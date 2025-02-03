詐欺偵測軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 伊朗

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
詐欺偵測軟體也稱為線上詐欺偵測軟體，旨在識別和防止非法和高風險的線上活動。這些工具的工作原理是持續監控用戶行為併計算風險級別，以檢測潛在的欺詐性購買、交易或訪問嘗試。 IT 和合規部門（尤其是企業和數位銀行公司的 IT 和合規部門）依靠這些工具來監控和降低使用者的詐騙風險。透過採用詐欺偵測軟體，公司旨在保護敏感資訊、防止網路攻擊並防止詐欺交易和身分盜竊。 利用機器學習和即時行為分析，這些工具可以考慮設備和 IP 聲譽等因素，即時對風險進行分類。儘管與電子商務詐欺防護軟體有一些重疊，但詐欺偵測解決方案主要側重於詐欺活動的即時監控、檢測和警報，而電子商務工具更關注監管執行和分析購買行為。
提議新的應用程式
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus 是一個文件人工智慧平台，可以實現更快、更準確的財務決策。該公司分析文件的準確性超過 99%，無論格式或品質如何，支援數百種文件類型，包括銀行對帳單、薪資單和稅表。 Ocrolus 提供了一個值得信賴的解決方案，用於偵測詐欺並為 400 多家客戶簡化決策，涉及多個用例，範圍從小型企業、抵押貸款和消費者貸款到稅務準備和醫療補助資格。 Enova、PayPal、Brex、CrossCountry Mortgage、Plaid 和 SoFi 等客戶利用 Ocrolus 自動化打造令人愉悅的使用者體驗。要了解更多信息，請訪問 Ocrolus.com。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 的起源並非源自於銀行或支付。事實上，他們根本不屬於金融領域。該公司是由一些商人創立的，他們多年來一直致力於建立線上業務，卻發現自己的成功被客戶糾紛所吞噬。這段經驗激發了 Chargebacks911 的推出，作為業界第一個也是唯一一個端到端爭議管理服務。如今，他們提供可擴展的企業解決方案，以減少支付糾紛並收回因退款詐欺而損失的收入。該公司提供業界唯一基於績效的投資報酬率保證，使用專有的軟體和服務產品套件來提供經濟高效的端到端退款管理解決方案。難怪 Chargebacks911 受到超過 45,000 家商家的信賴，每年管理和保護超過 20 億筆交易。該公司總部位於坦帕灣地區，在埃塞克斯郡雷利設有辦事處。 Chargebacks911 被公認為全球領先的服務供應商，榮獲了眾多榮譽，包括最佳退款管理計劃、最佳 B2B 軟體、最佳行業解決方案等。
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro 可協助商家保護其線上商店免受惡意詐欺者的侵害。它會篩選所有使用信用卡、PayPal 等方式交易的訂單是否存在線上詐欺行為。因此，它可以透過減少退款、提高營運效率和增加收入來增加電子商務商家的利潤。
Trustfull
trustfull.com
Trustfull 是一個即時風險決策平台，可根據數位足跡收集數據。 Trustfull 利用對電話號碼、電子郵件、IP、設備和瀏覽器等多種訊號的靜默檢查，幫助不同行業的公司評估風險並提供更安全的線上體驗。主要用例包括：KYC、AML、帳戶接管、促銷濫用和綜合身分詐欺偵測。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一個可確保整個使用者旅程安全的驗證平台。透過 Sumsub 的可自訂 KYC/AML、KYB、交易監控和詐欺預防解決方案，您可以編排驗證流程、歡迎全球更多客戶、滿足合規性要求、降低成本並保護您的業務。 Sumsub 在金融科技、加密貨幣、交通、交易和遊戲產業擁有超過 2,000 家客戶，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
Bolt Merchant
bolt.com
