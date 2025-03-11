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詐欺偵測軟體也稱為線上詐欺偵測軟體，旨在識別和防止非法和高風險的線上活動。這些工具的工作原理是持續監控用戶行為併計算風險級別，以檢測潛在的欺詐性購買、交易或訪問嘗試。 IT 和合規部門（尤其是企業和數位銀行公司的 IT 和合規部門）依靠這些工具來監控和降低使用者的詐騙風險。透過採用詐欺偵測軟體，公司旨在保護敏感資訊、防止網路攻擊並防止詐欺交易和身分盜竊。 利用機器學習和即時行為分析，這些工具可以考慮設備和 IP 聲譽等因素，即時對風險進行分類。儘管與電子商務詐欺防護軟體有一些重疊，但詐欺偵測解決方案主要側重於詐欺活動的即時監控、檢測和警報，而電子商務工具更關注監管執行和分析購買行為。
提議新的應用程式
GeoComply
geocomply.com
GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。
Castle
castle.io
Castle是一個身份與欺詐風險管理平台，幫助安全與欺詐團隊在註冊、登入和交易期間發現、調查和阻止欺詐。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis是一個法律研究平台，結合AI功能和法律數據庫，幫助法律專業人員提高工作效率和做出明智決策。
Onfido
onfido.com
Onfido是一個AI驅動的身份驗證解決方案，幫助企業自動化用戶入職及身份驗證，支持多種文檔和生物識別檢查。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint是一個裝置智慧平台，幫助開發者構建高效的詐騙檢測方案，具有99.5%的準確率，提供穩定的訪客識別。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 是一款支付網關應用，幫助小型企業在線、面對面和移動設備接收信用卡及電子支票支付。
Pipl
pipl.com
Pipl是一款強大的搜索工具，能從多個數據來源匯總信息，幫助用戶有效查找、管理資料，並確保數據隱私和安全。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub是一個身份驗證平台，提供KYC、AML、KYB和防欺詐解決方案，幫助企業簡化驗證過程並符合合規要求。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha 是一種安全工具，通過挑戰測試區分人類和機器，以保護網站免受機器人和濫用，並重視用戶隱私。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy是一個綜合的身份驗證平台，提供安全的用戶驗證服務，並專注於防止欺詐和遵循合規要求。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供防欺詐 API，實時檢測和預防高級欺詐活動，幫助企業保護其數字安全和業務。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ 應用程式提供網站安全服務，透過進階算法和即時監控檢測與阻止無效流量及惡意用戶，保護數據和轉換率。
Authsignal
authsignal.com
Authsignal是一個身份驗證平台，提供無密碼身份驗證和多因素驗證，幫助企業簡化客戶身份驗證和減少欺詐風險。
Stytch
stytch.com
Stytch是一個身份驗證平台，提供無密碼登錄、MFA和單點登錄等功能，簡化開發者集成用戶身份管理。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Bolt Merchant
bolt.com
Bolt Merchant應用程序簡化結帳體驗，提供安全的支付處理及訂單管理工具，支持各種付款方式，提升客戶滿意度。
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus是一個文件AI平台，提供高效準確的文檔處理，支持多種文件類型，以改善金融決策和降低欺詐風險。
Recorded Future
recordedfuture.com
記錄的未來是一個威脅情報平台，提供實時風險評估、漏洞分析和威脅監控，幫助組織提升安全性。
Socure
socure.com
Socure是一個數字身份驗證和欺詐檢測平台，透過AI和機器學習技術自動化身份驗證及風險分析，確保客戶合規和安全。
Forter
forter.com
Forter是一個提供實時交易分析的預防欺詐平台，幫助企業保護數字商務的安全與信任，減少虛假交易影響。
Prove
prove.com
Prove 是一款透過手機驗證身份的應用，協助企業簡化客戶認證流程，提升安全性及隱私保護，適用於各行各業。
SEON
seon.io
SEON是一個反欺詐和AML平台，幫助企業實時檢測和預防欺詐活動，提供定制化的解決方案以確保安全性。
Trustpair
trustpair.com
Trustpair是一個專注於防篡改支付的平台，幫助大型企業保護其P2P過程，提供賬戶所有權驗證和簡化風險管理的工具。
Sift
sift.com
Sift 是一款利用 AI 技術的防詐騙平台，為全球企業提供安全保障，支援客戶發展和提升用戶體驗。
DataDome
datadome.co
DataDome是一個網絡安全應用，專門保護網站及應用程序免受機器人和欺詐攻擊，並提供實時威脅檢測和緩解措施。
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI 提供先進的 AI 解決方案，幫助風險團隊自動化手動 onboard 和 underwriting 任務，降低人力和預算需求，減少重複審查操作及詐騙損失。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911是一款專為商家設計的應用，幫助管理支付爭議和預防欺詐，並提供整合的拒絕管理解決方案。
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net是一個綜合平台，提供AI驅動的欺詐檢測、AML及KYC解決方案，幫助企業防範欺詐並優化客戶流程。
