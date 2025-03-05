車隊管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒙特內哥羅

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車隊管理軟體使企業能夠監督、監控其車隊並產生詳細的性能報告。它有助於優化駕駛路線、管理車輛庫存、進行成本分析，同時也追蹤駕駛員的表現。該軟體通常包括用於即時更新和通訊的行動功能，使管理人員和車隊員工能夠有效協作並增強交付操作。 通常，車隊管理軟體與其他供應鏈和物流工具結合使用，例如倉庫管理系統、庫存控制軟體和路線規劃應用程式。它還與財務軟體、CRM 系統和訂單管理解決方案整合。
提議新的應用程式
Samsara
samsara.com
Samsara幫助最大，最複雜的運營組織賦予工人能力，從燃料上加油並建立世界一流的安全計劃，這都是一個易於使用的，易於使用的集成平台。 Samsara擁有數以萬計的美國，加拿大，墨西哥和歐洲的客戶，是使我們全球經濟運轉的人們的驕傲技術合作夥伴，包括整個建築，運輸和倉庫，現場服務，製造，製造業的全球領先組織，零售，物流和公共部門。該公司的使命是提高為全球經濟提供動力的運營的安全性，效率和可持續性。
Rand McNally
randmcnally.com
透過我們整合的一體化車隊管理系統，做出更明智的決策，提高整個車隊的效率。蘭德平台為多個行業車隊中出現的常見問題提供解決方案，包括：車隊和車輛追蹤、資產和設備追蹤、車輛數據監控和燃油管理、自訂工作流程、報告和警報、透過遠端資訊處理提高安全性、遵守行業法規
Azuga
azuga.com
Azuga 成立的願景是不斷提高車隊生態系統的安全性和生產力。普利司通旗下公司 Azuga 是全球領先的連網車輛平台，可協助客戶將車輛和駕駛者的數據轉化為情報，進而改善營運和安全性，同時降低成本和風險。 Azuga 透過硬體技術、車隊管理應用程式、駕駛員遊戲化、視訊遠端資訊處理和數據分析的整合方法，為商業車隊、政府機構、保險公司和汽車行業供應商提供創新的端到端車隊解決方案。屢獲殊榮的 Azuga Fleet 解決方案為 13,000 多個商業車隊（從小型到大型企業）提供支援。 Azuga 總部位於加州弗里蒙特，在全球各地設有辦事處。
Lytx
lytx.com
Lytx 是車隊管理技術的全球領導者。我們的解決方案利用影片的力量，使駕駛員和車隊變得更安全、更有效率、生產力更高、盈利能力更強，以便他們能夠在當今競爭激烈的環境中蓬勃發展。透過 Lytx 平台，直接客戶和經銷商客戶可以存取我們的可自訂服務和計劃，涵蓋駕駛員安全、風險檢測、車隊追蹤、合規性、預防性維護和燃油管理。利用全球最大的同類駕駛資料庫以及專有的機器視覺和人工智慧技術，我們協助保護和連接全球 60 多個國家的數千輛車隊伍和 160 萬名駕駛員。
Geotab
geotab.com
Geotab 是一種端到端車隊管理解決方案，正在改變運輸和物流行業。從車輛採購到處置，Geotab 提供中小型和企業車隊營運商所需的遠端資訊處理和管理功能，以提高安全性、降低成本並實現企業永續發展目標。全球 130 個國家的超過 260 萬用戶依靠 Geotab 成熟的 SaaS 解決方案來滿足車隊管理需求。
CalAmp
calamp.com
CalAmp 是一種基於雲端的遠端資訊處理技術，可透過資產追蹤、維護計劃、性能儀表板、車輛警報等幫助企業簡化車隊營運。透過 CalAmp 遠端資訊處理雲，安全連接您的所有資產並將遠端資訊處理資料統一到單一平台中。存取即時和歷史資料並流入您的專有應用程式和系統，以提高可見度、安全性、維護性、合規性和效率。
Momentum IoT
momentumiot.com