透過 Bolt 一鍵結帳，客戶轉換率增加 50%，銷售額增加。透過一鍵結帳、100% 詐欺退款保證、接觸 Bolt 網路上數千萬購物者等升級您的結帳流程。 Bolt 非常靈活且非常容易實施。與 BigCommerce、Magento 和 PrestaShop 等電子商務平台無縫連接。只需幾分鐘即可啟動，購物者只需幾秒鐘即可結帳。 Bolt 致力於讓線上購物變得簡單、可信且一致，從而讓數百萬快樂的購物者實現商業民主化。
Trustpair
trustpair.com
Trustpair 是全球大公司領先的支付詐欺防制平台。自 2017 年以來，Trustpair 透過自動化幫助財務團隊確保整個 P2P 流程的安全。該解決方案提供直覺的風險管理，並直接與現有工具整合以提高效率。 Trustpair 於 2022 年 10 月籌集了 2000 萬歐元，用於專注於美國擴張和研發，保持詐欺預防技術的領先地位。借助 Trustpair，全球超過 200 家公司避免了欺詐，這要歸功於： - 全球最可靠的帳戶所有權驗證，利用無與倫比的驗證技術以及來自內部和外部數據源的數百萬個數據點。 - 直覺的儀表板、安全的工作流程和即時警告簡化了風險識別和管理。 - 與現有軟體（採購、ERP、TMS）的本機整合。帳戶所有權驗證直接在該生態系統內有系統地完成。
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI 提供最先進的人工智慧解決方案，可協助風險團隊自動執行手動入職和核保任務，而無需增加人員或預算。使用 Inscribe 預先訓練的 AI 風險代理或專有風險模型，Inscribe 客戶可以用更少的人員做更多的事情，消除繁瑣的審查任務，並減少可避免的詐欺損失。
Castle
castle.io
Castle 是一個身分和詐欺風險管理平台。我們協助安全和詐欺團隊發現、調查、報告並最終阻止註冊、登入和交易過程中的詐欺行為。我們的 SDK 與您的應用程式程式碼集成，之後安全和詐欺分析師使用我們的網站來監控和管理攻擊和詐欺。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一個全球一體化身分驗證、詐欺預防和合規平台，以其端到端身分驗證服務而聞名。透過結合人工智慧、生物辨識技術和內部 KYC 專家團隊，iDenfy 有助於防止詐欺並保持合規性，同時確保用戶友好的客戶入職流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，這是一個完全可自訂的商業驗證解決方案。
Pipl
pipl.com
Pipl 是一家身分信託公司。我們使用多元連結在全球超過 280 億個唯一識別碼（電子郵件、手機、社群媒體和其他資料）之間建立深層連結。我們的解決方案使組織能夠提供順暢的客戶體驗並在整個消費者生命週期中建立信任。
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net 經營第一個為全球數位企業和金融科技公司建構的全端詐欺、反洗錢和 KYC 平台。這個屢獲殊榮的雲端平台可協助各種規模的組織利用人工智慧驅動的風險情報來偵測欺詐，簡化客戶引導和交易監控工作流程，並利用即時、可操作的見解來實現更安全、更智慧和更有利可圖決定。 Fraud.net 是 AWS 合作夥伴網路的光榮成員。 AWS 基礎設施 + Fraud.net 的情報層 = 一個完整的、基於雲端的詐欺管理平台。 Fraud.net 利用 20 多種 AWS 服務來提供企業級風險管理和收入增強平台。 Fraud.net 每月代表全球金融服務和數位商務公司處理和分析數十億筆交易、應用程式和事件。 Fraud.net 屢獲殊榮的 TransactionAI 解決方案已在 AWS Marketplace 中提供：https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi Fraud.net 總部位於紐約，擁有在電子商務、金融服務、數據科學和先進技術。它由惠特尼·安德森 (Whitney Anderson) 和凱西·羅斯 (Cathy Ross) 於 2016 年創立。在與金融機構和線上零售商合作了二十多年後，他們認識到需要為像他們這樣的企業領導者提供尖端的詐欺預防工具。 Fraud.net 經常被列為快速發展和創新的公司，贏得了 Accenture、Amazon Web Services、Gartner、Red Herring 和其他幾個組織的認可。請立即聯絡我們安排免費諮詢。
Oscilar
oscilar.com
