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車隊管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

車隊管理軟體使企業能夠監督、監控其車隊並產生詳細的性能報告。它有助於優化駕駛路線、管理車輛庫存、進行成本分析，同時也追蹤駕駛員的表現。該軟體通常包括用於即時更新和通訊的行動功能，使管理人員和車隊員工能夠有效協作並增強交付操作。 通常，車隊管理軟體與其他供應鏈和物流工具結合使用，例如倉庫管理系統、庫存控制軟體和路線規劃應用程式。它還與財務軟體、CRM 系統和訂單管理解決方案整合。

提議新的應用程式


Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。

Motive

Motive

gomotive.com

動機是一款綜合車隊管理應用，幫助企業提高安全性、效率和合規性，並管理車輛、設備和支出。

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara是一個集成的平台，用於車隊管理，提供GPS跟踪、燃油管理和安全工具，幫助企業提高運營效率和安全性。

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio是一款現代化的車隊管理應用程式，簡化車輛、設備和駕駛員的管理，並提供實時跟踪和數據分析功能。

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Fleet Complete是一款車隊管理應用程序，提供實時追蹤、駕駛行為監控、調度和維護管理，幫助企業提升效率和合規性。

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員管理及路線優化，幫助企業提高運營效率和降低成本。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Rand McNally應用程序提供車輛和設備追蹤、駕駛日誌管理及合規性工具，幫助車隊優化運營及提高效率。

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav是一個車隊管理平台，提供GPS跟踪、視頻監控、燃料監測等功能，以提高運營效率和安全性，降低成本。

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp應用程式是一個雲端遠端信息處理平台，幫助企業進行資產追蹤、維護排程及數據分析，以提升運營效率和安全性。

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員行為監控和數據分析，以提高安全性和運營效率。

Automile

Automile

automile.com

汽車是一款實時GPS車隊管理應用，提供車輛追蹤、駕駛行為分析及維護管理等功能，幫助企業提升運營效率及安全性。

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx是一個車隊管理應用，利用視頻和AI技術分析駕駛行為，提供安全、風險檢測、車隊跟蹤及合規性支持。

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX是一個綜合的車隊管理平台，提供電子記錄設備合規、資產跟踪和安全駕駛解決方案。

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery 是一款針對 WooCommerce 用戶的交付管理和路徑優化工具，提供靈活的交付日期設定與透明的客戶溝通。

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet是一款車隊管理應用，幫助企業進行維護管理、燃油效率追蹤與安全合規，簡化流程並提升效率。

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO是一款車隊管理應用，提供實時GPS追蹤、車輛檢查和報告功能，以協助企業遵守法規並提高運營效率。

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys是一款基於雲的運輸管理系統，幫助用戶無縫管理車隊、調度及會計，提升物流業務的效率與協同運作。

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital 是一款卡車運輸管理軟體，提供負載跟踪、旅行計劃、文檔自動化和會計等功能，旨在提高運營效率和生產力。

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u是一款交付管理應用，提供路線優化、實時跟蹤和交付證明等功能，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro 是一款專為運輸和物流公司設計的管理軟體，旨在優化作業流程，提高效率，並提供客戶更好的體驗。

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

Cigo Tracker是一款提供實時更新和跟踪的物流管理工具，幫助企業提升交付效率和客戶滿意度。

Avrios

Avrios

avrios.com

Avrios 應用創新的人工智慧技術，自動化重複的數據輸入任務，如發票和租賃文件處理，節省時間並確保準確性。

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto是一款利用AI技術實時分析駕駛行為的車隊管理應用，旨在提高商業車隊的安全性和運營效率。

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit是一個優化最後一英里交付的平台，提供路線優化和車隊管理工具，提升企業交付效率及客戶體驗。

Zubie

Zubie

zubie.com

Zubie是一款車隊管理應用，提供GPS定位、車輛健康監測和駕駛員性能數據，幫助企業管理車隊，提高效率和安全性。

Record360

Record360

record360.com

Record360是一款數字檢查平台，幫助企業管理設備狀況、進行資產管理及索賠管理，促進客戶之間的信任與協作。

Tenna

Tenna

tenna.com

TENNA是一款專為建築行業設計的設備管理平台，提供設備跟踪、車艦維護及合規監控，幫助企業優化運營和決策。

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab是一個車隊管理解決方案，提供實時追蹤、維護計劃和性能報告，幫助企業優化車輛運營和安全性。

