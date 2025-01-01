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詐欺偵測軟體 - 最受歡迎的應用程式

詐欺偵測軟體也稱為線上詐欺偵測軟體，旨在識別和防止非法和高風險的線上活動。這些工具的工作原理是持續監控用戶行為併計算風險級別，以檢測潛在的欺詐性購買、交易或訪問嘗試。 IT 和合規部門（尤其是企業和數位銀行公司的 IT 和合規部門）依靠這些工具來監控和降低使用者的詐騙風險。透過採用詐欺偵測軟體，公司旨在保護敏感資訊、防止網路攻擊並防止詐欺交易和身分盜竊。 利用機器學習和即時行為分析，這些工具可以考慮設備和 IP 聲譽等因素，即時對風險進行分類。儘管與電子商務詐欺防護軟體有一些重疊，但詐欺偵測解決方案主要側重於詐欺活動的即時監控、檢測和警報，而電子商務工具更關注監管執行和分析購買行為。

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。

Castle

Castle

castle.io

Castle是一個身份與欺詐風險管理平台，幫助安全與欺詐團隊在註冊、登入和交易期間發現、調查和阻止欺詐。

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis是一個法律研究平台，結合AI功能和法律數據庫，幫助法律專業人員提高工作效率和做出明智決策。

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido是一個AI驅動的身份驗證解決方案，幫助企業自動化用戶入職及身份驗證，支持多種文檔和生物識別檢查。

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint是一個裝置智慧平台，幫助開發者構建高效的詐騙檢測方案，具有99.5%的準確率，提供穩定的訪客識別。

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net 是一款支付網關應用，幫助小型企業在線、面對面和移動設備接收信用卡及電子支票支付。

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl是一款強大的搜索工具，能從多個數據來源匯總信息，幫助用戶有效查找、管理資料，並確保數據隱私和安全。

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub是一個身份驗證平台，提供KYC、AML、KYB和防欺詐解決方案，幫助企業簡化驗證過程並符合合規要求。

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha 是一種安全工具，通過挑戰測試區分人類和機器，以保護網站免受機器人和濫用，並重視用戶隱私。

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy是一個綜合的身份驗證平台，提供安全的用戶驗證服務，並專注於防止欺詐和遵循合規要求。

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS 提供防欺詐 API，實時檢測和預防高級欺詐活動，幫助企業保護其數字安全和業務。

Stytch

Stytch

stytch.com

Stytch是一個身份驗證平台，提供無密碼登錄、MFA和單點登錄等功能，簡化開發者集成用戶身份管理。

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal是一個身份驗證平台，提供無密碼身份驗證和多因素驗證，幫助企業簡化客戶身份驗證和減少欺詐風險。

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

CHEQ 應用程式提供網站安全服務，透過進階算法和即時監控檢測與阻止無效流量及惡意用戶，保護數據和轉換率。

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Bolt Merchant應用程序簡化結帳體驗，提供安全的支付處理及訂單管理工具，支持各種付款方式，提升客戶滿意度。

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus是一個文件AI平台，提供高效準確的文檔處理，支持多種文件類型，以改善金融決策和降低欺詐風險。

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

記錄的未來是一個威脅情報平台，提供實時風險評估、漏洞分析和威脅監控，幫助組織提升安全性。

Socure

Socure

socure.com

Socure是一個數字身份驗證和欺詐檢測平台，透過AI和機器學習技術自動化身份驗證及風險分析，確保客戶合規和安全。

Prove

Prove

prove.com

Prove 是一款透過手機驗證身份的應用，協助企業簡化客戶認證流程，提升安全性及隱私保護，適用於各行各業。

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair是一個專注於防篡改支付的平台，幫助大型企業保護其P2P過程，提供賬戶所有權驗證和簡化風險管理的工具。

Forter

Forter

forter.com

Forter是一個提供實時交易分析的預防欺詐平台，幫助企業保護數字商務的安全與信任，減少虛假交易影響。

SEON

SEON

seon.io

SEON是一個反欺詐和AML平台，幫助企業實時檢測和預防欺詐活動，提供定制化的解決方案以確保安全性。

Sift

Sift

sift.com

Sift 是一款利用 AI 技術的防詐騙平台，為全球企業提供安全保障，支援客戶發展和提升用戶體驗。

DataDome

DataDome

datadome.co

DataDome是一個網絡安全應用，專門保護網站及應用程序免受機器人和欺詐攻擊，並提供實時威脅檢測和緩解措施。

Inscribe

Inscribe

inscribe.ai

Inscribe AI 提供先進的 AI 解決方案，幫助風險團隊自動化手動 onboard 和 underwriting 任務，降低人力和預算需求，減少重複審查操作及詐騙損失。

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Chargebacks911是一款專為商家設計的應用，幫助管理支付爭議和預防欺詐，並提供整合的拒絕管理解決方案。

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net是一個綜合平台，提供AI驅動的欺詐檢測、AML及KYC解決方案，幫助企業防範欺詐並優化客戶流程。

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

NoFraud 是一款電商欺詐預防工具，能實時檢測交易風險，保護企業免受欺詐損失，打造流暢的結帳體驗。

Verosint

Verosint

verosint.com

Verosint 是一款專注於在線業務的賬戶欺詐檢測與預防解決方案，提供基於信號的身份保證服務。

Eftsure

Eftsure

eftsure.com

Eftsure是一個澳洲付款驗證平台，專為企業設計，以防止欺詐並保護B2B付款的安全性與完整性。

CertifID

CertifID

certifid.com

CertifID 是一個數位身份和設備驗證解決方案，旨在防止房地產交易中的電匯欺詐，提供安全的銀行信息共享與保險保障。

Netacea

Netacea

netacea.com

Netacea是一款機器人管理解決方案，可以檢測和防止網站、應用程序和API的自動威脅，保護品牌免受惡意攻擊。

Oscilar

Oscilar

oscilar.com

蘇西拉是一款即時風險決策平台，利用AI技術提供在線交易的欺詐檢測和財務安全解決方案。

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull是一個即時風險決策平台，透過數位足跡收集數據，幫助企業評估風險，提供更安全的線上體驗，主要應用於KYC及AML等領域。

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

FraudLabs Pro 是一款欺詐檢測應用，幫助商家過濾在線交易，減少退款，提高運營效率，從而保護電子商務業務。

Riskified

Riskified

riskified.com

風險是個欺詐管理平台，利用機器學習分析交易，保護在線商人免受欺詐，並提高客戶購物體驗，有效區分合法和欺詐訂單。

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud提供在線賣家的欺詐檢查和驗證服務，確保每筆交易的合法性，降低財務損失風險。

Kount

Kount

kount.com

Kount是一款欺詐檢測軟件，幫助企業制定防欺詐策略，以保護商業運營免受欺詐行為的影響。

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd是一種電子商務欺詐保護工具，幫助商家評估消費者行為並防止欺詐和濫用，提升交易安全及客戶信任。

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale是一種電子商務欺詐保護系統，使用機器學習技術檢測欺詐，幫助企業降低損失，確保安全的訂單處理及增強客戶信任。

Ravelin

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ravelin.com

Ravelin是一個防止在線付款欺詐和增強支付安全的技術平台，利用機器學習分析數據並提供支持。

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