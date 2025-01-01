餐飲服務分銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

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食品服務配送軟體使用戶能夠安排、追蹤和管理食品儲存和配送的庫存。該行業的公司利用該軟體來規劃發貨、管理客戶關係並維護食品訂單的詳細記錄。這些平台提供處理訂單、處理付款、追蹤交貨和監督庫存的工具。一個關鍵功能是能夠產生有助於銷售策略和績效評估的分析報告。許多食品服務分銷解決方案還包括用於分析績效、利潤和市場價格的工具，以提高銷售效率。雖然有些管理產品專注於傳入配送，但大多數管理產品主要用於管理傳出發貨和訂單。
提議新的應用程式
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket是美國食品供應鏈產業的AI技術平台，致力於將傳統線下行業轉型為現代化的在線業務，提高供應鏈效率。
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering是一個創新的SaaS平台，簡化食品行業的訂單管理流程，促進買家與供應商之間的高效溝通與訂單管理。
Supplyit
supplyit.com
Supplyit是一個雲端餐飲服務管理平台，提供生產預測、廢料記錄和訂單管理，幫助提高營運效率和顧客滿意度。
Procurant
procurant.com
檢察官應用程序簡化食品安全計劃管理，支持HACCP，提供即時溫度監測，協助企業維持合規和食品安全標準。
Recipal
recipal.com
Recipal 是一款營養分析軟體，簡化營養標籤製作、食譜成本計算及庫存管理的過程。
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticket 是食品服務行業的軟體供應商，提供庫存、菜單管理及商業智能工具，以支持餐廳運營商和供應商。
Klarys
klarys.io
Klarys應用程式旨在透過提升透明度、可追溯性以及流程現代化，幫助食品行業應對經濟和環境挑戰，構建更可持續的產業。