勢頭使服務企業更有利可圖。我們基於雲端的軟體平台由 GPS 硬體設備互聯網提供支援，為您提供全面的財務控制和對業務的深入營運洞察。有了 Momentum，您再也不用擔心耗時的資料輸入或人為錯誤。數據收集始終準確且自動。這就是 Momentum 在其他軟體失敗時表現出色的原因。推動更多收入和利潤。您所要做的就是建立連接，Momentum 會幫您完成剩下的工作。 Momentum 設備的互聯網：車輛、設備和工作人員 - Eagle One：一款用於車輛、拖車和重型設備的 GPS 設備。它可配備 OBD-II 線束或 12V 電池線束。 - Momentum Toolie：用於輕型設備和工具的藍牙位置和活動追蹤器。 - CrewID：隱私第一的勞動成本追蹤器，無需輸入資料即可自動擷取並計算現場的所有勞動成本。
Tenna
tenna.com
憑藉 100 多年的建築業經驗，Tenna 旨在徹底改變建築設備和車隊營運。 Tenna 是唯一專為建築業構建的設備管理系統，旨在透過基於 GPS 的定位以及可操作的數據和報告來解決其面臨的特定挑戰。來自重鐵；車輛和中型設備；從配件、小型工具和消耗品來看，Tenna 在一個平台上提供了整個建築設備車隊的完整視圖，該平台還與各種商業 ERP 和專案管理系統整合。在現場，Tenna 使用者可以更好地控制設備利用率、主作業成本計算以及更好地監督安全和合規性需求。在辦公室，Tenna 用戶可以全面了解現場、車間和部門之間的情況，並改善溝通。其結果是能夠做出明智的決策，獲得更多業務，並更有效率、更有利地完成工作。欲了解更多信息，請訪問 www.tenna.com。
Record360
record360.com
Record360 提供數位狀態文件、資產狀態管理和索賠管理的軟體。
Alvys
alvys.com
Alvys 是一款功能強大的雲端原生運輸管理系統，由產業專家設計，旨在徹底改變承運商、經紀人和混合型公司的效率。這一一體化平台簡化了從負載和駕駛員管理到調度和會計的一切工作。憑藉 100 多個無縫整合（包含在每個訂閱中），Alvys 將您的所有系統統一到一個直觀的工作流程中，消除了碎片、錯誤和不斷切換應用程式的需要。主要特點： - 無縫EDI 連接- 透過自動電子支票進行一鍵記帳- 自動建立負載- 先進的詐欺防護和安全工具- 全面的分析和報告- 靈活的合約和免費的入職培訓真實用戶的驗證結果： - 平均負載量增加22% 4 個月內- 每個負載的負載創建時間減少了12 分鐘以上- 每年節省的管理費用超過12 萬美元- 新員工在短短1 週內入職通過結合尖端的雲技術、輕鬆的EDI 整合和數十年的行業專業知識，Alvys 能夠貨運公司可以透過統一、經濟高效的解決方案來優化營運並加速成長。體驗運輸管理的未來。立即在 Alvys.com 上要求免費的 Alvys 演示！
Idelic
idelic.com
Idelic 致力於透過流程和技術的結合，為運輸業帶來最佳的保險結果。將Idelic Driver Safety Playbook 與首個端到端駕駛員績效管理平台Safety Suite® 結合，Idelic 有助於將您現有的駕駛員資料和系統整合到一個簡化的平台中，使用專有的機器學習模型對其進行分析，並對隱藏的行為採取行動。我們先進的基於人工智慧的駕駛員觀察名單，加上強大的整合網路和經過驗證的駕駛員培訓計劃，使Idelic 計劃成為降低保險成本、減少責任、預防碰撞和減少人員流動的最主動、最有效的方法。
BigRoad
bigroad.com
BigRoad 是駕駛員、車隊經理、調度員和安全經理的解決方案，其功能有助於優先考慮安全性和合規性、消除文書工作並避免罰款。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior 是一款功能強大的路線優化工具，旨在幫助調度員和駕駛員消除後勤難題。 RoadWarrior Flex 提供了一個行動應用程序，可實現駕駛員和調度員之間的清晰溝通、即時路況更新，以便相應地調整路線、每天最多 500 個站點的路線優化、駕駛員簽到和進度更新、FedEx 和Ontrac 清單上傳以及交付證明。
Clue Insights
