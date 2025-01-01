最受歡迎 最近新增 車隊維修軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 格瑞那達

車隊維護軟體可協助使用者管理車輛維護、監控使用情況並確定車隊的維修需求。透過使用該軟體，公司可以最大限度地減少停機時間和維護費用，延長設備的使用壽命，並降低零件和庫存成本。每天營運車隊的供應鏈和物流公司經常使用此類軟體。 雖然車隊維護功能通常作為一個模組包含在更廣泛的車隊管理軟體中，但也有專門針對維護而設計的獨立解決方案。這些工具還可以提供地理資訊系統 (GIS) 功能或與 GIS 軟體整合以追蹤車輛的即時位置。