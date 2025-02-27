車隊追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 盧森堡

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車隊追蹤軟體利用 GPS 技術來監控運輸車隊內車輛和駕駛員的活動。該軟體主要由車隊經理用來即時追蹤其車隊並收集車輛和駕駛員的性能數據。雖然車隊追蹤通常是更廣泛的車隊管理系統的功能，但此類軟體專門專注於使用 GPS 和遠端資訊處理來追蹤車輛。它通常缺乏完整車隊管理解決方案中的廣泛後台功能。
提議新的應用程式
CalAmp
calamp.com
CalAmp 是一種基於雲端的遠端資訊處理技術，可透過資產追蹤、維護計劃、性能儀表板、車輛警報等幫助企業簡化車隊營運。透過 CalAmp 遠端資訊處理雲，安全連接您的所有資產並將遠端資訊處理資料統一到單一平台中。存取即時和歷史資料並流入您的專有應用程式和系統，以提高可見度、安全性、維護性、合規性和效率。
Uboro
uboro.io
Uboro 是適用於車隊所有者、總經理、後勤人員或私人實體的 GPS 追蹤軟體。
Fleetr
fleetr.com
Fleetr 是小型企業 GPS 追蹤解決方案的領導者。我們建立了一個由人工智慧驅動的平台，為車隊所有者提供駕駛員和車輛數據。截至 2021 年，我們與拉丁美洲母公司合作，為超過 30,000 輛連網車輛提供服務，對此我們深感自豪。
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute 是路線優化革命。借助我們先進的路線演算法引擎，您可以降低物流成本，提高客戶滿意度，並將最後一英里的物流績效從零提升到世界一流的 FedEx-UPS 標準，每輛車每月 40 美元。我們正在實現物流智慧的民主化，因此任何人都可以更好地工作，而無需研發部門弄清楚如何減少燃氣費或二氧化碳排放。
AVLView
avlview.com
亞馬遜雲端上的 AVLView 在地圖上追蹤車輛，監控燃油使用情況，幫助將營運損失減少一半，並提高車隊/駕駛員的生產力。即時提醒，事件以提高綠色駕駛、及時交付；自動安排行程並通知您車輛維護。
MyCarTracks
mycartracks.com
使用適合您企業的最先進的車輛追蹤應用程式來追蹤、管理和測量您的車隊
Lyve
lyveglobal.com
在科技驅動的世界中，人工交付作業日益成為企業的瓶頸。現在更是如此，因為新時代的客戶需要超快速的交付，並期望他們的體驗更加便利。作為企業主，提供快速且靈活的交付選項應該是首要任務。如果沒有數位化，企業就會遇到效率低下、錯誤和延遲的情況，最終會影響客戶體驗並增加營運成本。 Lyve 交付管理系統 (DMS) 提供雲端的管理系統，可簡化您的交付並降低營運成本，同時確保良好的客戶體驗。透過 Lyve DMS，您將透過以下方式獲得交付和營運動力： - 即時追蹤 - 自動分配 - 訂單池和俱樂部 - 優化路線規劃 - 客戶參與 - 最佳車隊利用率 - 以數據為中心的決策 - 及時交付-動態路由
Hapn
gethapn.com
Hapn 創造了創新的物聯網技術，可供各種規模的企業使用，提供可靠的位置數據、可操作的見解和無與倫比的支援。我們的平台可以讓您輕鬆獲得更好地經營業務所需的清晰度和信心。業界領先的行動應用程式讓追蹤成為一種樂趣，在您的手掌中提供最易於使用的即時可見性體驗。無論您是監控和管理資產、團隊成員、供應鏈或車隊，您都可以放心，Hapn 都能滿足您的需求。借助 TrackerCare，您可以獲得一直在尋找的黃金標準服務 - 24/7 客戶支援、免費升級和終身設備保固。有保證。 Hapn 擁有超過 17 年的經營經驗、50,000 名客戶和超過 300,000 個追蹤項目，是值得信賴的解決方案，可讓您重新獲得業務應有的控制力和可見性。
One Step GPS
onestepgps.com
我們的高品質 GPS 追蹤和出色的客戶支援正在真正改變行業。大多數 GPS 和軟體公司將客戶支援視為資源浪費。他們尋找自動化、外包或收取額外費用的方法。我們認為這是非常短視的。我們將出色的客戶支援視為支援我們產品的重要組成部分。在反應能力和主動性方面，我們努力讓其他所有 GPS 追蹤公司望塵莫及。我們直接從美國頂級 GPS 追蹤設備製造商採購產品。我們提供無風險、100 天退款保證。取消預訂的情況非常罕見，我們甚至還承擔雙向運費。怎麼樣才算有信心呢？