getclue.com
Clue 是一款無縫、高效且可自訂的建築設備管理軟體。它專為重型建築行業量身定制，可輕鬆整合到您現有的系統中，確保平穩過渡和即時價值。為什麼是線索？ - 完全相容性：與超過 50 個遠端資訊處理和 GPS 提供者集成，包括 VisionLink、JD Link、Samsara、Geotab、HCSS、Verizon 等。 - 無縫系統整合：與 Equipment360、HeavyJob、Viewpoint Vista、Oracle JDE/E1、eMaint 以及大多數 CMMS 和 ERP 系統等主要係統完美匹配，確保簡化營運。 - 快速、靈活的實施：透過適應性強的合約提供快速、無風險的部署，從而提供即時的營運效益。 - 為您量身訂做：專為滿足您獨特的工作流程要求而設計。選擇 Clue 來簡化和增強您的施工設備管理，確保無縫、高效和客製化的操作體驗。
Zubie
zubie.com
Zubie 是您的一體化遠端資訊處理解決方案。在一處追蹤、優化和簡化您的車隊營運。今天就開始吧。
FleetGO
fleetgo.com
科技開始在車隊經理的日常活動中發揮重要作用。車隊追蹤 GPS 系統使公司能夠採用一種新的、更有效率的車隊管理方式。透過一個平台遠端管理您的車隊成為車隊管理領域的下一個最佳選擇。
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch 簡化了企業的最後一哩交付。無論您是在尋找成熟的獨立承包商司機網絡，還是透過適用於您自己的車輛的可擴展調度軟體來現代化您的送貨體驗，Dispatch 都能成為您的送貨合作夥伴，讓您可以專注於對您的業務最重要的事。我們的交付技術使您能夠為您的客戶交付更多*。
Nauto
nauto.com
Nauto 的車內車隊追蹤系統使用人工智慧來評估駕駛員、車輛和前方道路，以即時偵測和指導分心和攻擊性駕駛。
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple 是為全球商用車車主提供的易於使用的一站式解決方案。 TransportSimple 的解決方案透過管理端到端活動（例如維護、旅行盈利能力、文件等）（例如與其他軟體的 API 整合以簡化您的工作）來幫助提高業務可見度。企業主可以輕鬆管理整個行程流程，並從系統中將行程分配給各個駕駛者。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery 是一款用於交付管理和路線優化的尖端軟體套件。它為尋求超本地化業務自動化的企業提供了一系列功能和優勢，並為其客戶提供簡化的交付體驗。我們協助物流和快遞、電子商務、零售、食品和飲料、洗衣服務、製藥等不同行業的數千家公司實現業務營運自動化。該軟體和應用程式支援 18 種以上語言。
Avrios
avrios.com
Avrios 使用創新的人工智慧 (AI) 技術自動執行重複的資料輸入任務（例如發票和租賃文件處理），從而節省您的寶貴時間並確保準確性
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks 透過智慧自動化幫助擁有 100 多名駕駛者的承運商每年為每位駕駛者節省 9,700 美元的浪費成本。 BeyondTrucks 結合了智慧技術、數據和嵌入式金融服務，是第一個無縫連接營運、財務和人員的貨運流程自動化平台。 BeyondTrucks 符合 SOC 2 標準。
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics 是一款全面的車隊管理解決方案，旨在管理行動團隊。我們的使命非常明確：透過人工智慧驅動的 360 度攝影機覆蓋、一流的駕駛員監控系統、防撞系統和深入的數據分析，預防事故發生，所有這些都透過一個統一平台進行管理。我們的系統具有可擴展性和完全可自訂性，可適應任何車輛類型，無論您車隊的多樣性如何。除了科技之外，我們還是您的安全合作夥伴。我們了解車隊營運商面臨的挑戰，因為我們傾聽他們的意見、採取行動並提供解決方案。
