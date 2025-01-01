車隊追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
車隊追蹤軟體利用 GPS 技術來監控運輸車隊內車輛和駕駛員的活動。該軟體主要由車隊經理用來即時追蹤其車隊並收集車輛和駕駛員的性能數據。雖然車隊追蹤通常是更廣泛的車隊管理系統的功能，但此類軟體專門專注於使用 GPS 和遠端資訊處理來追蹤車輛。它通常缺乏完整車隊管理解決方案中的廣泛後台功能。
提議新的應用程式
Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。
LocoNav
loconav.com
LocoNav是一個車隊管理平台，提供GPS跟踪、視頻監控、燃料監測等功能，以提高運營效率和安全性，降低成本。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。
Hapn
gethapn.com
Hapn 提供物聯網技術，幫助企業追蹤資產、團隊和供應鏈，並提供即時可見性和24/7客戶支持。
CalAmp
calamp.com
CalAmp應用程式是一個雲端遠端信息處理平台，幫助企業進行資產追蹤、維護排程及數據分析，以提升運營效率和安全性。
One Step GPS
onestepgps.com
一步GPS是一款實時位置監控與管理的應用，適合個人及專業需求，包括地理圍欄和位置歷史功能。
Lytx
lytx.com
Lytx是一個車隊管理應用，利用視頻和AI技術分析駕駛行為，提供安全、風險檢測、車隊跟蹤及合規性支持。
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute是一個物流優化平台，通過高級算法實時監控和規劃交付路線，提高效率並降低運輸成本。
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks是一款使用GPS技術的車輛跟踪應用，提供實時車輛位置和活動監控，適合車隊管理和個人使用。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery 是一款針對 WooCommerce 用戶的交付管理和路徑優化工具，提供靈活的交付日期設定與透明的客戶溝通。
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供自動化需求工作的 API 和 SDK，幫助規劃、分配、追蹤和驗證，提升勞動力的可靠性和生產力，並改善運營效率。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡車運輸管理軟體，提供負載跟踪、旅行計劃、文檔自動化和會計等功能，旨在提高運營效率和生產力。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u是一款交付管理應用，提供路線優化、實時跟蹤和交付證明等功能，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
Uboro
uboro.io
Uboro是一款GPS追蹤軟體，適用於車隊擁有者、經理人、物流專業人士或個人使用者。
Fleetr
fleetr.com
Fleetr 是一款針對小型企業的車隊管理應用，提供實時 GPS 追蹤、路線優化、駕駛行為監控及報告分析，幫助企業提升運營效率。
AVLView
avlview.com
AVLView是一款GPS車輛跟踪應用程序，實時監控車輛位置，優化燃料使用，改善車隊管理，提高運營效率，並提供維護通知。
Lyve
lyveglobal.com
Lyve是一個基於雲的物流管理系統，優化交付流程，提供實時追蹤、自動分配和路線規劃，提升客戶滿意度和運營效率。
Nauto
nauto.com
Nauto是一款利用AI技術實時分析駕駛行為的車隊管理應用，旨在提高商業車隊的安全性和運營效率。
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit是一個優化最後一英里交付的平台，提供路線優化和車隊管理工具，提升企業交付效率及客戶體驗。
FleetIT
fleetit.com
FleetIT 是一款管理車隊通行費和違規罰單的應用，適用於各類型車隊，提供資產監控和預防性維護等功能。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是一個車隊管理平台，提供實時數據以優化車輛及設備的運營效率和安全性，支持數據分析和系統整合。