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食品安全管理軟體
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食品安全管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

食品安全管理軟體確保供應鏈中食品安全流程的維護、合規性和持續改進，並遵守 FSMA、ISO 標準等國際標準以及糧農組織和世界衛生組織的指南。它對於餐廳、酒店和學校等組織至關重要，使它們能夠與管理和可追溯系統整合。該軟體創建受控流程，確保生產的所有食品符合品質和安全標準，涵蓋食品分銷鏈中從供應交付到產品運輸的每個步驟。

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SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs 是一個食品安全管理系統，幫助企業符合各種食品安全標準，簡化流程並提高效率。

Jolt

Jolt

jolt.com

Jolt是一款可在智能手機和平板電腦上使用的操作執行軟體，幫助餐廳、零售、酒店及其他企業提升團隊效能與食品安全合規性。

Safefood 360

Safefood 360

safefood360.com

Safefood 360是一個針對食品安全和供應商質量管理的綜合平台，提供監測、管理流程及風險評估工具。

Certdox

Certdox

certdox.com

Certdox是一款雲端食品安全與品質管理軟體，提供文檔存儲、驗證與共享功能，簡化文檔管理流程，提升工作效率。

Phenium

Phenium

phenium.com

Phenium是一款智能數據應用，幫助管理食品安全、廚房任務和日常運營，減少食品浪費，簡化操作流程。

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