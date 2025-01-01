財務健康軟體 - 最受歡迎的應用程式

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財務健康軟體為組織提供了實施、管理和管理財務健康計劃所需的工具。這些解決方案為員工提供財務管理教育，重點是規劃、預算和減輕財務壓力。財務健康軟體的主要功能包括預算工具、遊戲化、財務目標規劃、債務管理和資金管理指導。此外，這些解決方案還提供用於預算建立、目標設定以及追蹤支出、資產和財務管理進度的工具。該軟體還包括報告和分析功能，可幫助公司提高員工敬業度、留任率和生產力。企業可以將財務健康解決方案與企業健康軟體結合，創建一個全面的健康計劃，解決身體、心理和財務健康問題。各種規模、產業和部門的組織都可以從這些解決方案中受益。
提議新的應用程式
Betterment
betterment.com
Betterment 使雇主能簡化管理401(k)計劃，提供投資管理、定制設計及財務指導，幫助員工實現退休儲蓄目標。
DailyPay
dailypay.com
DailyPay是一款按需付費應用程式，允許員工在發薪日之前立即提取已賺取的工資，提供靈活的財務管理。
Instant Financial
instant.co
Instant Financial 是一款應用程式，允許員工在需要時隨時獲取工資，並提供數字提示及付費卡，增強財務健康。
Branch app
branchapp.com
Branch 應用程式幫助用戶管理財務，提供零手續費的銀行帳戶、即時工資存取及自動預算工具。
Earnin
earnin.com
Earnin 是一款財務應用程序，允許用戶在工作期間提前獲取工資，並提供資金管理和節儲工具。
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar是一款幫助員工學習預算、還債、儲蓄和退休計劃的金融健康應用，提供教育與計劃工具以提升財務穩定性。
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth是一款財務管理應用，幫助用戶學習財務知識、追蹤花費、制定預算，並提供無偏見的建議以達成財務目標。
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves 是一款移動應用，幫助用戶測量財務壓力並管理財務，通過獎勵系統和簡易工具提供資訊，供雇主免費提供給員工。
Brightside
gobrightside.com
Brightside幫助用戶管理財務需求，如緊急現金、信用卡債務合併和學生貸款，提供個性化的金融支持和方案。
Your Money Line
yourmoneyline.com
您的貨幣線是一個提供無限財務教練、教育與AI軟件的財務健康平台，幫助用戶管理個人財務。
Questis
questis.co
Questis 是一款提供個人理財解決方案的應用程式，幫助企業改善員工的財務壓力，提升財務韌性與健康。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoom是一個財務平臺，讓員工隨時訪問薪資，提供靈活的獲薪方式，並附加金融教育資源以幫助管理財務。
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay是一個提供工資按需服務的應用程式，允許員工隨時訪問自己的工資，以改善財務流動性和穩定性。
BrightDime
brightdime.com
BrightDime提供全面的財務健康解決方案，幫助企業和員工管理財務，包括預算、儲蓄、退休計劃及債務管理工具。
Savology
savology.com
Savology是一款財務計劃工具，提供個性化的財務計劃、報告和建議，幫助用戶評估及改善其財務狀況。