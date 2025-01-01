Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
遊戲
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
食品追溯軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

食品追溯軟體 - 最受歡迎的應用程式

食品追溯軟體使用戶能夠研究、追蹤和儲存有關食品的詳細資訊。本公司利用該軟體來維護食品訂單及其來源的全面記錄。這些平台提供了監控各種產品和貨運的庫存來源的工具。一個關鍵特徵是他們對維持健康和安全合規性的支持。許多可追溯性解決方案還包括用於優化支出和預算、產生過敏警告以及促進與供應商溝通的工具。雖然一些食品服務管理和分銷軟體包含可追溯性功能，但它們通常還具有廣泛的附加功能。

提議新的應用程式


FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs 是一個食品安全管理系統，幫助企業符合各種食品安全標準，簡化流程並提高效率。

Safefood 360

Safefood 360

safefood360.com

Safefood 360是一個針對食品安全和供應商質量管理的綜合平台，提供監測、管理流程及風險評估工具。

Erudus

Erudus

erudus.com

Erudus是一款提供準確過敏原、營養和技術產品數據的應用，數據來源於食品行業。

FreshCheq

FreshCheq

freshcheq.com

FreshCheq 是一個針對餐廳或餐車的應用程序，幫助用戶管理線上檢查及食物日誌，取代傳統的紙本紀錄和繁瑣的報告。

Otrafy

Otrafy

otrafy.com

Otrafy是一款雲端軟體，簡化買賣雙方溝通及文檔流程，幫助食品行業提高合規性和風險管理，增強可追溯性及效率。

OurRecords

OurRecords

ourrecords.com

OurRecords應用程式是一個供應商遵守管理解決方案，能夠輕鬆管理從10到10,000個供應商，並自訂特定要求。

Brizo FoodMetrics

Brizo FoodMetrics

brizodata.com

Brizo FoodMetrics 是一個為食品服務專業人士提供市場見解的分析平台，幫助企業根據數據做出明智決策。

產品

探索

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.