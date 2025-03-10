車隊追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
車隊追蹤軟體利用 GPS 技術來監控運輸車隊內車輛和駕駛員的活動。該軟體主要由車隊經理用來即時追蹤其車隊並收集車輛和駕駛員的性能數據。雖然車隊追蹤通常是更廣泛的車隊管理系統的功能，但此類軟體專門專注於使用 GPS 和遠端資訊處理來追蹤車輛。它通常缺乏完整車隊管理解決方案中的廣泛後台功能。
提議新的應用程式
CalAmp
calamp.com
CalAmp應用程式是一個雲端遠端信息處理平台，幫助企業進行資產追蹤、維護排程及數據分析，以提升運營效率和安全性。
Uboro
uboro.io
Uboro 是適用於車隊所有者、總經理、後勤人員或私人實體的 GPS 追蹤軟體。
Fleetr
fleetr.com
Fleetr 是小型企業 GPS 追蹤解決方案的領導者。我們建立了一個由人工智慧驅動的平台，為車隊所有者提供駕駛員和車輛數據。截至 2021 年，我們與拉丁美洲母公司合作，為超過 30,000 輛連網車輛提供服務，對此我們深感自豪。
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute是一個物流優化平台，通過高級算法實時監控和規劃交付路線，提高效率並降低運輸成本。
AVLView
avlview.com
亞馬遜雲端上的 AVLView 在地圖上追蹤車輛，監控燃油使用情況，幫助將營運損失減少一半，並提高車隊/駕駛員的生產力。即時提醒，事件以提高綠色駕駛、及時交付；自動安排行程並通知您車輛維護。
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks是一款使用GPS技術的車輛跟踪應用，提供實時車輛位置和活動監控，適合車隊管理和個人使用。
Lyve
lyveglobal.com
在科技驅動的世界中，人工交付作業日益成為企業的瓶頸。現在更是如此，因為新時代的客戶需要超快速的交付，並期望他們的體驗更加便利。作為企業主，提供快速且靈活的交付選項應該是首要任務。如果沒有數位化，企業就會遇到效率低下、錯誤和延遲的情況，最終會影響客戶體驗並增加營運成本。 Lyve 交付管理系統 (DMS) 提供雲端的管理系統，可簡化您的交付並降低營運成本，同時確保良好的客戶體驗。透過 Lyve DMS，您將透過以下方式獲得交付和營運動力： - 即時追蹤 - 自動分配 - 訂單池和俱樂部 - 優化路線規劃 - 客戶參與 - 最佳車隊利用率 - 以數據為中心的決策 - 及時交付-動態路由
Hapn
gethapn.com
Hapn 創造了創新的物聯網技術，可供各種規模的企業使用，提供可靠的位置數據、可操作的見解和無與倫比的支援。我們的平台可以讓您輕鬆獲得更好地經營業務所需的清晰度和信心。業界領先的行動應用程式讓追蹤成為一種樂趣，在您的手掌中提供最易於使用的即時可見性體驗。無論您是監控和管理資產、團隊成員、供應鏈或車隊，您都可以放心，Hapn 都能滿足您的需求。借助 TrackerCare，您可以獲得一直在尋找的黃金標準服務 - 24/7 客戶支援、免費升級和終身設備保固。有保證。 Hapn 擁有超過 17 年的經營經驗、50,000 名客戶和超過 300,000 個追蹤項目，是值得信賴的解決方案，可讓您重新獲得業務應有的控制力和可見性。
One Step GPS
onestepgps.com
一步GPS是一款實時位置監控與管理的應用，適合個人及專業需求，包括地理圍欄和位置歷史功能。
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供了實現按需工作和勞動力自動化的建置模組。其用於規劃、分配、追蹤和驗證的 API 和 SDK 從真實數據中學習，以提高營運 KPI，包括工作完成率、勞動力可靠性、生產力和按時交付。 憑藉其強大且對開發人員友好的平台，它提供了勞動力自動化和工作證明解決方案，受到各個行業（從輕工業、安全、零售、酒店、醫療保健到能源和運輸）公司的信賴。 HyperTrack 的業務遍及全球，擁有 300 多家客戶，他們依靠其平台來提高可見性、營運效率和可擴展性，以支援按小時、任務和輪班工作、交付、現場服務和銷售的按需勞動力。 HyperTrack 用於提高美國超過 200 萬零工工人以及歐洲、印度、拉丁美洲和非洲數百萬工人的生產力、可靠性和安全性。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery 是一款針對 WooCommerce 用戶的交付管理和路徑優化工具，提供靈活的交付日期設定與透明的客戶溝通。
Nauto
nauto.com
Nauto 的車內車隊追蹤系統使用人工智慧來評估駕駛員、車輛和前方道路，以即時偵測和指導分心和攻擊性駕駛。
Dispatchit
dispatchit.com
調度簡化了企業的最後一英里交付。無論您是尋找建立的獨立承包商駕駛員網絡，還是通過為自己的車輛提供可擴展的調度軟件的交付體驗現代化，Dispatch都具有獨特的功能，可以成為您的交付合作夥伴，因此您可以專注於對您的業務最重要的事情。我們的交付技術使您能夠為客戶提供更多*。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。
Lytx
lytx.com
Lytx是一個車隊管理應用，利用視頻和AI技術分析駕駛行為，提供安全、風險檢測、車隊跟蹤及合規性支持。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡車運輸軟體 ERP，用於規劃、貨運監控、銷售、安全、庫存/資產追蹤、會計等。了解 Truckin Digital 如何徹底改變您的貨運業務並幫助您在競爭中保持領先！
FleetIT
fleetit.com
Fleetit 是一種按車牌發票和通行費違規管理的經濟高效方式，我們為各種規模的車隊提供服務，包括汽車/卡車租賃、拖車/設備租賃以及車隊和租賃管理公司。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的車隊智慧平台，讓擁有車隊和重型設備的企業能夠從單一平台輕鬆存取所有車隊營運資料。 IntelliShift 的解決方案旨在解決安全和操作挑戰，並且可以輕鬆地與您今天使用的單點解決方案結合起來，以提供易於理解的視圖。利用人工智慧行車記錄器、遠端資訊處理、檢查、維護和合規技術來推動更好的業務成果。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。
Locate2u
locate2u.com
locate2U是一個專為任何交付或服務業務而設計的軟件平台。我們的解決方案可幫助這些業務提高其路線效率，提高客戶的交付經驗並提高生產力，同時減少計劃路線所需的時間。我們的解決方案為公司提供了經營交付或服務業務所需的一切。包括：GPS跟踪，實時位置共享，預訂管理，路線優化，驅動程序應用程序，通知，交付證明，API，自定義等等！
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。
LocoNav
loconav.com
LocoNav是一個車隊管理平台，提供GPS跟踪、視頻監控、燃料監測等功能，以提高運營效率和安全性，降低成本。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。
Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。