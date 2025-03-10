車隊管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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車隊管理軟體使企業能夠監督、監控其車隊並產生詳細的性能報告。它有助於優化駕駛路線、管理車輛庫存、進行成本分析，同時也追蹤駕駛員的表現。該軟體通常包括用於即時更新和通訊的行動功能，使管理人員和車隊員工能夠有效協作並增強交付操作。 通常，車隊管理軟體與其他供應鏈和物流工具結合使用，例如倉庫管理系統、庫存控制軟體和路線規劃應用程式。它還與財務軟體、CRM 系統和訂單管理解決方案整合。
提議新的應用程式
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡車運輸軟體 ERP，用於規劃、貨運監控、銷售、安全、庫存/資產追蹤、會計等。了解 Truckin Digital 如何徹底改變您的貨運業務並幫助您在競爭中保持領先！
Azuga
azuga.com
Azuga是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員行為監控和數據分析，以提高安全性和運營效率。
Lytx
lytx.com
Lytx是一個車隊管理應用，利用視頻和AI技術分析駕駛行為，提供安全、風險檢測、車隊跟蹤及合規性支持。
Geotab
geotab.com
Geotab 是一種端到端車隊管理解決方案，正在改變運輸和物流行業。從車輛採購到處置，Geotab 提供中小型和企業車隊營運商所需的遠端資訊處理和管理功能，以提高安全性、降低成本並實現企業永續發展目標。全球 130 個國家的超過 260 萬用戶依靠 Geotab 成熟的 SaaS 解決方案來滿足車隊管理需求。
CalAmp
calamp.com
CalAmp應用程式是一個雲端遠端信息處理平台，幫助企業進行資產追蹤、維護排程及數據分析，以提升運營效率和安全性。
Momentum IoT
momentumiot.com
勢頭使服務企業更有利可圖。我們基於雲端的軟體平台由 GPS 硬體設備互聯網提供支援，為您提供全面的財務控制和對業務的深入營運洞察。有了 Momentum，您再也不用擔心耗時的資料輸入或人為錯誤。數據收集始終準確且自動。這就是 Momentum 在其他軟體失敗時表現出色的原因。推動更多收入和利潤。您所要做的就是建立連接，Momentum 會幫您完成剩下的工作。 Momentum 設備的互聯網：車輛、設備和工作人員 - Eagle One：一款用於車輛、拖車和重型設備的 GPS 設備。它可配備 OBD-II 線束或 12V 電池線束。 - Momentum Toolie：用於輕型設備和工具的藍牙位置和活動追蹤器。 - CrewID：隱私第一的勞動成本追蹤器，無需輸入資料即可自動擷取並計算現場的所有勞動成本。
Tenna
tenna.com
在建築業100多年的經驗的支持下，Tenna的建造是為了徹底改變建築設備和車隊運營。 TENNA是唯一專為建築行業構建的設備管理系統，並量身定制，以解決基於GPS的位置以及可操作的數據和報告所面臨的具體挑戰。來自重鐵；到車輛和中型設備；對於附件，小型工具和消耗品，TENNA在一個平台上提供了整個建築設備車隊的完整視圖，該平台還與各種業務ERP和項目管理系統集成在一起。在該領域，TENNA用戶對設備利用率，主工作成本成本以及對安全性和合規需求的更好監督獲得了更多控制。在辦公室，TenNA用戶可以全面了解並改善了與現場，商店和部門之間的溝通。結果是有能力做出明智的決策，獲得更多的業務，並更加有效地完成工作。有關更多信息，請訪問www.tenna.com。
Record360
record360.com
Record360提供用於數字狀況文檔，資產條件管理和索賠管理的軟件。
Alvys
alvys.com
