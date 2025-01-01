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最受歡迎 最近新增 食品安全管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

食品安全管理軟體確保供應鏈中食品安全流程的維護、合規性和持續改進，並遵守 FSMA、ISO 標準等國際標準以及糧農組織和世界衛生組織的指南。它對於餐廳、酒店和學校等組織至關重要，使它們能夠與管理和可追溯系統整合。該軟體創建受控流程，確保生產的所有食品符合品質和安全標準，涵蓋食品分銷鏈中從供應交付到產品運輸的每個步驟。