車隊管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
車隊管理軟體使企業能夠監督、監控其車隊並產生詳細的性能報告。它有助於優化駕駛路線、管理車輛庫存、進行成本分析，同時也追蹤駕駛員的表現。該軟體通常包括用於即時更新和通訊的行動功能，使管理人員和車隊員工能夠有效協作並增強交付操作。 通常，車隊管理軟體與其他供應鏈和物流工具結合使用，例如倉庫管理系統、庫存控制軟體和路線規劃應用程式。它還與財務軟體、CRM 系統和訂單管理解決方案整合。
提議新的應用程式
Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
Motive
gomotive.com
動機是一款綜合車隊管理應用，幫助企業提高安全性、效率和合規性，並管理車輛、設備和支出。
Samsara
samsara.com
Samsara是一個集成的平台，用於車隊管理，提供GPS跟踪、燃油管理和安全工具，幫助企業提高運營效率和安全性。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款現代化的車隊管理應用程式，簡化車輛、設備和駕駛員的管理，並提供實時跟踪和數據分析功能。
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete是一款車隊管理應用程序，提供實時追蹤、駕駛行為監控、調度和維護管理，幫助企業提升效率和合規性。
Vimcar
vimcar.de
Vimcar是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員管理及路線優化，幫助企業提高運營效率和降低成本。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
Rand McNally
randmcnally.com
Rand McNally應用程序提供車輛和設備追蹤、駕駛日誌管理及合規性工具，幫助車隊優化運營及提高效率。
LocoNav
loconav.com
LocoNav是一個車隊管理平台，提供GPS跟踪、視頻監控、燃料監測等功能，以提高運營效率和安全性，降低成本。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。
CalAmp
calamp.com
CalAmp應用程式是一個雲端遠端信息處理平台，幫助企業進行資產追蹤、維護排程及數據分析，以提升運營效率和安全性。
Azuga
azuga.com
Azuga是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員行為監控和數據分析，以提高安全性和運營效率。
Automile
automile.com
汽車是一款實時GPS車隊管理應用，提供車輛追蹤、駕駛行為分析及維護管理等功能，幫助企業提升運營效率及安全性。
Lytx
lytx.com
Lytx是一個車隊管理應用，利用視頻和AI技術分析駕駛行為，提供安全、風險檢測、車隊跟蹤及合規性支持。
TruckX
truckx.com
TruckX是一個綜合的車隊管理平台，提供電子記錄設備合規、資產跟踪和安全駕駛解決方案。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery 是一款針對 WooCommerce 用戶的交付管理和路徑優化工具，提供靈活的交付日期設定與透明的客戶溝通。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet是一款車隊管理應用，幫助企業進行維護管理、燃油效率追蹤與安全合規，簡化流程並提升效率。
Alvys
alvys.com
Alvys是一款基於雲的運輸管理系統，幫助用戶無縫管理車隊、調度及會計，提升物流業務的效率與協同運作。
PortPro
portpro.io
PortPro 是一款專為運輸和物流公司設計的管理軟體，旨在優化作業流程，提高效率，並提供客戶更好的體驗。
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO是一款車隊管理應用，提供實時GPS追蹤、車輛檢查和報告功能，以協助企業遵守法規並提高運營效率。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡車運輸管理軟體，提供負載跟踪、旅行計劃、文檔自動化和會計等功能，旨在提高運營效率和生產力。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u是一款交付管理應用，提供路線優化、實時跟蹤和交付證明等功能，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
Zubie
zubie.com
Zubie是一款車隊管理應用，提供GPS定位、車輛健康監測和駕駛員性能數據，幫助企業管理車隊，提高效率和安全性。
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker是一款提供實時更新和跟踪的物流管理工具，幫助企業提升交付效率和客戶滿意度。
Avrios
avrios.com
Avrios 應用創新的人工智慧技術，自動化重複的數據輸入任務，如發票和租賃文件處理，節省時間並確保準確性。
Nauto
nauto.com
Nauto是一款利用AI技術實時分析駕駛行為的車隊管理應用，旨在提高商業車隊的安全性和運營效率。
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit是一個優化最後一英里交付的平台，提供路線優化和車隊管理工具，提升企業交付效率及客戶體驗。
Record360
record360.com
Record360是一款數字檢查平台，幫助企業管理設備狀況、進行資產管理及索賠管理，促進客戶之間的信任與協作。
Tenna
tenna.com
TENNA是一款專為建築行業設計的設備管理平台，提供設備跟踪、車艦維護及合規監控，幫助企業優化運營和決策。
Geotab
geotab.com
Geotab是一個車隊管理解決方案，提供實時追蹤、維護計劃和性能報告，幫助企業優化車輛運營和安全性。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是一個車隊管理平台，提供實時數據以優化車輛及設備的運營效率和安全性，支持數據分析和系統整合。
Whip Around
whiparound.com
Whip Around是一款車隊維護管理平台，幫助車隊經理、駕駛員和機械師簡化檢查、維護與合規管理。
GPSTab
gpstab.com
GPSTab是一個無合約的電子行車紀錄儀，幫助運輸公司提高效率、管理車隊，並實時追蹤車輛信息。
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics 是一個全面的車隊管理解決方案，透過AI驅動的攝像機和數據分析提升運營安全性和效率。
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks 是一款為擁有 100 多名司機的運輸公司提供自動化解決方案的應用程式，幫助每位司機每年節省 9,700 美元的浪費成本。
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple是一款簡易的運輸管理應用，提供車隊跟踪、路線優化、維護計劃等功能，幫助企業有效管理運輸運營。
BigRoad
bigroad.com
BigRoad是一款幫助卡車司機和車隊管理者確認合規性、管理駕駛時間及路線，並減少文書工作的應用程序。
Idelic
idelic.com
Idelic是一款車隊管理應用，整合各種數據，提供駕駛員和車輛性能的分析，幫助提升安全性與運營效率，降低風險和保險成本。
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT是一個雲端平台，透過GPS設備追蹤企業車隊、設備和工人的運營及成本，提升效率與利潤，無需手動數據輸入。
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights 是一個提高建築和資產管理效率的綜合平台，提供實時數據和分析以優化資源分配和項目進度。
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal簡化車隊維護，方便追蹤成本、設備及人力，提升效率，延長車輛壽命，降低運營成本。