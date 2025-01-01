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最受歡迎 最近新增 詐欺偵測軟體 - 最受歡迎的應用程式

詐欺偵測軟體也稱為線上詐欺偵測軟體，旨在識別和防止非法和高風險的線上活動。這些工具的工作原理是持續監控用戶行為併計算風險級別，以檢測潛在的欺詐性購買、交易或訪問嘗試。 IT 和合規部門（尤其是企業和數位銀行公司的 IT 和合規部門）依靠這些工具來監控和降低使用者的詐騙風險。透過採用詐欺偵測軟體，公司旨在保護敏感資訊、防止網路攻擊並防止詐欺交易和身分盜竊。 利用機器學習和即時行為分析，這些工具可以考慮設備和 IP 聲譽等因素，即時對風險進行分類。儘管與電子商務詐欺防護軟體有一些重疊，但詐欺偵測解決方案主要側重於詐欺活動的即時監控、檢測和警報，而電子商務工具更關注監管執行和分析購買行為。