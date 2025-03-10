車隊維修軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
車隊維護軟體可協助使用者管理車輛維護、監控使用情況並確定車隊的維修需求。透過使用該軟體，公司可以最大限度地減少停機時間和維護費用，延長設備的使用壽命，並降低零件和庫存成本。每天營運車隊的供應鏈和物流公司經常使用此類軟體。 雖然車隊維護功能通常作為一個模組包含在更廣泛的車隊管理軟體中，但也有專門針對維護而設計的獨立解決方案。這些工具還可以提供地理資訊系統 (GIS) 功能或與 GIS 軟體整合以追蹤車輛的即時位置。
提議新的應用程式
Fleetio
fleetio.com
Fleetio是一款現代化的車隊管理應用程式，簡化車輛、設備和駕駛員的管理，並提供實時跟踪和數據分析功能。
Fullbay
fullbay.com
Fullbay是一款雲端重型商店管理軟體，幫助企業管理維護、零件庫存和預防性維護，支持即時存取服務歷史與報告。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Whip Around
whiparound.com
一個強大而直觀的車隊維護系統，鞭打可以幫助您確保整個車隊的安全，合規和在路上。圍繞車隊管理平台的鞭子連接一個系統中的車輛和設備維護過程的每個點：這意味著管理人員可以使用與您的檢查，維修，合規性和正常運行時間相關的數據來為車隊做出更明智的決定。鞭打支持您的整個團隊 - 經理，驅動程序和機械師。機隊經理： - 在機隊維護分析儀表板內監視機隊健康 - 設置預防性維護的時間表 - 在出現驅動程序時創建，優先級和跟踪工作順序 - 在驅動程序出現時獲得推動通知： - 執行，簽名並提交日常檢查，並通過我們的DOT -Complotiant應用程序進行調查，以捕捉照片和語音範圍，以捕獲照片和語音的啟動 - 啟用了這些推動力：如果捕捉到他們的推動力 - 插入了移動性：新的工作單和缺陷 - 自動工作訂單文檔和跟踪 - 輕鬆標記圍繞應用程序中的糾正或解決的故障，數據驅動程序與App掌握了車隊維護管理門戶網站，車隊經理可以跟踪機隊範圍內的缺陷，監視工作訂單，監控工作訂單，並觀察最新的駕駛員和資產排行榜。匯總的數據還可以圍繞圍繞維護儀表板進行鞭打，因此機械師可以監視缺陷，工作單和零件清單。鞭打可以確保您的艦隊符合規定，並幫助您的駕駛員在一天結束時安全地回家。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet是一款車隊管理應用，幫助企業進行維護管理、燃油效率追蹤與安全合規，簡化流程並提升效率。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的車隊智慧平台，讓擁有車隊和重型設備的企業能夠從單一平台輕鬆存取所有車隊營運資料。 IntelliShift 的解決方案旨在解決安全和操作挑戰，並且可以輕鬆地與您今天使用的單點解決方案結合起來，以提供易於理解的視圖。利用人工智慧行車記錄器、遠端資訊處理、檢查、維護和合規技術來推動更好的業務成果。
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal 讓車隊維護變得簡單。只需點擊幾下，您就可以輕鬆追蹤所有成本、設備和勞動力。乾淨的儀表板消除了對凌亂電子表格的需要，視覺化報告可幫助您避免可預防的維修。一次管理多個維修店，數位化工作訂單，並在行動和桌面上享受預防性維護間隔。最大限度地減少停機時間，延長車隊車輛的使用壽命，並提高您的利潤！
Clue Insights
getclue.com
線索是建築設備管理軟件，它是無縫，高效且可自定義的。它是為重型建築行業量身定制的，它毫不費力地集成到您現有的系統中，以確保平穩的過渡和直接價值。為什麼要知道？ - 總兼容性：與50多個遠程信息處理和GPS提供商集成，包括VisionLink，JD Link，Samsara，Geotab，HCSS，Verizon等。 - 無縫系統集成：與設備360，HeavyJob，Viewpoint Vista，Oracle JDE/E1，Emaint以及大多數CMMS和ERP系統等主要係統完美地對齊，以確保流線的操作。 - 快速，靈活的實施：通過適應性合同提供快速，無風險的部署，提供立即的運營福利。 - 為您定制：專門為滿足您獨特的工作流程要求而設計。選擇線索來簡化和增強您的建築設備管理，以確保無縫，高效和定制的操作體驗。
FleetIT
fleetit.com
Fleetit 是一種按車牌發票和通行費違規管理的經濟高效方式，我們為各種規模的車隊提供服務，包括汽車/卡車租賃、拖車/設備租賃以及車隊和租賃管理公司。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡車運輸軟體 ERP，用於規劃、貨運監控、銷售、安全、庫存/資產追蹤、會計等。了解 Truckin Digital 如何徹底改變您的貨運業務並幫助您在競爭中保持領先！