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最受歡迎 最近新增 餐飲服務分銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

食品服務配送軟體使用戶能夠安排、追蹤和管理食品儲存和配送的庫存。該行業的公司利用該軟體來規劃發貨、管理客戶關係並維護食品訂單的詳細記錄。這些平台提供處理訂單、處理付款、追蹤交貨和監督庫存的工具。一個關鍵功能是能夠產生有助於銷售策略和績效評估的分析報告。許多食品服務分銷解決方案還包括用於分析績效、利潤和市場價格的工具，以提高銷售效率。雖然有些管理產品專注於傳入配送，但大多數管理產品主要用於管理傳出發貨和訂單。