Alvys 是一款功能強大的雲端原生運輸管理系統，由產業專家設計，旨在徹底改變承運商、經紀人和混合型公司的效率。這一一體化平台簡化了從負載和駕駛員管理到調度和會計的一切工作。憑藉 100 多個無縫整合（包含在每個訂閱中），Alvys 將您的所有系統統一到一個直觀的工作流程中，消除了碎片、錯誤和不斷切換應用程式的需要。主要特點： - 無縫EDI 連接- 透過自動電子支票進行一鍵記帳- 自動建立負載- 先進的詐欺防護和安全工具- 全面的分析和報告- 靈活的合約和免費的入職培訓真實用戶的驗證結果： - 平均負載量增加22% 4 個月內- 每個負載的負載創建時間減少了12 分鐘以上- 每年節省的管理費用超過12 萬美元- 新員工在短短1 週內入職通過結合尖端的雲技術、輕鬆的EDI 整合和數十年的行業專業知識，Alvys 能夠貨運公司可以透過統一、經濟高效的解決方案來優化營運並加速成長。體驗運輸管理的未來。立即在 Alvys.com 上要求免費的 Alvys 演示！
Idelic
idelic.com
Idelic 致力於透過流程和技術的結合，為運輸業帶來最佳的保險結果。將Idelic Driver Safety Playbook 與首個端到端駕駛員績效管理平台Safety Suite® 結合，Idelic 有助於將您現有的駕駛員資料和系統整合到一個簡化的平台中，使用專有的機器學習模型對其進行分析，並對隱藏的行為採取行動。我們先進的基於人工智慧的駕駛員觀察名單，加上強大的整合網路和經過驗證的駕駛員培訓計劃，使Idelic 計劃成為降低保險成本、減少責任、預防碰撞和減少人員流動的最主動、最有效的方法。
BigRoad
bigroad.com
BigRoad 是駕駛員、車隊經理、調度員和安全經理的解決方案，其功能有助於優先考慮安全性和合規性、消除文書工作並避免罰款。
Clue Insights
getclue.com
線索是建築設備管理軟件，它是無縫，高效且可自定義的。它是為重型建築行業量身定制的，它毫不費力地集成到您現有的系統中，以確保平穩的過渡和直接價值。為什麼要知道？ - 總兼容性：與50多個遠程信息處理和GPS提供商集成，包括VisionLink，JD Link，Samsara，Geotab，HCSS，Verizon等。 - 無縫系統集成：與設備360，HeavyJob，Viewpoint Vista，Oracle JDE/E1，Emaint以及大多數CMMS和ERP系統等主要係統完美地對齊，以確保流線的操作。 - 快速，靈活的實施：通過適應性合同提供快速，無風險的部署，提供立即的運營福利。 - 為您定制：專門為滿足您獨特的工作流程要求而設計。選擇線索來簡化和增強您的建築設備管理，以確保無縫，高效和定制的操作體驗。
Rand McNally
randmcnally.com
Rand McNally應用程序提供車輛和設備追蹤、駕駛日誌管理及合規性工具，幫助車隊優化運營及提高效率。
Zubie
zubie.com
Zubie 是您的一體化遠端資訊處理解決方案。在一處追蹤、優化和簡化您的車隊營運。今天就開始吧。
FleetGO
fleetgo.com
科技開始在車隊經理的日常活動中發揮重要作用。車隊追蹤 GPS 系統使公司能夠採用一種新的、更有效率的車隊管理方式。透過一個平台遠端管理您的車隊成為車隊管理領域的下一個最佳選擇。
Dispatchit
dispatchit.com
調度簡化了企業的最後一英里交付。無論您是尋找建立的獨立承包商駕駛員網絡，還是通過為自己的車輛提供可擴展的調度軟件的交付體驗現代化，Dispatch都具有獨特的功能，可以成為您的交付合作夥伴，因此您可以專注於對您的業務最重要的事情。我們的交付技術使您能夠為客戶提供更多*。
Nauto
nauto.com
Nauto 的車內車隊追蹤系統使用人工智慧來評估駕駛員、車輛和前方道路，以即時偵測和指導分心和攻擊性駕駛。
