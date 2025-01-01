GPSTab

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GPSTab 是一款無合約 ELD，可幫助像您這樣的貨運企業行駛更多里程並賺更多錢。我們的系統由卡車司機為卡車司機創建，比任何其他 ELD 更容易每週提高利潤，而無需擔心長期承諾。 GPSTab 利用卡車司機友善的功能，例如逆向駕駛、分離式臥舖、個人交通工具和法律編輯，可協助企業利用現有的 FMCSA 法規充分利用其服務時間。我們也為您和您的企業提供額外的功能和服務，讓您的日常業務運作更加輕鬆： - 再也不用使用我們的無合約 ELD 支付合約附帶的隱藏費用或取消罰款。 - 為您的車隊配備 GPSTab GPS 追蹤器（市場上最隱密的追蹤器），避免因竊盜而造成重大損失。 - 使用旨在捕獲您所需證...