer
truelancer.com
在 Truelancer.com，我們的使命是建立一個由值得信賴的自由工作者組成的全球社群。 Truelancer.com 是一個線上平台，供雇主僱用專業人士來完成工作，自由工作者和專業人士可以透過與世界各地的真實客戶合作來搜尋工作並賺錢。客戶可以找到開發人員、設計師、內容編寫者、虛擬助理、行動應用程式開發人員和許多其他專業人士。 IT 與程式設計、平面設計、內容寫作、資料輸入、財務、銷售、行銷等各種類別的專案都可以在 Truelancer.com 上發布和找到。在 Truelancer.com 上建立帳戶、尋找工作或發布專案都是免費的。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一個由排名前 1% 的自由開發人員和設計師組成的網絡，每小時費率從 30 美元到 100 美元不等
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD 人群 |按需聘請設計師進行 3D 建模、CAD 設計和工業設計。服務：產品設計、原型和 3D 動畫。
Worksome
worksome.com
強大的外部勞動力管理：重新定義承包商體驗。 使用唯一用於管理獨立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部勞動力，並具有強大的合規性和快速的付款能力。
Revelo
revelo.com
每一個成功的產品背後都有一個世界級的開發團隊。在美國時區尋找、僱用和管理世界一流的遠端開發人員，並對其技術和軟技能進行預先審查。 Revelo 是美國公司僱用拉丁美洲遠端軟體開發人員的最大線上平台。我們支援薪資、候選人福利、稅收和當地合規性，從而為招募軟體開發人員提供端到端解決方案。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是企業尋找、僱用、管理和支付承包商費用所需的唯一平台。 YunoJuno 將自由工作者管理系統與由 100,000 多個經過行業審查的承包商組成的精英市場相結合，將人力資源、招聘經理、財務和法律團隊集中到一個地方。從人才招募到合規性檢查、文件、付款和見解，我們的平台幫助全球領先的公司在 150 多個國家/地區降低成本、縮短招募時間並防止錯誤分類。立即免費探索該平台或預訂演示 - 了解 PepsiCo、Depop 和 12,000 多家全球領先公司如何使用 YunoJuno 輕鬆與承包商合作。
OpenTrain
opentrain.ai
AI 數據標籤市場：尋找、僱用並安全支付來自 110 多個國家/地區經過審查的 AI 培訓師/數據標籤師以及任何領域的專業知識。 OpenTrain AI - 全球網路的主要特點：訪問來自 110 多個國家/地區的人工智慧培訓師和資料標籤員的 #1 開放網絡，他們在眾多領域、語言和資料註釋學科中擁有不同的專業知識。 - 全面的人才解決方案：尋找自由人工智慧培訓師和外包資料標籤供應商，以找到適合任何專案規模或複雜性的合適人選。 -安全的全球支付：利用我們的託管里程碑支付系統在全球範圍內向您的人工智慧培訓師付款。客戶可以透過所有主要信用卡付款，資金安全地託管，直到專案里程碑成功完成並獲得批准。 -...
LaborX
laborx.com
LaborX 是一個全球招聘平台，將個人與工作機會聯繫起來，並使他們能夠以加密貨幣獲得報酬。智能合約是聲譽和爭議解決系統的基礎，確保雙方的義務得到執行。
Useme
useme.com
Useme 為想要向自由工作者付款的公司以及沒有自己的公司但想要開立稅務發票的自由工作者提供快速且簡單的解決方案。透過 Useme，一旦您與分包商達成交易，您就會收到稅務發票，無論您的自由工作者是否有自己的業務。最好的部分是什麼？我們處理與達成交易相關的所有行政任務，使企業主和自由工作者能夠專注於他們的核心業務。這項服務適用於所有國家，讓自由工作者和客戶都能輕鬆建立國際合作。
Xolo
xolo.io
Xolo 是一款全功能型業務引擎，可為業務組建、增值稅合規發票、會計、稅務報告、業務費用等提供本地和全球解決方案。
Pangea.app
about.pangea.app
了解某人是否合適的最佳方法是在全職僱用他們之前與他們一起完成一個專案。在 Pangea，我們使僱傭合約變得簡單、輕鬆——如果您僱用全職人員，則無需加價或轉換費用。按角色、行業經驗和過去的專案瀏覽我們精選的人才。我們的人才在設計、開發、營運、產品和工程方面平均擁有 2-5 年以上的經驗，並且主要駐紮在美國。
YouTeam
youteam.io
回應市場浪潮：無縫插入與拔出工程師。 兩週重新調整您的團隊：借助 YouTeam，輕鬆提升或精簡團隊，訪問由來自歐洲和拉丁美洲的 50,000 多名頂尖人才組成的獨特網絡。
Designhill
designhill.com
Designhill.com 是一個線上設計市場，可幫助企業主以實惠的價格獲得高品質的客製化設計。有特定設計需求的企業，如標誌設計、網頁設計、文具設計、包裝設計（超過35+設計類別）等，可以舉辦設計競賽，並從來自世界各地的設計師提交的數十種設計中進行選擇。
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper 是一個由人工智慧驅動的內容行銷平台，擁有專家主導的人才市場。利用該平台一站式構思、創建、管理、分發和衡量您的內容行銷。