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最受歡迎 最近新增 食品追溯軟體 - 最受歡迎的應用程式

食品追溯軟體使用戶能夠研究、追蹤和儲存有關食品的詳細資訊。本公司利用該軟體來維護食品訂單及其來源的全面記錄。這些平台提供了監控各種產品和貨運的庫存來源的工具。一個關鍵特徵是他們對維持健康和安全合規性的支持。許多可追溯性解決方案還包括用於優化支出和預算、產生過敏警告以及促進與供應商溝通的工具。雖然一些食品服務管理和分銷軟體包含可追溯性功能，但它們通常還具有廣泛的附加功能。