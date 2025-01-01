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最受歡迎 最近新增 車隊追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式

車隊追蹤軟體利用 GPS 技術來監控運輸車隊內車輛和駕駛員的活動。該軟體主要由車隊經理用來即時追蹤其車隊並收集車輛和駕駛員的性能數據。雖然車隊追蹤通常是更廣泛的車隊管理系統的功能，但此類軟體專門專注於使用 GPS 和遠端資訊處理來追蹤車輛。它通常缺乏完整車隊管理解決方案中的廣泛後台功能。