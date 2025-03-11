車隊管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

Momentum IoT

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勢頭使服務企業更有利可圖。我們基於雲端的軟體平台由 GPS 硬體設備互聯網提供支援，為您提供全面的財務控制和對業務的深入營運洞察。有了 Momentum，您再也不用擔心耗時的資料輸入或人為錯誤。數據收集始終準確且自動。這就是 Momentum 在其他軟體失敗時表現出色的原因。推動更多收入和利潤。您所要做的就是建立連接，Momentum 會幫您完成剩下的工作。 Momentum 設備的互聯網：車輛、設備和工作人員 - Eagle One：一款用於車輛、拖車和重型設備的 GPS 設備。它可配備 OBD-II 線束或 12V 電池線束。 - Momentum Toolie：用於輕型設備和工具的藍牙位置和活動追蹤器。 - CrewID：隱私第一的勞動成本追蹤器，無需輸入資料即可自動擷取並計算現場的所有勞動成本。