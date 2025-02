車隊維修軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛維尼亞

Whip Around

Whip around 是一款強大且直覺的車隊維護系統,可協助您確保整個車隊安全、合規並正常行駛。 Whip around 車隊管理平台將車輛和設備維護流程的每一點連接到一個系統中:這意味著管理人員可以使用與檢查、維修、合規性和正常運行時間相關的數據為車隊做出更明智的決策。 Whip around 為您的整個團隊提供支援—經理、車手和機械師。車隊經理: - 在車隊維護分析儀表板中監控車隊健康狀況- 設定預防性維護計劃- 建立、確定優先順序並追蹤工作訂單進度- 出現缺陷時獲取推播通知駕駛員: - 透過我們的DOT 執行、簽署並提交日常檢查- 合規應用程式- 透過在行動裝置上捕獲照片和語音轉文本,立即報告需要維護的問題- 如果檢查缺失或不完整,則獲取推送通知機械: - 新工單和缺陷的推送通知- 自動工單文件和追蹤- 在Whip around 應用程式中輕鬆將故障標記為已糾正或已解決駕駛員透過該應用程式收集的數據為車隊維護管理入口網站提供支持,車隊經理可以在其中追蹤整個車隊的缺陷、監控工作訂單並觀察更新的駕駛員和資產排行榜。匯總的數據也會輸入 Whip around 的維護儀表板,以便機械師可以監控缺陷、工單和零件庫存。 Whip around 讓您的車隊保持合規,並幫助您的司機在一天結束時安全回家。