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供了實現按需工作和勞動力自動化的建置模組。其用於規劃、分配、追蹤和驗證的 API 和 SDK 從真實數據中學習，以提高營運 KPI，包括工作完成率、勞動力可靠性、生產力和按時交付。 憑藉其強大且對開發人員友好的平台，它提供了勞動力自動化和工作證明解決方案，受到各個行業（從輕工業、安全、零售、酒店、醫療保健到能源和運輸）公司的信賴。 HyperTrack 的業務遍及全球，擁有 300 多家客戶，他們依靠其平台來提高可見性、營運效率和可擴展性，以支援按小時、任務和輪班工作、交付、現場服務和銷售的按需勞動力。 HyperTrack 用於提高美國超過 200 萬零工工人以及歐洲、印度、拉丁美洲和非洲數百萬工人的生產力、可靠性和安全性。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery 是一款用於交付管理和路線優化的尖端軟體套件。它為尋求超本地化業務自動化的企業提供了一系列功能和優勢，並為其客戶提供簡化的交付體驗。我們協助物流和快遞、電子商務、零售、食品和飲料、洗衣服務、製藥等不同行業的數千家公司實現業務營運自動化。該軟體和應用程式支援 18 種以上語言。
Nauto
nauto.com
Nauto 的車內車隊追蹤系統使用人工智慧來評估駕駛員、車輛和前方道路，以即時偵測和指導分心和攻擊性駕駛。
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch 簡化了企業的最後一哩交付。無論您是在尋找成熟的獨立承包商司機網絡，還是透過適用於您自己的車輛的可擴展調度軟體來現代化您的送貨體驗，Dispatch 都能成為您的送貨合作夥伴，讓您可以專注於對您的業務最重要的事。我們的交付技術使您能夠為您的客戶交付更多*。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior 是一款功能強大的路線優化工具，旨在幫助調度員和駕駛員消除後勤難題。 RoadWarrior Flex 提供了一個行動應用程序，可實現駕駛員和調度員之間的清晰溝通、即時路況更新，以便相應地調整路線、每天最多 500 個站點的路線優化、駕駛員簽到和進度更新、FedEx 和Ontrac 清單上傳以及交付證明。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 讓企業可以輕鬆管理和分析其本地交付營運。我們的產品包括為駕駛員提供的直覺式智慧型手機應用程式、為調度員提供的功能強大的現代網路儀表板以及為收件人提供的自動通知和即時追蹤。 Onfleet 每週為雜貨店、餐廳、鮮花配送、藥局和電子商務公司等數千家企業提供數百萬次送貨服務。 Onfleet 總部位於加州舊金山。
Lytx
lytx.com
Lytx 是車隊管理技術的全球領導者。我們的解決方案利用影片的力量，使駕駛員和車隊變得更安全、更有效率、生產力更高、盈利能力更強，以便他們能夠在當今競爭激烈的環境中蓬勃發展。透過 Lytx 平台，直接客戶和經銷商客戶可以存取我們的可自訂服務和計劃，涵蓋駕駛員安全、風險檢測、車隊追蹤、合規性、預防性維護和燃油管理。利用全球最大的同類駕駛資料庫以及專有的機器視覺和人工智慧技術，我們協助保護和連接全球 60 多個國家的數千輛車隊伍和 160 萬名駕駛員。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡車運輸軟體 ERP，用於規劃、貨運監控、銷售、安全、庫存/資產追蹤、會計等。了解 Truckin Digital 如何徹底改變您的貨運業務並幫助您在競爭中保持領先！
FleetIT
fleetit.com
Fleetit 是一種按車牌發票和通行費違規管理的經濟高效方式，我們為各種規模的車隊提供服務，包括汽車/卡車租賃、拖車/設備租賃以及車隊和租賃管理公司。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的車隊智慧平台，讓擁有車隊和重型設備的企業能夠從單一平台輕鬆存取所有車隊營運資料。 IntelliShift 的解決方案旨在解決安全和操作挑戰，並且可以輕鬆地與您今天使用的單點解決方案結合起來，以提供易於理解的視圖。利用人工智慧行車記錄器、遠端資訊處理、檢查、維護和合規技術來推動更好的業務成果。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon 是運輸和物流的生命、呼吸和夢想。我們的運輸管理平台為世界上最有經驗的托運人、貨運代理、承運人、零售商和收件者網路提供支援。借助我們的應用中心，您可以數位化端到端運輸管理流程（從採購到結算）以及其間的一切。加入最全面的物流網絡，擁有 1,300 多家互聯托運商、145,000 多家承運商和 100 多家零售商。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u 是一個專為任何交付或服務業務而設計的軟體平台。我們的解決方案可協助這些企業提高路線效率、改善客戶的交付體驗並提高生產力，同時減少規劃路線所需的時間。我們的解決方案為公司提供了營運交付或服務業務所需的一切。包括：GPS 追蹤、即時位置共享、預訂管理、路線優化、司機應用程式、通知、交付證明、API、客製化等等！
Tookan
jungleworks.com