Oscilar 解決了當今企業和消費者面臨的最大挑戰之一：如何保護線上交易免受詐騙、盜竊和風險。我們的使命是透過保護各種方式的線上交易，使網路變得更安全。 Oscilar 是第一個由人工智慧驅動的即時風險決策平台，它以前所未有的方式將即時數據、人工智慧和決策結合在一起，創建最先進的信用和詐欺檢測平台。我們的人工智慧風險決策技術使企業能夠在幾毫秒內便捷、準確地評估每筆線上交易的風險。
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future 是全球最大的威脅情報公司。 Recorded Future 的情報雲提供跨對手、基礎設施和目標的端到端情報。 Recorded Future 透過開放網路、暗網和技術來源對網路進行索引，提供對不斷擴大的攻擊面和威脅態勢的即時可見性，使客戶能夠快速、自信地採取行動，以降低風險並安全地推動業務發展。 Recorded Future 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處和員工，與超過 75 個國家/地區的 1,800 多家企業和政府組織合作，提供即時、公正且可操作的情報。請造訪 Recordedfuture.com 以了解更多資訊。
DataDome
datadome.co
DataDome 的機器人和線上詐欺防護以無與倫比的準確性和零妥協來阻止攻擊。我們的平台由多層機器學習提供支持，每天分析 5 兆個訊號，並即時適應和掃描每個請求。 2023 年，DataDome 阻止了超過 3,160 億次詐欺攻擊。全球領導者（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 來保護其網站、行動應用程式和 API 免受帳戶詐欺、支付詐欺、撞庫、DDoS、廣告詐欺等侵害。 DataDome 憑藉創紀錄的價值實現時間，提供透明的見解、24/7 SOC 專業知識、輕鬆部署和 50 多個整合。此解決方案不會為受保護的端點增加任何延遲，借助 26 個以上的區域 PoP 和自動擴展技術，可以在 2 毫秒內回應每個請求。 DataDome 對消費者來說是無摩擦的，同時提供最佳保護，並提供唯一安全、用戶友好且符合隱私的驗證碼和設備檢查，這是第一個隱形替代方案。 DataDome 提供額外的解決方案，專門用於打擊帳戶和廣告詐欺。 DataDome Ad Protect 可偵測廣告詐欺，使行銷人員能夠優化其行銷活動。 DataDome 的帳戶保護解決方案透過分析使用者意圖，提供全面的保護，防止人為驅動和機器人驅動的帳戶詐欺。
Netacea
netacea.com
Netacea 機器人防護可偵測並防止針對線上品牌的複雜機器人攻擊。 Netacea 機器人管理位於技術基礎設施的最邊緣，無需使用代理，它將跨 API、應用程式和網站的所有流量的無與倫比的可見性與不斷發展的偵測、回應和威脅情報功能相結合。其結果是為高流量企業提供更有效的自動化機器人防護。 Netacea 機器人防護可為全球最大的線上品牌偵測、緩解和防止複雜的機器人攻擊。防止暴力攻擊，例如帳戶接管、撞擊庫、支付濫用、API 攻擊和線上詐欺。透過單一低程式碼無代理程式部署，Netacea 允許品牌分析 Web、應用程式和 API 上的所有流量來源，以偵測並阻止自動威脅，避免它們對您的企業或客戶造成損害。
SEON
seon.io
SEON 正在改變頂級詐欺和風險團隊打擊詐欺的方式。我們的詐欺和反洗錢平台使企業能夠在潛在威脅發生之前發現並預防它們。 API 優先的方法可讓您無縫吸引客戶，同時主動監控活動和旅程。我們的數位分析在透明的機器學習模型中使用獨特的數位和社交足跡。憑藉閃電般快速的即時分析和全面的決策引擎，您的詐騙團隊可以有效地擴展營運規模，而無需依賴以產生誤報和無上下文相關性而聞名的黑盒機器學習模型。其結果是精確的防詐欺和反洗錢 (AML) 解決方案，讓您的企業在全球範圍內佔據優勢。
CertifID
certifid.com
CertifID 是一種數位身分和設備驗證解決方案，產權公司、律師事務所、貸方、房地產經紀人以及購屋者和賣家使用它來防止電匯詐欺。在美國，電匯詐欺是影響房地產產業最重大的風險。透過驗證交易各方的憑證並安全地共享銀行詳細信息，CertifID 讓您高枕無憂，並為其保護的每條線路提供高達 100 萬美元的直接保險。 CertifID 與領先的遊戲製作軟體系統集成，使繁忙的遊戲和託管操作員能夠從工作流程中消除耗時的手動流程。 CertifID 擁有數萬筆轉帳和零保險索賠，每月可協助保護數十億美元免遭詐欺。 CertifID 由產權公司所有者和電匯詐欺受害者創建，是一個專門構建的解決方案，隨時準備承擔行業最大的風險。
Prove
prove.com
