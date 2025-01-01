Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
遊戲
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
餐飲服務分銷軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

餐飲服務分銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

食品服務配送軟體使用戶能夠安排、追蹤和管理食品儲存和配送的庫存。該行業的公司利用該軟體來規劃發貨、管理客戶關係並維護食品訂單的詳細記錄。這些平台提供處理訂單、處理付款、追蹤交貨和監督庫存的工具。一個關鍵功能是能夠產生有助於銷售策略和績效評估的分析報告。許多食品服務分銷解決方案還包括用於分析績效、利潤和市場價格的工具，以提高銷售效率。雖然有些管理產品專注於傳入配送，但大多數管理產品主要用於管理傳出發貨和訂單。

提議新的應用程式


GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

GrubMarket是美國食品供應鏈產業的AI技術平台，致力於將傳統線下行業轉型為現代化的在線業務，提高供應鏈效率。

UnifyOrdering

UnifyOrdering

unifyordering.com

UnifyOrdering是一個創新的SaaS平台，簡化食品行業的訂單管理流程，促進買家與供應商之間的高效溝通與訂單管理。

Supplyit

Supplyit

supplyit.com

Supplyit是一個雲端餐飲服務管理平台，提供生產預測、廢料記錄和訂單管理，幫助提高營運效率和顧客滿意度。

Procurant

Procurant

procurant.com

檢察官應用程序簡化食品安全計劃管理，支持HACCP，提供即時溫度監測，協助企業維持合規和食品安全標準。

Recipal

Recipal

recipal.com

Recipal 是一款營養分析軟體，簡化營養標籤製作、食譜成本計算及庫存管理的過程。

Meal Ticket

Meal Ticket

mealticket.com

Meal Ticket 是食品服務行業的軟體供應商，提供庫存、菜單管理及商業智能工具，以支持餐廳運營商和供應商。

Klarys

Klarys

klarys.io

Klarys應用程式旨在透過提升透明度、可追溯性以及流程現代化，幫助食品行業應對經濟和環境挑戰，構建更可持續的產業。

產品

探索

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.