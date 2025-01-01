食品追溯軟體 - 最受歡迎的應用程式

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食品追溯軟體使用戶能夠研究、追蹤和儲存有關食品的詳細資訊。本公司利用該軟體來維護食品訂單及其來源的全面記錄。這些平台提供了監控各種產品和貨運的庫存來源的工具。一個關鍵特徵是他們對維持健康和安全合規性的支持。許多可追溯性解決方案還包括用於優化支出和預算、產生過敏警告以及促進與供應商溝通的工具。雖然一些食品服務管理和分銷軟體包含可追溯性功能，但它們通常還具有廣泛的附加功能。
提議新的應用程式
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs 是一個食品安全管理系統，幫助企業符合各種食品安全標準，簡化流程並提高效率。
Safefood 360
safefood360.com
Safefood 360是一個針對食品安全和供應商質量管理的綜合平台，提供監測、管理流程及風險評估工具。
Erudus
erudus.com
Erudus是一款提供準確過敏原、營養和技術產品數據的應用，數據來源於食品行業。
FreshCheq
freshcheq.com
FreshCheq 是一個針對餐廳或餐車的應用程序，幫助用戶管理線上檢查及食物日誌，取代傳統的紙本紀錄和繁瑣的報告。
Otrafy
otrafy.com
Otrafy是一款雲端軟體，簡化買賣雙方溝通及文檔流程，幫助食品行業提高合規性和風險管理，增強可追溯性及效率。
OurRecords
ourrecords.com
OurRecords應用程式是一個供應商遵守管理解決方案，能夠輕鬆管理從10到10,000個供應商，並自訂特定要求。
Brizo FoodMetrics
brizodata.com
Brizo FoodMetrics 是一個為食品服務專業人士提供市場見解的分析平台，幫助企業根據數據做出明智決策。