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple 是為全球商用車車主提供的易於使用的一站式解決方案。 TransportSimple 的解決方案透過管理端到端活動（例如維護、旅行盈利能力、文件等）（例如與其他軟體的 API 整合以簡化您的工作）來幫助提高業務可見度。企業主可以輕鬆管理整個行程流程，並從系統中將行程分配給各個駕駛者。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery 是一款針對 WooCommerce 用戶的交付管理和路徑優化工具，提供靈活的交付日期設定與透明的客戶溝通。
Avrios
avrios.com
Avrios 使用創新的人工智慧 (AI) 技術自動執行重複的資料輸入任務（例如發票和租賃文件處理），從而節省您的寶貴時間並確保準確性
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks 透過智慧自動化幫助擁有 100 多名駕駛者的承運商每年為每位駕駛者節省 9,700 美元的浪費成本。 BeyondTrucks 結合了智慧技術、數據和嵌入式金融服務，是第一個無縫連接營運、財務和人員的貨運流程自動化平台。 BeyondTrucks 符合 SOC 2 標準。
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics 是一款全面的車隊管理解決方案，旨在管理行動團隊。我們的使命非常明確：透過人工智慧驅動的 360 度攝影機覆蓋、一流的駕駛員監控系統、防撞系統和深入的數據分析，預防事故發生，所有這些都透過一個統一平台進行管理。我們的系統具有可擴展性和完全可自訂性，可適應任何車輛類型，無論您車隊的多樣性如何。除了科技之外，我們還是您的安全合作夥伴。我們了解車隊營運商面臨的挑戰，因為我們傾聽他們的意見、採取行動並提供解決方案。
Cigo Tracker
cigotracker.com
一種創新的雲解決方案，以增加交付，服務電話或接送服務，有效地擴展並為您的客戶提供完美的最後一英里體驗。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款現代化的車隊管理應用程式，簡化車輛、設備和駕駛員的管理，並提供實時跟踪和數據分析功能。
Motive
gomotive.com
動機是一款綜合車隊管理應用，幫助企業提高安全性、效率和合規性，並管理車輛、設備和支出。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。
Samsara
samsara.com
Samsara是一個集成的平台，用於車隊管理，提供GPS跟踪、燃油管理和安全工具，幫助企業提高運營效率和安全性。
Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。
Vimcar
vimcar.de
Vimcar是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員管理及路線優化，幫助企業提高運營效率和降低成本。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
GPSTab
gpstab.com
GPSTab 是一款無合約 ELD，可幫助像您這樣的貨運企業行駛更多里程並賺更多錢。我們的系統由卡車司機為卡車司機創建，比任何其他 ELD 更容易每週提高利潤，而無需擔心長期承諾。 GPSTab 利用卡車司機友善的功能，例如逆向駕駛、分離式臥舖、個人交通工具和法律編輯，可協助企業利用現有的 FMCSA 法規充分利用其服務時間。我們也為您和您的企業提供額外的功能和服務，讓您的日常業務運作更加輕鬆： - 再也不用使用我們的無合約 ELD 支付合約附帶的隱藏費用或取消罰款。 - 為您的車隊配備 GPSTab GPS 追蹤器（市場上最隱密的追蹤器），避免因竊盜而造成重大損失。 - 使用旨在捕獲您所需證據的 GPSTab 行車記錄儀，在發生事故後保持較低的 CSA 分數並限制責任。 - 透過卡車診斷了解卡車的最新維護需求，避免代價高昂的故障造成的財務影響。 - 即插即用設備可以連夜運送給您，並且可以在幾分鐘內輕鬆安裝，無需麻煩，這與其他 ELD 不同，其他 ELD 需要您停止使用數週。 - 為您和您的司機提供 24/7 全天候、免費的即時多語言支持
