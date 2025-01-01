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車隊維護軟體可協助使用者管理車輛維護、監控使用情況並確定車隊的維修需求。透過使用該軟體，公司可以最大限度地減少停機時間和維護費用，延長設備的使用壽命，並降低零件和庫存成本。每天營運車隊的供應鏈和物流公司經常使用此類軟體。 雖然車隊維護功能通常作為一個模組包含在更廣泛的車隊管理軟體中，但也有專門針對維護而設計的獨立解決方案。這些工具還可以提供地理資訊系統 (GIS) 功能或與 GIS 軟體整合以追蹤車輛的即時位置。
提議新的應用程式
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款現代化的車隊管理應用程式，簡化車輛、設備和駕駛員的管理，並提供實時跟踪和數據分析功能。
Fullbay
fullbay.com
Fullbay是一款雲端重型商店管理軟體，幫助企業管理維護、零件庫存和預防性維護，支持即時存取服務歷史與報告。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet是一款車隊管理應用，幫助企業進行維護管理、燃油效率追蹤與安全合規，簡化流程並提升效率。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡車運輸管理軟體，提供負載跟踪、旅行計劃、文檔自動化和會計等功能，旨在提高運營效率和生產力。
FleetIT
fleetit.com
FleetIT 是一款管理車隊通行費和違規罰單的應用，適用於各類型車隊，提供資產監控和預防性維護等功能。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是一個車隊管理平台，提供實時數據以優化車輛及設備的運營效率和安全性，支持數據分析和系統整合。
Whip Around
whiparound.com
Whip Around是一款車隊維護管理平台，幫助車隊經理、駕駛員和機械師簡化檢查、維護與合規管理。
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights 是一個提高建築和資產管理效率的綜合平台，提供實時數據和分析以優化資源分配和項目進度。
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal簡化車隊維護，方便追蹤成本、設備及人力，提升效率，延長車輛壽命，降低運營成本。
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