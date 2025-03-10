財務健康軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
財務健康軟體為組織提供了實施、管理和管理財務健康計劃所需的工具。這些解決方案為員工提供財務管理教育，重點是規劃、預算和減輕財務壓力。財務健康軟體的主要功能包括預算工具、遊戲化、財務目標規劃、債務管理和資金管理指導。此外，這些解決方案還提供用於預算建立、目標設定以及追蹤支出、資產和財務管理進度的工具。該軟體還包括報告和分析功能，可幫助公司提高員工敬業度、留任率和生產力。企業可以將財務健康解決方案與企業健康軟體結合，創建一個全面的健康計劃，解決身體、心理和財務健康問題。各種規模、產業和部門的組織都可以從這些解決方案中受益。
提議新的應用程式
Betterment
betterment.com
Betterment 使雇主能簡化管理401(k)計劃，提供投資管理、定制設計及財務指導，幫助員工實現退休儲蓄目標。
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar是一款幫助員工學習預算、還債、儲蓄和退休計劃的金融健康應用，提供教育與計劃工具以提升財務穩定性。
DailyPay
dailypay.com
DailyPay是一款按需付費應用程式，允許員工在發薪日之前立即提取已賺取的工資，提供靈活的財務管理。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是中小企業金融賦能平台。有了 ZayZoon，只需按一下按鈕，發薪日就來了。它對雇主免費，只需 30 分鐘即可實施。不過，員工可以隨時使用 ZayZoon 領取薪水。該平台還提供教育資源和工具，幫助員工打破薪資週期。它有效。使用 ZayZoon 的員工中有 89% 表示財務壓力減輕，而使用 ZayZoon 的雇主則稱其營業額減少了 29%。
Instant Financial
instant.co
Instant Financial 是一款應用程式，允許員工在需要時隨時獲取工資，並提供數字提示及付費卡，增強財務健康。
Branch app
branchapp.com
Branch 應用程式幫助用戶管理財務，提供零手續費的銀行帳戶、即時工資存取及自動預算工具。
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line 是一項員工財務健康福利，提供無限制的 1:1 人力財務輔導、世界一流的教育和人工智慧驅動的軟體，讓您的員工（及其家屬）過上無憂的財務生活。您的財務熱線可為員工最個人的財務問題提供快速而徹底的答案，並防止雇主在為時已晚之前不知道其員工中存在財務問題。我們受到數百家公司和數十萬個家庭的信賴。告別員工金錢壓力。你好，你的資金線。
Earnin
earnin.com
Earnin 是一款財務應用程序，允許用戶在工作期間提前獲取工資，並提供資金管理和節儲工具。
Savology
savology.com
Savology 的現代財務健康福利實際上透過個人化的財務規劃、指導和教育改變了員工的生活。透過與 Savology 合作，雇主能夠以經濟實惠的價格為員工提供全面的財務計劃、財務健康評分和成績單、提供可操作的後續步驟的個性化建議、一對一的財務教練、財務教育等等。
Questis
questis.co
Questis 是一家員工財務賦權公司，提供完整的個人財務解決方案。我們透過幫助員工解決財務壓力的根本原因並培養具有財務彈性的員工隊伍，幫助企業成為改變生活的雇主。我們透過深入的財務療癒和易於遵循的財務賦權之路來改變人們與金錢的關係。我們的創新解決方案透過紮實的行為科學、個人化、預測性規劃、真人指導以及現代、友善的使用者體驗來滿足人們的需求。如需了解更多信息，請訪問 questis.co。
Brightside
gobrightside.com
Brightside幫助用戶管理財務需求，如緊急現金、信用卡債務合併和學生貸款，提供個性化的金融支持和方案。
BrightDime
brightdime.com
BrightDime 提供您的公司在當今財務健康方面取得成功所需的一切。
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay 提供了 Wages On-Demand™ 解決方案，使員工能夠在領取薪水之前立即查看自己的收入。我們相信每個人都應該能夠使用自己賺到的錢來支付帳單、租金和處理緊急費用。我們的產品和服務有助於提高留任率、提高工作效率、節省與人員流動相關的成本並為您的員工實現整體財務福利文化。
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves 是一項行動優先服務，旨在幫助人們衡量財務壓力，然後減輕壓力，以掌控自己的財務生活。該服務出售給雇主，然後雇主將其作為免費員工福利提供給員工。我們不賣任何東西。沒有廣告。而且，沒有任何隱藏的技巧。我們唯一的目標是透過提供屢獲殊榮的資訊、易於使用的工具、基於積分的獎勵系統以及可快速、輕鬆地解決財務問題的獨特內容映射系統，幫助人們用他們的錢做出更明智的舉動。對於雇主來說，經濟壓力較小的員工會轉化為更快樂、更健康和更有生產力的員工。
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth是一款財務管理應用，幫助用戶學習財務知識、追蹤花費、制定預算，並提供無偏見的建議以達成財務目標。