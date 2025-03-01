車隊管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 利比亞

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo 是一款專為車隊所有者設計的車隊管理軟體。車隊所有者現在可以根據司機的優先順序輕鬆規劃、優化和分配更快的路線。 Zeo 也屬於最佳交付管理、路線規劃和運輸管理軟體應用程式。 Zeo 路線規劃器有何獨特之處？車隊所有者只需單擊按鈕即可添加批量司機並即時追蹤他們的司機。車隊所有者可以將路線分配給特定的司機。 Zeo 將為您提供最快、最好的路線，從而節省您的時間和金錢。專門從事送貨、想要開始提供送貨服務或需要改善其送貨業務的公司選擇 Zeo Route Planner。在將司機新增至清單時，車隊所有者還可以新增司機詳細資料、將司機分配給基地商店、將司機分配給車輛以及設定司機的開始和結束時間。輕鬆的路線規劃和優化：駕駛員可以存取 Android 和 iOS 應用程式來查看最短路線。更好地規劃您的路線，每次行程最多可節省 2 小時。車隊所有者和司機可以製定無限的路線，無需承諾使用。您也可以定義各個駕駛者的技能，透過 Excel 制定路線，並實現基於技能的最佳化。多功能位置輸入方法：您也可以透過上傳​​ Excel 檔案或使用我們的影像掃描功能來新增多個位置。利用全球最受歡迎的司機應用程式和送貨軟體，提高路線效率、輕鬆擴展並簡化送貨路線規劃。在分配路線時，車隊所有者還可以添加車輛識別碼 - 名稱和編號、車輛容量、包裹重量容量、包裹體積以及價值。車隊所有者可以在路線上直接與司機聊天並追蹤他們的即時位置。車隊所有者還可以向客戶發送即時更新並提供最好的客戶服務。您也可以在快遞員送達後取得送達憑證。訂單交付後，您可以詳細查看迄今為止創建的所有路線，以及快速概覽。已完成的停靠站數量、起點和終點位置、分配的司機在定價模式方面，車隊所有者需要按座位付費，而不是按司機付費。如果您遇到任何問題，您可以利用最好的客戶服務。我們的團隊會在 2 小時內回覆每個查詢。 Zeo 為您提供與 Zapier 和 Shopify 等軟體的整合選項，讓您的任務更加自動化和簡單。您可以在此處找到 Zapier 整合：https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations 透過造訪我們的網站了解 Zeo Route Planner 的優勢：htt​​ps://zeorouteplanner.com/ 免費預訂與我們的專家一起演示，親身體驗Zeo 如何徹底改變您的車隊管理並將您的送貨業務提升到新的高度。在 Zeo，我們正在為您管理和優化車隊的方式提供變革。加入已經受益於世界上最受歡迎的司機應用程式和交付軟體的企業行列。為您的車隊做出明智的選擇 - 選擇 Zeo Route Planner。