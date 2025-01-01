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車隊管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

車隊管理軟體使企業能夠監督、監控其車隊並產生詳細的性能報告。它有助於優化駕駛路線、管理車輛庫存、進行成本分析，同時也追蹤駕駛員的表現。該軟體通常包括用於即時更新和通訊的行動功能，使管理人員和車隊員工能夠有效協作並增強交付操作。 通常，車隊管理軟體與其他供應鏈和物流工具結合使用，例如倉庫管理系統、庫存控制軟體和路線規劃應用程式。它還與財務軟體、CRM 系統和訂單管理解決方案整合。

提議新的應用程式


Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。

Motive

Motive

gomotive.com

動機是一款綜合車隊管理應用，幫助企業提高安全性、效率和合規性，並管理車輛、設備和支出。

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara是一個集成的平台，用於車隊管理，提供GPS跟踪、燃油管理和安全工具，幫助企業提高運營效率和安全性。

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio是一款現代化的車隊管理應用程式，簡化車輛、設備和駕駛員的管理，並提供實時跟踪和數據分析功能。

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Fleet Complete是一款車隊管理應用程序，提供實時追蹤、駕駛行為監控、調度和維護管理，幫助企業提升效率和合規性。

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員管理及路線優化，幫助企業提高運營效率和降低成本。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Rand McNally應用程序提供車輛和設備追蹤、駕駛日誌管理及合規性工具，幫助車隊優化運營及提高效率。

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav是一個車隊管理平台，提供GPS跟踪、視頻監控、燃料監測等功能，以提高運營效率和安全性，降低成本。

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp應用程式是一個雲端遠端信息處理平台，幫助企業進行資產追蹤、維護排程及數據分析，以提升運營效率和安全性。

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員行為監控和數據分析，以提高安全性和運營效率。

Automile

Automile

automile.com

汽車是一款實時GPS車隊管理應用，提供車輛追蹤、駕駛行為分析及維護管理等功能，幫助企業提升運營效率及安全性。

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx是一個車隊管理應用，利用視頻和AI技術分析駕駛行為，提供安全、風險檢測、車隊跟蹤及合規性支持。

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX是一個綜合的車隊管理平台，提供電子記錄設備合規、資產跟踪和安全駕駛解決方案。

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery 是一款針對 WooCommerce 用戶的交付管理和路徑優化工具，提供靈活的交付日期設定與透明的客戶溝通。

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet是一款車隊管理應用，幫助企業進行維護管理、燃油效率追蹤與安全合規，簡化流程並提升效率。

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO是一款車隊管理應用，提供實時GPS追蹤、車輛檢查和報告功能，以協助企業遵守法規並提高運營效率。

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys是一款基於雲的運輸管理系統，幫助用戶無縫管理車隊、調度及會計，提升物流業務的效率與協同運作。

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital 是一款卡車運輸管理軟體，提供負載跟踪、旅行計劃、文檔自動化和會計等功能，旨在提高運營效率和生產力。

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u是一款交付管理應用，提供路線優化、實時跟蹤和交付證明等功能，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro 是一款專為運輸和物流公司設計的管理軟體，旨在優化作業流程，提高效率，並提供客戶更好的體驗。

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

Cigo Tracker是一款提供實時更新和跟踪的物流管理工具，幫助企業提升交付效率和客戶滿意度。

Avrios

Avrios

avrios.com

Avrios 應用創新的人工智慧技術，自動化重複的數據輸入任務，如發票和租賃文件處理，節省時間並確保準確性。

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto是一款利用AI技術實時分析駕駛行為的車隊管理應用，旨在提高商業車隊的安全性和運營效率。

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit是一個優化最後一英里交付的平台，提供路線優化和車隊管理工具，提升企業交付效率及客戶體驗。

Zubie

Zubie

zubie.com

Zubie是一款車隊管理應用，提供GPS定位、車輛健康監測和駕駛員性能數據，幫助企業管理車隊，提高效率和安全性。

Record360

Record360

record360.com

Record360是一款數字檢查平台，幫助企業管理設備狀況、進行資產管理及索賠管理，促進客戶之間的信任與協作。

Tenna

Tenna

tenna.com

TENNA是一款專為建築行業設計的設備管理平台，提供設備跟踪、車艦維護及合規監控，幫助企業優化運營和決策。

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab是一個車隊管理解決方案，提供實時追蹤、維護計劃和性能報告，幫助企業優化車輛運營和安全性。

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift 是一個車隊管理平台，提供實時數據以優化車輛及設備的運營效率和安全性，支持數據分析和系統整合。

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Whip Around是一款車隊維護管理平台，幫助車隊經理、駕駛員和機械師簡化檢查、維護與合規管理。

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab是一個無合約的電子行車紀錄儀，幫助運輸公司提高效率、管理車隊，並實時追蹤車輛信息。

CameraMatics

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics 是一個全面的車隊管理解決方案，透過AI驅動的攝像機和數據分析提升運營安全性和效率。

BeyondTrucks

BeyondTrucks

beyondtrucks.com

BeyondTrucks 是一款為擁有 100 多名司機的運輸公司提供自動化解決方案的應用程式，幫助每位司機每年節省 9,700 美元的浪費成本。

TransportSimple

TransportSimple

transportsimple.com

TransportSimple是一款簡易的運輸管理應用，提供車隊跟踪、路線優化、維護計劃等功能，幫助企業有效管理運輸運營。

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad是一款幫助卡車司機和車隊管理者確認合規性、管理駕駛時間及路線，並減少文書工作的應用程序。

Idelic

Idelic

idelic.com

Idelic是一款車隊管理應用，整合各種數據，提供駕駛員和車輛性能的分析，幫助提升安全性與運營效率，降低風險和保險成本。

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT是一個雲端平台，透過GPS設備追蹤企業車隊、設備和工人的運營及成本，提升效率與利潤，無需手動數據輸入。

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue Insights 是一個提高建築和資產管理效率的綜合平台，提供實時數據和分析以優化資源分配和項目進度。

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal簡化車隊維護，方便追蹤成本、設備及人力，提升效率，延長車輛壽命，降低運營成本。

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