NoFraud
nofraud.com
NoFraud 是一款電商欺詐預防工具，能實時檢測交易風險，保護企業免受欺詐損失，打造流暢的結帳體驗。
Verosint
verosint.com
Verosint 是領先的帳戶詐欺偵測和預防解決方案，為線上企業提供基於訊號的身份保證。
Eftsure
eftsure.com
Eftsure 是澳洲支付詐欺防制領域的市場領導者。我們的端到端解決方案專為企業設計，每年可保障超過 120 億美元的 B2B 支付。我們的使命是建立一個更安全的商業社區。憑藉龐大且不斷成長的經過驗證的供應商詳細資訊資料庫（同類中唯一的資料庫），我們使用多因素驗證為企業提供對供應商入職、接收發票和付款的更多了解和控制。簡而言之，我們確保我們的客戶永遠不會向錯誤的人付款。
CertifID
certifid.com
CertifID 是一種數位身分和設備驗證解決方案，產權公司、律師事務所、貸方、房地產經紀人以及購屋者和賣家使用它來防止電匯詐欺。在美國，電匯詐欺是影響房地產產業最重大的風險。透過驗證交易各方的憑證並安全地共享銀行詳細信息，CertifID 讓您高枕無憂，並為其保護的每條線路提供高達 100 萬美元的直接保險。 CertifID 與領先的遊戲製作軟體系統集成，使繁忙的遊戲和託管操作員能夠從工作流程中消除耗時的手動流程。 CertifID 擁有數萬筆轉帳和零保險索賠，每月可協助保護數十億美元免遭詐欺。 CertifID 由產權公司所有者和電匯詐欺受害者創建，是一個專門構建的解決方案，隨時準備承擔行業最大的風險。
Netacea
netacea.com
Netacea 機器人防護可偵測並防止針對線上品牌的複雜機器人攻擊。 Netacea 機器人管理位於技術基礎設施的最邊緣，無需使用代理，它將跨 API、應用程式和網站的所有流量的無與倫比的可見性與不斷發展的偵測、回應和威脅情報功能相結合。其結果是為高流量企業提供更有效的自動化機器人防護。 Netacea 機器人防護可為全球最大的線上品牌偵測、緩解和防止複雜的機器人攻擊。防止暴力攻擊，例如帳戶接管、撞擊庫、支付濫用、API 攻擊和線上詐欺。透過單一低程式碼無代理程式部署，Netacea 允許品牌分析 Web、應用程式和 API 上的所有流量來源，以偵測並阻止自動威脅，避免它們對您的企業或客戶造成損害。
Oscilar
oscilar.com
Oscilar 解決了當今企業和消費者面臨的最大挑戰之一：如何保護線上交易免受詐騙、盜竊和風險。我們的使命是透過保護各種方式的線上交易，使網路變得更安全。 Oscilar 是第一個由人工智慧驅動的即時風險決策平台，它以前所未有的方式將即時數據、人工智慧和決策結合在一起，創建最先進的信用和詐欺檢測平台。我們的人工智慧風險決策技術使企業能夠在幾毫秒內便捷、準確地評估每筆線上交易的風險。
Trustfull
trustfull.com
Trustfull 是一個即時風險決策平台，可根據數位足跡收集數據。 Trustfull 利用對電話號碼、電子郵件、IP、設備和瀏覽器等多種訊號的靜默檢查，幫助不同行業的公司評估風險並提供更安全的線上體驗。主要用例包括：KYC、AML、帳戶接管、促銷濫用和綜合身分詐欺偵測。
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
Fraudlabs Pro幫助商家保護其在線商店免受惡意欺詐者的侵害。它篩選了使用信用卡，貝寶等進行交易的所有訂單以進行在線欺詐。結果，它通過降低退款，提高運營效率和增加收入來增加電子商務商人的利潤。
Riskified
riskified.com
Riskified 是市場上最聰明、最準確的電子商務詐欺管理合作夥伴，擁有由全球商家網路提供支援的機器學習平台，可最大限度地減少詐欺並最大化淨收入，並獲得真正的退款保證和優質合作夥伴模型的支援。我們的平台擁有 180 多個國家/地區的 4 億多購物者，每天評估數百萬筆交易。由於這些數據會回饋到我們的系統中，因此我們的平台在每筆交易中都會變得更加聰明。我們的商家受益於所有這些數據，而不僅僅是他們自己資料庫中的數據。除了強大的退款保證產品之外，Riskified 還建立了全面的解決方案組合，以在整個客戶生命週期中保護和支援商家。透過我們的帳戶安全、策略保護和支付優化解決方案，我們可以幫助商家在不斷發展的電子商務詐欺世界中導航並保持領先。
Eye4Fraud
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Eye4Fraud 篩選、驗證並保證您的線上訂單，以便您可以放心地銷售和出貨。透過將您的訂單轉移到 Eye4Fraud，您可以利用世界上最完整的消費者購物資料池。
Kount
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Kount 是信任和安全技術。企業選擇與其獨特挑戰相關的解決方案，我們幫助他們充滿信心地成長——無論是什麼行業。我們利用數據驅動的決策、先進的機器學習和數十年的經驗來克服普遍困擾當今成長型企業的挑戰。結果是對每次互動都更有信心。
Signifyd
signifyd.com
Signifyd 是一家商業保護供應商，致力於解決電子商務購物者從帳戶建立到結帳再到退貨請求的整個過程中關鍵轉換點的詐欺和濫用挑戰。我們幫助商家決定購物者何時適合採取某種行動——例如建立帳戶、完成交易或要求退款。我們可以準確地做到這一點，因為我們之前在我們保護的數千個電子商務商店中見過 98% 的購物者。透過讓更多優質購物者進入，知名客戶的收入通常會增加 5 - 9%。我們對自己的決定非常有信心，因此我們會為訂單批准提供擔保，這讓我們的商家有信心自動履行訂單，因為他們知道如果確實發生退款，我們將 100% 向他們退款。
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale 是最完整的電子商務詐欺防護解決方案。我們將先進的統計技術與世界上最大的專業詐欺分析師團隊相結合，提供與市場上其他任何產品不同的平衡、真實的方法。我們提供業內最高的訂單批准率和最低的錯誤拒絕率。
Ravelin
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Ravelin 提供先進的技術和專門的支持，幫助您防止不斷變化的詐欺威脅並放心地接受付款。
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