Cigo Tracker
cigotracker.com
創新的雲端解決方案，可增加交付、服務呼叫或提貨、有效擴展並為您的客戶提供完美的最後一英里體驗。
Detrack
detrack.com
利潤最大化。自動化您的最後一英里 功能強大且易於使用的交付管理軟體，能夠以實惠的價格有效地實現即時交付通知、即時交付證明和車輛追蹤
Fleetio
fleetio.com
Fleetio 是電子表格和過時車隊軟體的現代、易於使用的替代品，使您的團隊能夠從任何地方管理車輛和設備。全面了解您的營運情況，讓您的團隊負責並根據您可以信任的數據做出決策。
Motive
gomotive.com
Motive 為實體操作人員提供工具，讓他們的工作更安全、更有效率、更有利可圖。安全、營運和財務團隊首次可以在單一系統中管理其工人、車輛、設備和車隊相關支出。 Motive 為超過120,000 家客戶提供服務，從小型企業到財富500 強企業（例如哈里伯頓、通力、小松、NBC環球和馬士基），涉及運輸和物流、建築、能源、現場服務、製造、農業、食品和飲料等多個行業。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 讓企業可以輕鬆管理和分析其本地交付營運。我們的產品包括為駕駛員提供的直覺式智慧型手機應用程式、為調度員提供的功能強大的現代網路儀表板以及為收件人提供的自動通知和即時追蹤。 Onfleet 每週為雜貨店、餐廳、鮮花配送、藥局和電子商務公司等數千家企業提供數百萬次送貨服務。 Onfleet 總部位於加州舊金山。
Route4Me
route4me.com
路由混亂終於解決了。 Route4Me 路線規劃器非常容易使用，可自動為您的企業規劃路線，並將其分派到具有內建導航的行動應用程式。非常適合現場服務、現場銷售、現場行銷、現場推銷、區域管理以及需要最後一英里優化的每個業務。 Route4Me 為小型企業和企業向超過 40,000 家客戶提供全球最常用的路線排序和路線優化軟體。 Route4Me 支援與 Verizon Connect、Geotab、Samsara、Azuga 等遠端資訊處理供應商整合！
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美國無線網絡運營商，以前以Verizon Wireless的名義作為Verizon通信的單獨部門運行。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo 是一款專為車隊所有者設計的車隊管理軟體。車隊所有者現在可以根據司機的優先順序輕鬆規劃、優化和分配更快的路線。 Zeo 也屬於最佳交付管理、路線規劃和運輸管理軟體應用程式。 Zeo 路線規劃器有何獨特之處？車隊所有者只需單擊按鈕即可添加批量司機並即時追蹤他們的司機。車隊所有者可以將路線分配給特定的司機。 Zeo 將為您提供最快、最好的路線，從而節省您的時間和金錢。專門從事送貨、想要開始提供送貨服務或需要改善其送貨業務的公司選擇 Zeo Route Planner。在將司機新增至清單時，車隊所有者還可以新增司機詳細資料、將司機分配給基地商店、將司機分配給車輛以及設定司機的開始和結束時間。輕鬆的路線規劃和優化：駕駛員可以存取 Android 和 iOS 應用程式來查看最短路線。更好地規劃您的路線，每次行程最多可節省 2 小時。車隊所有者和司機可以製定無限的路線，無需承諾使用。您也可以定義各個駕駛者的技能，透過 Excel 制定路線，並實現基於技能的最佳化。多功能位置輸入方法：您也可以透過上傳 Excel 檔案或使用我們的影像掃描功能來新增多個位置。利用全球最受歡迎的司機應用程式和送貨軟體，提高路線效率、輕鬆擴展並簡化送貨路線規劃。在分配路線時，車隊所有者還可以添加車輛識別碼 - 名稱和編號、車輛容量、包裹重量容量、包裹體積以及價值。車隊所有者可以在路線上直接與司機聊天並追蹤他們的即時位置。車隊所有者還可以向客戶發送即時更新並提供最好的客戶服務。您也可以在快遞員送達後取得送達憑證。