LocoNav
loconav.com
LocoNav是一個車隊管理平台，提供GPS跟踪、視頻監控、燃料監測等功能，以提高運營效率和安全性，降低成本。
Automile
automile.com
汽車是一款實時GPS車隊管理應用，提供車輛追蹤、駕駛行為分析及維護管理等功能，幫助企業提升運營效率及安全性。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete是一款車隊管理應用程序，提供實時追蹤、駕駛行為監控、調度和維護管理，幫助企業提升效率和合規性。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。
TruckX
truckx.com
TruckX是一個綜合的車隊管理平台，提供電子記錄設備合規、資產跟踪和安全駕駛解決方案。
PortPro
portpro.io
PortPro 是一家創新科技公司，透過提供運輸管理軟體來改變短駁產業的運作方式，從而改變短駁卡車運輸公司和貨運經紀人的運作方式。 PortPro 的平台可提高營運效率並為每個人提供出色的體驗，從而使承運商和經紀人能夠專注於成長。
Locate2u
locate2u.com
locate2U是一個專為任何交付或服務業務而設計的軟件平台。我們的解決方案可幫助這些業務提高其路線效率，提高客戶的交付經驗並提高生產力，同時減少計劃路線所需的時間。我們的解決方案為公司提供了經營交付或服務業務所需的一切。包括：GPS跟踪，實時位置共享，預訂管理，路線優化，驅動程序應用程序，通知，交付證明，API，自定義等等！
Whip Around
whiparound.com
一個強大而直觀的車隊維護系統，鞭打可以幫助您確保整個車隊的安全，合規和在路上。圍繞車隊管理平台的鞭子連接一個系統中的車輛和設備維護過程的每個點：這意味著管理人員可以使用與您的檢查，維修，合規性和正常運行時間相關的數據來為車隊做出更明智的決定。鞭打支持您的整個團隊 - 經理，驅動程序和機械師。機隊經理： - 在機隊維護分析儀表板內監視機隊健康 - 設置預防性維護的時間表 - 在出現驅動程序時創建，優先級和跟踪工作順序 - 在驅動程序出現時獲得推動通知： - 執行，簽名並提交日常檢查，並通過我們的DOT -Complotiant應用程序進行調查，以捕捉照片和語音範圍，以捕獲照片和語音的啟動 - 啟用了這些推動力：如果捕捉到他們的推動力 - 插入了移動性：新的工作單和缺陷 - 自動工作訂單文檔和跟踪 - 輕鬆標記圍繞應用程序中的糾正或解決的故障，數據驅動程序與App掌握了車隊維護管理門戶網站，車隊經理可以跟踪機隊範圍內的缺陷，監視工作訂單，監控工作訂單，並觀察最新的駕駛員和資產排行榜。匯總的數據還可以圍繞圍繞維護儀表板進行鞭打，因此機械師可以監視缺陷，工作單和零件清單。鞭打可以確保您的艦隊符合規定，並幫助您的駕駛員在一天結束時安全地回家。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet是一款車隊管理應用，幫助企業進行維護管理、燃油效率追蹤與安全合規，簡化流程並提升效率。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的車隊智慧平台，讓擁有車隊和重型設備的企業能夠從單一平台輕鬆存取所有車隊營運資料。 IntelliShift 的解決方案旨在解決安全和操作挑戰，並且可以輕鬆地與您今天使用的單點解決方案結合起來，以提供易於理解的視圖。利用人工智慧行車記錄器、遠端資訊處理、檢查、維護和合規技術來推動更好的業務成果。
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal 讓車隊維護變得簡單。只需點擊幾下，您就可以輕鬆追蹤所有成本、設備和勞動力。乾淨的儀表板消除了對凌亂電子表格的需要，視覺化報告可幫助您避免可預防的維修。一次管理多個維修店，數位化工作訂單，並在行動和桌面上享受預防性維護間隔。最大限度地減少停機時間，延長車隊車輛的使用壽命，並提高您的利潤！