Tookan 是一個功能強大的現成交付管理平台，使企業能夠實現日常交付營運現代化並削減管理費用。它配備了最先進的技術套件，有助於送貨司機和經理之間的無縫整合。 Tookan 為管理團隊提供了完全控制權，以追蹤即時操作，提供現場人員效率和工作量的全面概覽。企業已使用 Tookan 來實現「最後一哩路交付營運數位化」、「即時車隊追蹤和優化路線」。 · 整合 Tookan 的 API 以自動化交付操作 · 管理勞動力 Tookan 使管理員和經理能夠鳥瞰所有業務運營，並幫助優化路線、分配資源以及無縫追蹤代理和任務。欲了解更多信息，請訪問我們的網站：www.jungleworks.com/tookan
LocoNav
loconav.com
現代商業營運要求更有效地利用車隊，並且要求駕駛員、燃料、貨物、資產和乘客更加安全。所有這一切，同時為企業節省成本和氣候永續性。笨重、已有數十年歷史的遠端資訊處理技術還不夠。了解如何讓您的業務持續發展。在 LocoNav，我們的使命是讓所有使用商用車的產業實現車隊技術的民主化。透過 LocoNav 的全端綜合型、人工智慧驅動和物聯網支援的車隊營運管理生態系統，您可以將您的營運提升到一個全新的水平。追蹤、監控、控制和管理保持車隊營運安全高效所需的一切。我們的 SaaS 解決方案套件可協助世界各地的企業優化資產利用率、降低營運成本並改善駕駛行為。車隊所有者和營運商根據即時警報、豐富的數據和分析以及自動化流程採取果斷行動，以節省時間和金錢，從而幫助增加淨利潤。我們正在為全球企業提供支援。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io 是一個人工智慧驅動的貨運自動化平台，可協助所有物流利害關係人實現端到端營運數位化，並使用物聯網和大數據分析提供即時可操作的見解。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo 是一款專為車隊所有者設計的車隊管理軟體。車隊所有者現在可以根據司機的優先順序輕鬆規劃、優化和分配更快的路線。 Zeo 也屬於最佳交付管理、路線規劃和運輸管理軟體應用程式。 Zeo 路線規劃器有何獨特之處？車隊所有者只需單擊按鈕即可添加批量司機並即時追蹤他們的司機。車隊所有者可以將路線分配給特定的司機。 Zeo 將為您提供最快、最好的路線，從而節省您的時間和金錢。專門從事送貨、想要開始提供送貨服務或需要改善其送貨業務的公司選擇 Zeo Route Planner。在將司機新增至清單時，車隊所有者還可以新增司機詳細資料、將司機分配給基地商店、將司機分配給車輛以及設定司機的開始和結束時間。輕鬆的路線規劃和優化：駕駛員可以存取 Android 和 iOS 應用程式來查看最短路線。更好地規劃您的路線，每次行程最多可節省 2 小時。車隊所有者和司機可以製定無限的路線，無需承諾使用。您也可以定義各個駕駛者的技能，透過 Excel 制定路線，並實現基於技能的最佳化。多功能位置輸入方法：您也可以透過上傳 Excel 檔案或使用我們的影像掃描功能來新增多個位置。利用全球最受歡迎的司機應用程式和送貨軟體，提高路線效率、輕鬆擴展並簡化送貨路線規劃。在分配路線時，車隊所有者還可以添加車輛識別碼 - 名稱和編號、車輛容量、包裹重量容量、包裹體積以及價值。車隊所有者可以在路線上直接與司機聊天並追蹤他們的即時位置。車隊所有者還可以向客戶發送即時更新並提供最好的客戶服務。您也可以在快遞員送達後取得送達憑證。訂單交付後，您可以詳細查看迄今為止創建的所有路線，以及快速概覽。已完成的停靠站數量、起點和終點位置、分配的司機在定價模式方面，車隊所有者需要按座位付費，而不是按司機付費。如果您遇到任何問題，您可以利用最好的客戶服務。我們的團隊會在 2 小時內回覆每個查詢。 Zeo 為您提供與 Zapier 和 Shopify 等軟體的整合選項，讓您的任務更加自動化和簡單。您可以在此處找到 Zapier 整合：https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations 透過造訪我們的網站了解 Zeo Route Planner 的優勢：https://zeorouteplanner.com/ 免費預訂與我們的專家一起演示，親身體驗Zeo 如何徹底改變您的車隊管理並將您的送貨業務提升到新的高度。在 Zeo，我們正在為您管理和優化車隊的方式提供變革。加入已經受益於世界上最受歡迎的司機應用程式和交付軟體的企業行列。為您的車隊做出明智的選擇 - 選擇 Zeo Route Planner。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美國無線網絡運營商，以前以Verizon Wireless的名義作為Verizon通信的單獨部門運行。
Route4Me
route4me.com
路由混亂終於解決了。 Route4Me 路線規劃器非常容易使用，可自動為您的企業規劃路線，並將其分派到具有內建導航的行動應用程式。非常適合現場服務、現場銷售、現場行銷、現場推銷、區域管理以及需要最後一英里優化的每個業務。 Route4Me 為小型企業和企業向超過 40,000 家客戶提供全球最常用的路線排序和路線優化軟體。 Route4Me 支援與 Verizon Connect、Geotab、Samsara、Azuga 等遠端資訊處理供應商整合！