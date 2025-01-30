車隊維修軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

找到合適的軟體和服務。
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車隊維護軟體可協助使用者管理車輛維護、監控使用情況並確定車隊的維修需求。透過使用該軟體，公司可以最大限度地減少停機時間和維護費用，延長設備的使用壽命，並降低零件和庫存成本。每天營運車隊的供應鏈和物流公司經常使用此類軟體。 雖然車隊維護功能通常作為一個模組包含在更廣泛的車隊管理軟體中，但也有專門針對維護而設計的獨立解決方案。這些工具還可以提供地理資訊系統 (GIS) 功能或與 GIS 軟體整合以追蹤車輛的即時位置。
提議新的應用程式
Fleetio
fleetio.com
Fleetio 是電子表格和過時車隊軟體的現代、易於使用的替代品，使您的團隊能夠從任何地方管理車輛和設備。全面了解您的營運情況，讓您的團隊負責並根據您可以信任的數據做出決策。
Fullbay
fullbay.com
Fullbay 是位於雲端的重型商店管理軟體。您幾乎可以在任何地方分配和監控工作、管理零件庫存以及追蹤預防性維護和維修。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io 是一個人工智慧驅動的貨運自動化平台，可協助所有物流利害關係人實現端到端營運數位化，並使用物聯網和大數據分析提供即時可操作的見解。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 透過在工作現場提供全像資料的精確對齊，利用混合實境進行專案協調，使工作人員能夠檢查疊加在物理環境中的模型。
Whip Around
whiparound.com
Whip around 是一款強大且直覺的車隊維護系統，可協助您確保整個車隊安全、合規並正常行駛。 Whip around 車隊管理平台將車輛和設備維護流程的每一點連接到一個系統中：這意味著管理人員可以使用與檢查、維修、合規性和正常運行時間相關的數據為車隊做出更明智的決策。 Whip around 為您的整個團隊提供支援—經理、車手和機械師。車隊經理： - 在車隊維護分析儀表板中監控車隊健康狀況- 設定預防性維護計劃- 建立、確定優先順序並追蹤工作訂單進度- 出現缺陷時獲取推播通知駕駛員： - 透過我們的DOT 執行、簽署並提交日常檢查- 合規應用程式- 透過在行動裝置上捕獲照片和語音轉文本，立即報告需要維護的問題- 如果檢查缺失或不完整，則獲取推送通知機械： - 新工單和缺陷的推送通知- 自動工單文件和追蹤- 在Whip around 應用程式中輕鬆將故障標記為已糾正或已解決駕駛員透過該應用程式收集的數據為車隊維護管理入口網站提供支持，車隊經理可以在其中追蹤整個車隊的缺陷、監控工作訂單並觀察更新的駕駛員和資產排行榜。匯總的數據也會輸入 Whip around 的維護儀表板，以便機械師可以監控缺陷、工單和零件庫存。 Whip around 讓您的車隊保持合規，並幫助您的司機在一天結束時安全回家。
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet 為尋求簡化車隊維護、最大限度減少停機時間、優化成本、確保安全合規並消除紙本流程的企業提供一體化解決方案。 Simply Fleet 直覺的設計讓您輕鬆聰明地維護車隊。主要功能： 維護管理：安排預防性維護、及時接收維修通知並以電子方式管理服務記錄，最大限度地減少設備和車輛的停機時間。增強安全性和合規性：利用具有無限任務的自動檢查表來確保定期行前檢查，營造安全的工作環境並遵守法規。燃油效率追蹤：監控燃油使用情況和里程，找出過度消耗，並實施降低燃油成本的策略。無紙化營運：透過服務記錄、發票和各種表格的數位解決方案消除文書工作的麻煩，提高效率和資料可近性。適合：中小型企業：基本計畫適合車隊有限的企業，以實惠的成本提供核心功能。不斷成長的業務：高級計劃提供工作訂單管理和行程追蹤等附加功能，有助於隨著您的車隊擴展而更好地組織。
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift 是唯一的車隊智慧平台，讓擁有車隊和重型設備的企業能夠從單一平台輕鬆存取所有車隊營運資料。 IntelliShift 的解決方案旨在解決安全和操作挑戰，並且可以輕鬆地與您今天使用的單點解決方案結合起來，以提供易於理解的視圖。利用人工智慧行車記錄器、遠端資訊處理、檢查、維護和合規技術來推動更好的業務成果。
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal 讓車隊維護變得簡單。只需點擊幾下，您就可以輕鬆追蹤所有成本、設備和勞動力。乾淨的儀表板消除了對凌亂電子表格的需要，視覺化報告可幫助您避免可預防的維修。一次管理多個維修店，數位化工作訂單，並在行動和桌面上享受預防性維護間隔。最大限度地減少停機時間，延長車隊車輛的使用壽命，並提高您的利潤！
Clue Insights
getclue.com
Clue 是一款無縫、高效且可自訂的建築設備管理軟體。它專為重型建築行業量身定制，可輕鬆整合到您現有的系統中，確保平穩過渡和即時價值。為什麼是線索？ - 完全相容性：與超過 50 個遠端資訊處理和 GPS 提供者集成，包括 VisionLink、JD Link、Samsara、Geotab、HCSS、Verizon 等。 - 無縫系統整合：與 Equipment360、HeavyJob、Viewpoint Vista、Oracle JDE/E1、eMaint 以及大多數 CMMS 和 ERP 系統等主要係統完美匹配，確保簡化營運。 - 快速、靈活的實施：透過適應性強的合約提供快速、無風險的部署，從而提供即時的營運效益。 - 為您量身訂做：專為滿足您獨特的工作流程要求而設計。選擇 Clue 來簡化和增強您的施工設備管理，確保無縫、高效和客製化的操作體驗。
FleetIT
fleetit.com
Fleetit 是一種按車牌發票和通行費違規管理的經濟高效方式，我們為各種規模的車隊提供服務，包括汽車/卡車租賃、拖車/設備租賃以及車隊和租賃管理公司。
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital 是一款卡車運輸軟體 ERP，用於規劃、貨運監控、銷售、安全、庫存/資產追蹤、會計等。了解 Truckin Digital 如何徹底改變您的貨運業務並幫助您在競爭中保持領先！