訂單交付後，您可以詳細查看迄今為止創建的所有路線，以及快速概覽。已完成的停靠站數量、起點和終點位置、分配的司機在定價模式方面，車隊所有者需要按座位付費，而不是按司機付費。如果您遇到任何問題，您可以利用最好的客戶服務。我們的團隊會在 2 小時內回覆每個查詢。 Zeo 為您提供與 Zapier 和 Shopify 等軟體的整合選項，讓您的任務更加自動化和簡單。您可以在此處找到 Zapier 整合：https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations 透過造訪我們的網站了解 Zeo Route Planner 的優勢：https://zeorouteplanner.com/ 免費預訂與我們的專家一起演示，親身體驗Zeo 如何徹底改變您的車隊管理並將您的送貨業務提升到新的高度。在 Zeo，我們正在為您管理和優化車隊的方式提供變革。加入已經受益於世界上最受歡迎的司機應用程式和交付軟體的企業行列。為您的車隊做出明智的選擇 - 選擇 Zeo Route Planner。
Vimcar
vimcar.de
Vimcar 屢獲殊榮的車隊追蹤旨在為您的公司節省時間、金錢和麻煩。今天就了解如何利用 Vimcar 讓您的企業節省高達 15% 的成本！我們提供： - 只需幾分鐘即可自行安裝 - 市場上最準確的 GPS 數據 - 靈活的定價從 7.90 英鎊起
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io 是一個人工智慧驅動的貨運自動化平台，可協助所有物流利害關係人實現端到端營運數位化，並使用物聯網和大數據分析提供即時可操作的見解。
GPSTab
gpstab.com
GPSTab 是一款無合約 ELD，可幫助像您這樣的貨運企業行駛更多里程並賺更多錢。我們的系統由卡車司機為卡車司機創建，比任何其他 ELD 更容易每週提高利潤，而無需擔心長期承諾。 GPSTab 利用卡車司機友善的功能，例如逆向駕駛、分離式臥舖、個人交通工具和法律編輯，可協助企業利用現有的 FMCSA 法規充分利用其服務時間。我們也為您和您的企業提供額外的功能和服務，讓您的日常業務運作更加輕鬆： - 再也不用使用我們的無合約 ELD 支付合約附帶的隱藏費用或取消罰款。 - 為您的車隊配備 GPSTab GPS 追蹤器（市場上最隱密的追蹤器），避免因竊盜而造成重大損失。 - 使用旨在捕獲您所需證據的 GPSTab 行車記錄儀，在發生事故後保持較低的 CSA 分數並限制責任。 - 透過卡車診斷了解卡車的最新維護需求，避免代價高昂的故障造成的財務影響。 - 即插即用設備可以連夜運送給您，並且可以在幾分鐘內輕鬆安裝，無需麻煩，這與其他 ELD 不同，其他 ELD 需要您停止使用數週。 - 為您和您的司機提供 24/7 全天候、免費的即時多語言支持
LocoNav
loconav.com
現代商業營運要求更有效地利用車隊，並且要求駕駛員、燃料、貨物、資產和乘客更加安全。所有這一切，同時為企業節省成本和氣候永續性。笨重、已有數十年歷史的遠端資訊處理技術還不夠。了解如何讓您的業務持續發展。在 LocoNav，我們的使命是讓所有使用商用車的產業實現車隊技術的民主化。透過 LocoNav 的全端綜合型、人工智慧驅動和物聯網支援的車隊營運管理生態系統，您可以將您的營運提升到一個全新的水平。追蹤、監控、控制和管理保持車隊營運安全高效所需的一切。我們的 SaaS 解決方案套件可協助世界各地的企業優化資產利用率、降低營運成本並改善駕駛行為。車隊所有者和營運商根據即時警報、豐富的數據和分析以及自動化流程採取果斷行動，以節省時間和金錢，從而幫助增加淨利潤。我們正在為全球企業提供支援。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD 是一個單一儀表板解決方案，可解決您所有最後一哩物流挑戰。 1. 一次性優化數千個上下車點。使用我們的拖放路線規劃器可以按時間、距離或費用來優化無限的投放。