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift 是一個車隊管理平台，提供實時數據以優化車輛及設備的運營效率和安全性，支持數據分析和系統整合。

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Whip Around是一款車隊維護管理平台，幫助車隊經理、駕駛員和機械師簡化檢查、維護與合規管理。

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab是一個無合約的電子行車紀錄儀，幫助運輸公司提高效率、管理車隊，並實時追蹤車輛信息。

CameraMatics

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics 是一款全面的車隊管理解決方案，旨在管理行動團隊。我們的使命非常明確：透過人工智慧驅動的 360 度攝影機覆蓋、一流的駕駛員監控系統、防撞系統和深入的數據分析，預防事故發生，所有這些都透過一個統一平台進行管理。我們的系統具有可擴展性和完全可自訂性，可適應任何車輛類型，無論您車隊的多樣性如何。除了科技之外，我們還是您的安全合作夥伴。我們了解車隊營運商面臨的挑戰，因為我們傾聽他們的意見、採取行動並提供解決方案。

BeyondTrucks

BeyondTrucks

beyondtrucks.com

BeyondTrucks 透過智慧自動化幫助擁有 100 多名駕駛者的承運商每年為每位駕駛者節省 9,700 美元的浪費成本。 BeyondTrucks 結合了智慧技術、數據和嵌入式金融服務，是第一個無縫連接營運、財務和人員的貨運流程自動化平台。 BeyondTrucks 符合 SOC 2 標準。

TransportSimple

TransportSimple

transportsimple.com

TransportSimple 是為全球商用車車主提供的易於使用的一站式解決方案。 TransportSimple 的解決方案透過管理端到端活動（例如維護、旅行盈利能力、文件等）（例如與其他軟體的 API 整合以簡化您的工作）來幫助提高業務可見度。企業主可以輕鬆管理整個行程流程，並從系統中將行程分配給各個駕駛者。

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad 是駕駛員、車隊經理、調度員和安全經理的解決方案，其功能有助於優先考慮安全性和合規性、消除文書工作並避免罰款。

Idelic

Idelic

idelic.com

Idelic 致力於透過流程和技術的結合，為運輸業帶來最佳的保險結果。將Idelic Driver Safety Playbook 與首個端到端駕駛員績效管理平台Safety Suite® 結合，Idelic 有助於將您現有的駕駛員資料和系統整合到一個簡化的平台中，使用專有的機器學習模型對其進行分析，並對隱藏的行為採取行動。我們先進的基於人工智慧的駕駛員觀察名單，加上強大的整合網路和經過驗證的駕駛員培訓計劃，使Idelic 計劃成為降低保險成本、減少責任、預防碰撞和減少人員流動的最主動、最有效的方法。

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

勢頭使服務企業更有利可圖。我們基於雲端的軟體平台由 GPS 硬體設備互聯網提供支援，為您提供全面的財務控制和對業務的深入營運洞察。有了 Momentum，您再也不用擔心耗時的資料輸入或人為錯誤。數據收集始終準確且自動。這就是 Momentum 在其他軟體失敗時表現出色的原因。推動更多收入和利潤。您所要做的就是建立連接，Momentum 會幫您完成剩下的工作。 Momentum 設備的互聯網：車輛、設備和工作人員 - Eagle One：一款用於車輛、拖車和重型設備的 GPS 設備。它可配備 OBD-II 線束或 12V 電池線束。 - Momentum Toolie：用於輕型設備和工具的藍牙位置和活動追蹤器。 - CrewID：隱私第一的勞動成本追蹤器，無需輸入資料即可自動擷取並計算現場的所有勞動成本。

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

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Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal 讓車隊維護變得簡單。只需點擊幾下，您就可以輕鬆追蹤所有成本、設備和勞動力。乾淨的儀表板消除了對凌亂電子表格的需要，視覺化報告可幫助您避免可預防的維修。一次管理多個維修店，數位化工作訂單，並在行動和桌面上享受預防性維護間隔。最大限度地減少停機時間，延長車隊車輛的使用壽命，並提高您的利潤！

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