餐飲服務管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。
餐飲服務管理軟體旨在幫助商業食品企業（包括自助餐廳和食品工廠）簡化營運。這些工具可以幫助完成從配方創建和庫存管理到整體業務管理和定價策略等更大規模功能的任務。雖然一些餐飲服務業者可能依賴這些工具來管理其整個業務，但其他業者可能需要透過其他解決方案來補充軟體。 該軟體可與食品追溯系統、食品分銷平台和餐飲應用程式搭配使用。它還可以與其他重要的業務管理工具集成，例如會計軟體、勞動力管理系統和商業智慧平台。
提議新的應用程式
MarketMan
marketman.com
MarketMan是一款餐飲服務管理軟件，幫助餐廳與供應商協作，簡化採購、庫存管理和成本控制。
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs 是一個食品安全管理系統，幫助企業符合各種食品安全標準，簡化流程並提高效率。
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket是美國食品供應鏈產業的AI技術平台，致力於將傳統線下行業轉型為現代化的在線業務，提高供應鏈效率。
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify是一個食品和飲料管理平台，幫助餐飲業務管理訂購、食譜和活動計劃，並提供實時數據和報告。
Craftable
craftable.com
Craftable 是一款餐飲行業的利潤管理軟體，整合採購、勞工、食譜和銷售，幫助經營者提高效率和利潤。
Supplyit
supplyit.com
Supplyit是一個雲端餐飲服務管理平台，提供生產預測、廢料記錄和訂單管理，幫助提高營運效率和顧客滿意度。
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice是一個數位平台，提供學校用餐的菜單、營養資訊及過敏源篩選，幫助學生和家長做出明智的飲食選擇。
Eclarion
eclarion.com
Eclarion應用程式可方便地管理食譜，並隨時提供產品規格。