Prove 是企業讓客戶只需一支手機即可證明其身分的現代方式。 Prove 提供以手機為中心的解決方案，幫助客戶消除摩擦，同時增強安全性並增強消費者隱私和消費者選擇，從而吸引新消費者並與現有消費者互動。 Prove 的解決方案被各行各業的 1,000 多家企業所使用，包括銀行、金融服務、醫療保健、保險和電子商務。 Prove 有兩個主要解決方案+ MFA： • Prove Pre-Fill™ for Onboarding & Digital Acquisition，透過驗證消費者身分並在任何管道自動填入經過驗證的數據，幫助公司增加註冊量並減少開戶詐欺。 • Fonebook™ 數位服務，可協助公司： - 存取單一身分驗證平台，降低複雜性和整體擁有成本，以跨整個管道建立客戶的整體視圖 - 管理、新增和更新客戶電話號碼，以確保您始終擁有適合客戶的正確號碼多重驗證： - 標準SMS 和語音OTP - Instant Link™（透過SMS 連結進行身份驗證，無需OTP） - Mobile Auth™（透過蜂巢網路進行身份驗證；無密碼登入的被動方法） -語音生物識別– 與消費者的聲音進行匹配以進行身份驗證– 推送身份驗證– 基於應用程式的方法來證明所有權，還可以提取行為生物識別、設備(PKI) 和環境（Wi-Fi、藍牙、網路）訊號– 安全交易多種數位服務用例，包括登入、高風險交易、呼叫中心和無密碼登入
Eftsure
eftsure.com
Eftsure 是澳洲支付詐欺防制領域的市場領導者。我們的端到端解決方案專為企業設計，每年可保障超過 120 億美元的 B2B 支付。我們的使命是建立一個更安全的商業社區。憑藉龐大且不斷成長的經過驗證的供應商詳細資訊資料庫（同類中唯一的資料庫），我們使用多因素驗證為企業提供對供應商入職、接收發票和付款的更多了解和控制。簡而言之，我們確保我們的客戶永遠不會向錯誤的人付款。
Authsignal
authsignal.com
Authsignal 是一個嵌入式驗證平台，提供金鑰和其他現代身份驗證因素。專注於幫助企業和中型市場企業無縫驗證客戶身份、減少詐欺並保護客戶資料。 Authsignal 與以消費者為中心的現代企業合作，提供靈活且符合情境的身份驗證方法。在強大的無程式碼規則引擎的支援下，產品和詐欺團隊利用 Authsignal 來保護客戶流、減少客戶摩擦並降低風險和詐欺。專為融入任何身份堆疊而設計，透過 OpenID Connect (OIDC)、Microsoft Azure b2c、ForgeRock 和 Ping Identity 進行開箱即用的集成，可實現快速部署並顯著節省成本。客戶服務和詐欺團隊透過客戶操作和審計追蹤報告儀表板的單一視圖獲得對客戶旅程的完整觀察。 Authsignal 的身份流提供操作和行為的即時視圖。 Authsignal 支援密碼、無密碼身份驗證、eKYC、生物識別身份驗證、客戶旅程編排、詐欺檢測和緩解，由無代碼詐欺規則引擎提供支持，以實現快速策略部署。
Verosint
verosint.com
Verosint 是領先的帳戶詐欺偵測和預防解決方案，為線上企業提供基於訊號的身份保證。
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale 是最完整的電子商務詐欺防護解決方案。我們將先進的統計技術與世界上最大的專業詐欺分析師團隊相結合，提供與市場上其他任何產品不同的平衡、真實的方法。我們提供業內最高的訂單批准率和最低的錯誤拒絕率。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint 是適用於大規模 Web 和行動應用程式的領先裝置智慧平台，可協助開發人員建立一流的詐欺偵測解決方案。指紋的準確率高達99.5%，訪客ID 穩定，可持續數月而不是數天，透過簡單的API 呼叫即可快速做出即時決策，並可透過裝置智慧進行操作，使用戶能夠做出更明智的決策。
Forter
forter.com
