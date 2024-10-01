自由工作者平台 - 最受歡迎的應用程式 - 奈及利亞

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關於我們 走進 Zoop Plaza – 技能至關重要 ZoopUp 是一個虛擬廣場，人們走進一家商店，透過為其服務定價來競標項目。自由工作者開設自己的商店，以他們報價的價格銷售他們的產品或服務，客戶可以訪問、瀏覽和購買。然後是一個遊樂場，在那裡舉行比賽，每個人都可以自由參與，客戶選擇最好的項目並頒發獎品。與任何尊重自由市場和貿易的繁榮市場一樣，ZoopUp 廣場歡迎擁有交易技能的各行各業的交易者以及正在尋找交易者必須提供的特殊商品（即技能）的客戶。 ZoopUp 的成立是為了滿足市場日益增長的需求，即為自由職業創建一個基於透明度和穩定性的市場結構。該平台的目的是創造機會，將人才與有意義且利潤...