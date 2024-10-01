詐欺偵測軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法國

Netacea

netacea.com

Netacea 機器人防護可偵測並防止針對線上品牌的複雜機器人攻擊。 Netacea 機器人管理位於技術基礎設施的最邊緣，無需使用代理，它將跨 API、應用程式和網站的所有流量的無與倫比的可見性與不斷發展的偵測、回應和威脅情報功能相結合。其結果是為高流量企業提供更有效的自動化機器人防護。 Netacea 機器人防護可為全球最大的線上品牌偵測、緩解和防止複雜的機器人攻擊。防止暴力攻擊，例如帳戶接管、撞擊庫、支付濫用、API 攻擊和線上詐欺。透過單一低程式碼無代理程式部署，Netacea 允許品牌分析 Web、應用程式和 API 上的所有流量來源，以偵測並阻止自動威脅，避免它們對您的企業或客戶造成...