數位商務建立在信任的基礎上。如果沒有信任，企業就會損失數百萬美元。在 Forter，我們知道建立信任（以及您的底線）不僅僅意味著阻止詐騙。這意味著保護整個客戶旅程——從帳戶建立到結帳和退貨。 Forter 在最大的線上零售商網路的支援下，對每次數位互動做出最準確、即時的決策。我們的信任平台每年為一些全球數位商務領導者（例如 Priceline、Nordstrom、eBay、HelloFresh 等）做出超過 300B 美元的交易決策。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha 是排名第一的隱私優先機器人緩解平台。 hCaptcha Enterprise 在偵測和緩解詐欺和濫用方面提供無與倫比的準確性，並提供全面的解決方案來保護線上財產免受自動和半自動攻擊。 hCaptcha 解決方案保護每個行業的類別領導者，包括許多最大的企業和政府。強大且低摩擦的挑戰平台與現代機器學習相結合，提供一流的準確性、可擴展性和高級安全性，以保護組織。 hCaptcha 獨特的邊緣驅動架構使所有資料保持短暫性，並處理來自 250 多個位置的請求，確保資料和處理髮生在離用戶非常近的地方。該平台還提供先進的企業級功能，如私人學習、零 PII 模式、零摩擦和被動學習
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企業級Web 應用程式防火牆來保護您的網站免受最新威脅、智慧且即時有效的360 度反DDoS 解決方案（第3-4 層和第7 層）、全球CDN 來加快您網站的加載速度最大限度地減少頻寬使用以及一系列效能監控和分析服務，以提供有關網站安全和效能的見解。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
Sift
sift.com
Sift 是人工智慧驅動的反詐騙平台，為全球領先企業確保數位信任。我們對機器學習和用戶身份的深度投資、每年記錄 1 兆次事件的數據網路以及對客戶長期成功的承諾使 700 多個客戶能夠無所畏懼地成長。 DoorDash、Yelp 和 Poshmark 等品牌依靠 Sift 來成長並提供無縫的消費者體驗。請造訪 sift.com。
Stytch
stytch.com
Stytch 是為開發人員打造的最強大的身份平台。憑藉設備指紋識別和帳戶防盜用身份驗證等高級功能，Stytch 提供基礎設施，使您公司的身份和存取管理安全、可靠且可擴展。 Stytch 為 B2C 和 B2B 提供 CIAM 解決方案，包括防洩漏密碼、無密碼驗證流程、MFA、使用 SAML 和 OIDC 的 SSO，以及詐欺和風險保護。
Ravelin
ravelin.com
Ravelin 提供先進的技術和專門的支持，幫助您防止不斷變化的詐欺威脅並放心地接受付款。
Socure
socure.com
Socure 的專利機器學習平台透過專門構建的端到端解決方案套件，實現了無縫CIP/KYC 合規性、欺詐檢測、身份證件驗證和銀行帳戶所有權驗證的更高標準，從而實現了強大、行業領先的準確性在入職和整個客戶旅程中解鎖數位互動和參與的身份信任。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 透過端到端、人工智慧驅動的身份驗證解決方案，協助企業圍繞其獨特需求建立自動化身分驗證。我們協助 1,200 多家企業與客戶建立開放、安全和包容的關係。我們的真實身分平台可協助企業大規模無縫地吸引客戶，同時阻止詐欺並滿足 KYC、AML 和其他監管要求。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 透過幫助小型企業在線上、親自、透過行動裝置等接受信用卡和電子支票付款來支援付款處理。
CHEQ
cheq.ai
進入市場安全領域的領導者。 a最近的研究表明，超過 27% 的網路流量是無效的，每年造成 420 億美元的損失。而且情況只會變得更糟。在當今的數位環境中，任何能夠存取網路的人都可以隨時隨地對任何網站造成重大損害，無論特定行業或國家。 CHEQ Essentials 運行先進的演算法和即時監控功能來檢測和阻止這些有害來源造成巨大損害。每次訪問都會經過 2,000 多次行為測試，如果檢測到無效 - 我們會阻止它。一旦您實施了 CHEQ Essentials，您的整個行銷週期就會變得純粹而乾淨。這意味著您將像昨天一樣做同樣的事情，但不會為那些浪費和有害的訪問以及欺詐點擊付費。 借助領先的市場進入安全平台，保護您的數據和分析、現場轉換和付費行銷免受機器人、虛假流量和惡意用戶的侵害。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球領先的法律、監管和商業資訊與分析提供商，幫助客戶提高生產力、改善決策和結果，並推進全球法治。 LexisNexis 幫助律師贏得案件、更有效地管理他們的工作、更好地服務客戶並發展他們的業務。 LexisNexis 幫助企業更了解市場、監控品牌和競爭以及降低業務風險。 LexisNexiss 與大學合作教育學生，LexisNexis 透過提供法律和加強法律基礎設施來支持政府和法院的國家建設。 