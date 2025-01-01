車隊管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬圭亞那

Track-POD

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Track-POD 是一個單一儀表板解決方案，可解決您所有最後一哩物流挑戰。 1. 一次性優化數千個上下車點。使用我們的拖放路線規劃器可以按時間、距離或費用來優化無限的投放。每次比較路線成本並選擇最具成本效益的策略。 2. 產生運輸標籤。 Track-POD 將為您的訂單和物品產生運輸標籤。使用我們免費的條碼掃描器應用程式列印標籤並讓您的快遞員確認裝載和交貨。 3. 消除電話和文書工作。使用簡訊或電子郵件通知向客戶通知即將進行的交付、收集或現場服務。透過與動態預計到達時間共享即時追蹤鏈接，您可以消除每次關於訂單狀態的呼叫。 4. 自訂 ePOD PDF 我們為任何訂閱方案提供可自訂的交付證明範...