每次比較路線成本並選擇最具成本效益的策略。 2. 產生運輸標籤。 Track-POD 將為您的訂單和物品產生運輸標籤。使用我們免費的條碼掃描器應用程式列印標籤並讓您的快遞員確認裝載和交貨。 3. 消除電話和文書工作。使用簡訊或電子郵件通知向客戶通知即將進行的交付、收集或現場服務。透過與動態預計到達時間共享即時追蹤鏈接，您可以消除每次關於訂單狀態的呼叫。 4. 自訂 ePOD PDF 我們為任何訂閱方案提供可自訂的交付證明範本。使用無限的自訂欄位來包含您需要的所有資訊，並與客戶共用 ePOD PDF。 5. 全額、準時交付 Track-POD 驅動程式應用程式支援部分交付、超額交付和可自訂的拒絕原因，以適應每個 B2C 和 B2B 物流場景。您甚至可以使用貨到付款 (COD) 為客戶提供更多付款方式。 6. 存取 2 年的分析 Track-POD 附帶一個分析儀表板，可儲存 2 年的績效見解。檢查駕駛員統計數據，比較計劃與實際時間和距離，並下載我們的內建報告以分析成本節省。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡車運輸軟體 ERP，用於規劃、貨運監控、銷售、安全、庫存/資產追蹤、會計等。了解 Truckin Digital 如何徹底改變您的貨運業務並幫助您在競爭中保持領先！
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete 是連網商用車輛領域和行動勞動力管理領域全球領先的物聯網解決方案供應商。我們幫助企業改善調度、車隊追蹤、法規遵循和現場員工管理，以實現資產和資源的最佳生產力。我們不斷增強我們的物聯網平台，以確保我們的客戶和合作夥伴受益於最新技術和產業驅動的功能。 Fleet Complete 讓您能夠： - 近乎即時地追蹤和管理您的車隊車輛、設備和遠端工作人員- 使用行車記錄器監控駕駛員行為並捕獲駕駛違規行為- 使用BigRoad 應用程式遵守ELD 指令- 監控引擎數據以減少維修成本、油耗和其他營運費用 - 以電子方式管理您的工作訂單並調度給最近的可用司機
Tookan
jungleworks.com
Tookan 是一個功能強大的現成交付管理平台，使企業能夠實現日常交付營運現代化並削減管理費用。它配備了最先進的技術套件，有助於送貨司機和經理之間的無縫整合。 Tookan 為管理團隊提供了完全控制權，以追蹤即時操作，提供現場人員效率和工作量的全面概覽。企業已使用 Tookan 來實現「最後一哩路交付營運數位化」、「即時車隊追蹤和優化路線」。 · 整合 Tookan 的 API 以自動化交付操作 · 管理勞動力 Tookan 使管理員和經理能夠鳥瞰所有業務運營，並幫助優化路線、分配資源以及無縫追蹤代理和任務。欲了解更多信息，請訪問我們的網站：www.jungleworks.com/tookan
TruckX
truckx.com
TruckX 是一款領先的一體化 ELD 和車隊管理平台，適用於商業車隊，提供 ELD 合規性、資產追蹤和 AI 行車記錄器（駕駛員安全）解決方案。我們受到超過 100,000 名駕駛員的信賴，我們的使命是實現無縫、高效的車隊管理，並提供您可以信賴的強大客戶支援。無論您是業主經營者還是大型車隊的管理者，我們都可以提供先進的技術解決方案以及使用者友好的軟體，以滿足您的獨特需求。我們的多語言待命客戶支援團隊隨時以 6 種語言為您提供協助，24/7 為您提供支持，以便您可以專注於前方的道路。 TruckX 功能豐富的車隊管理解決方案套件簡化了繁瑣的工作流程，使車隊經理和業主營運商能夠優先考慮駕駛員安全並提高車隊效率，從而徹底改變了車隊管理和營運。透過 TruckX 體驗車隊管理的未來！請造訪 TruckX.com 或致電 650-600-6007 以了解更多資訊。
PortPro
portpro.io