LexisNexis 與全球領先的協會和客戶合作，收集針對戰爭罪犯的證據並提供打擊人口販運的工具。 LexisNexis Legal & Professional 為全球 130 多個國家的客戶提供服務，在全球擁有 10,000 名員工，屬於 RELX Group 的一部分，RELX Group 是一家為各行業專業和商業客戶提供資訊和分析的全球提供商。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩市場開發的技術。除了iGaming 之外，GeoComply 還為串流影音廣播公司以及線上銀行、支付和加密貨幣行業提供地理位置詐欺偵測解決方案，建立了令人印象深刻的客戶名單，包括Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM 、DraftKings 和FanDuel。
NoFraud
nofraud.com
在 NoFraud，我們知道防止詐欺不僅僅是避免損失，還在於提升客戶體驗。 NoFraud 是一種電子商務詐欺預防和結帳解決方案，可保護企業免受詐欺者的侵害，消除退款損失，並為值得信賴的購物者提供更順暢、更順暢的結帳體驗。 NoFraud 直接與您的電子商務平台集成，即時掃描每個訂單是否有詐騙跡象。我們結合使用強大的演算法和主動的人工審核，為每筆交易提供簡單的通過或失敗決策，因此您無需手動審核訂單或監控詐欺分數。我們對自己的決策非常有信心，因此我們提供 100% 的財務保證，因此如果您收到詐欺退款，我們將向您退款。透過 NoFraud Checkout，您可以透過設計精美的結帳體驗來提高轉換率，讓值得信賴的購物者走上快速通道。 NoFraud 網路中認可的任何購物者都可以一鍵自動填寫其訊息，無需繁瑣的帳戶註冊。對於其他人來說，NoFraud Checkout 會根據客戶風險因素動態調整輸入欄位的數量。較值得信賴的購物者會被快速通過，而風險較高的購物者則必須提供更多資訊。
Signifyd
signifyd.com
Signifyd 是一家商業保護供應商，致力於解決電子商務購物者從帳戶建立到結帳再到退貨請求的整個過程中關鍵轉換點的詐欺和濫用挑戰。我們幫助商家決定購物者何時適合採取某種行動——例如建立帳戶、完成交易或要求退款。我們可以準確地做到這一點，因為我們之前在我們保護的數千個電子商務商店中見過 98% 的購物者。透過讓更多優質購物者進入，知名客戶的收入通常會增加 5 - 9%。我們對自己的決定非常有信心，因此我們會為訂單批准提供擔保，這讓我們的商家有信心自動履行訂單，因為他們知道如果確實發生退款，我們將 100% 向他們退款。
Kount
kount.com
Kount 是信任和安全技術。企業選擇與其獨特挑戰相關的解決方案，我們幫助他們充滿信心地成長——無論是什麼行業。我們利用數據驅動的決策、先進的機器學習和數十年的經驗來克服普遍困擾當今成長型企業的挑戰。結果是對每次互動都更有信心。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一體化詐欺防制 API 套件，可有效偵測並防止進階詐欺活動，例如類人機器人、住宅代理、虛假電子郵件和被盜用戶資料。我們的即時篩選工具受到美國銀行和 Coinbase 等大型金融機構以及微軟、Uber 和亞馬遜等其他公司的信任，可以減少高風險行為。我們的風險數據始終是最新的，即使是最複雜的詐欺形式也能有效應對。
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud 篩選、驗證並保證您的線上訂單，以便您可以放心地銷售和出貨。透過將您的訂單轉移到 Eye4Fraud，您可以利用世界上最完整的消費者購物資料池。
Riskified
riskified.com
Riskified 是市場上最聰明、最準確的電子商務詐欺管理合作夥伴，擁有由全球商家網路提供支援的機器學習平台，可最大限度地減少詐欺並最大化淨收入，並獲得真正的退款保證和優質合作夥伴模型的支援。我們的平台擁有 180 多個國家/地區的 4 億多購物者，每天評估數百萬筆交易。由於這些數據會回饋到我們的系統中，因此我們的平台在每筆交易中都會變得更加聰明。我們的商家受益於所有這些數據，而不僅僅是他們自己資料庫中的數據。除了強大的退款保證產品之外，Riskified 還建立了全面的解決方案組合，以在整個客戶生命週期中保護和支援商家。透過我們的帳戶安全、策略保護和支付優化解決方案，我們可以幫助商家在不斷發展的電子商務詐欺世界中導航並保持領先。