PortPro 是一家創新科技公司，透過提供運輸管理軟體來改變短駁產業的運作方式，從而改變短駁卡車運輸公司和貨運經紀人的運作方式。 PortPro 的平台可提高營運效率並為每個人提供出色的體驗，從而使承運商和經紀人能夠專注於成長。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u 是一個專為任何交付或服務業務而設計的軟體平台。我們的解決方案可協助這些企業提高路線效率、改善客戶的交付體驗並提高生產力，同時減少規劃路線所需的時間。我們的解決方案為公司提供了營運交付或服務業務所需的一切。包括：GPS 追蹤、即時位置共享、預訂管理、路線優化、司機應用程式、通知、交付證明、API、客製化等等！
Whip Around
whiparound.com
Whip around 是一款強大且直覺的車隊維護系統，可協助您確保整個車隊安全、合規並正常行駛。 Whip around 車隊管理平台將車輛和設備維護流程的每一點連接到一個系統中：這意味著管理人員可以使用與檢查、維修、合規性和正常運行時間相關的數據為車隊做出更明智的決策。 Whip around 為您的整個團隊提供支援—經理、車手和機械師。車隊經理： - 在車隊維護分析儀表板中監控車隊健康狀況- 設定預防性維護計劃- 建立、確定優先順序並追蹤工作訂單進度- 出現缺陷時獲取推播通知駕駛員： - 透過我們的DOT 執行、簽署並提交日常檢查- 合規應用程式- 透過在行動裝置上捕獲照片和語音轉文本，立即報告需要維護的問題- 如果檢查缺失或不完整，則獲取推送通知機械： - 新工單和缺陷的推送通知- 自動工單文件和追蹤- 在Whip around 應用程式中輕鬆將故障標記為已糾正或已解決駕駛員透過該應用程式收集的數據為車隊維護管理入口網站提供支持，車隊經理可以在其中追蹤整個車隊的缺陷、監控工作訂單並觀察更新的駕駛員和資產排行榜。匯總的數據也會輸入 Whip around 的維護儀表板，以便機械師可以監控缺陷、工單和零件庫存。 Whip around 讓您的車隊保持合規，並幫助您的司機在一天結束時安全回家。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet 為尋求簡化車隊維護、最大限度減少停機時間、優化成本、確保安全合規並消除紙本流程的企業提供一體化解決方案。 Simply Fleet 直覺的設計讓您輕鬆聰明地維護車隊。主要功能： 維護管理：安排預防性維護、及時接收維修通知並以電子方式管理服務記錄，最大限度地減少設備和車輛的停機時間。增強安全性和合規性：利用具有無限任務的自動檢查表來確保定期行前檢查，營造安全的工作環境並遵守法規。燃油效率追蹤：監控燃油使用情況和里程，找出過度消耗，並實施降低燃油成本的策略。無紙化營運：透過服務記錄、發票和各種表格的數位解決方案消除文書工作的麻煩，提高效率和資料可近性。適合：中小型企業：基本計畫適合車隊有限的企業，以實惠的成本提供核心功能。不斷成長的業務：高級計劃提供工作訂單管理和行程追蹤等附加功能，有助於隨著您的車隊擴展而更好地組織。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的車隊智慧平台，讓擁有車隊和重型設備的企業能夠從單一平台輕鬆存取所有車隊營運資料。 IntelliShift 的解決方案旨在解決安全和操作挑戰，並且可以輕鬆地與您今天使用的單點解決方案結合起來，以提供易於理解的視圖。利用人工智慧行車記錄器、遠端資訊處理、檢查、維護和合規技術來推動更好的業務成果。
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal 讓車隊維護變得簡單。只需點擊幾下，您就可以輕鬆追蹤所有成本、設備和勞動力。乾淨的儀表板消除了對凌亂電子表格的需要，視覺化報告可幫助您避免可預防的維修。一次管理多個維修店，數位化工作訂單，並在行動和桌面上享受預防性維護間隔。最大限度地減少停機時間，延長車隊車輛的使用壽命，並提高您的利潤！
Automile
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即時 GPS 車隊和資產追蹤、超速、路線、調度、怠速、駕駛行為等等。超過 15,000 家企業使用。